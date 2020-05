Alcon: hausse du chiffre d'affaires, bénéfice en baisse

Zurich (awp) - Alcon a augmenté son chiffre d'affaires au 1er trimestre 2020 sur un an. Le bénéfice opérationnel de base a en revanche diminué, plombé par des dépenses liées à la crise du coronavirus.

Comme nombre d'autres medtech, Alcon a souffert des mesures prises pour lutter contre la pandémie. Le confinement et les changements de priorités dans les hôpitaux ont entrainé le report de nombreux traitements.

Le chiffre d'affaires a cependant augmenté de 3% à 1,82 milliard de dollars, a indiqué Alcon mardi soir. C'est surtout dû à la division Vision Care, dont les ventes ont augmenté de 8% à 838 millions. La division a profité d'une bonne demande pour les lentilles "Dailies Total 1" et du lancement des produits "Precision1" et "Pataday".

La plus grande des deux divisions, Surgical, qui fabrique des produits pour la chirurgie des yeux, a souffert de la crise du coronavirus. Son chiffre d'affaires a diminué de 2% à 984 millions de dollars. Des effets négatifs des cours de change ont aussi pesé. Sans cela, le chiffre d'affaires serait resté stable. La demande des implants a été bonne, alors que pour les consommables et les équipements, l'évolution a été moins favorable.

Les dépenses liées à la pandémie ont pesé sur le bénéfice. Le résultat opérationnel de base (core) a perdu près de 4% à 302 millions de dollars, et la marge afférente 110 points de base à 16,6%. Les frais extraordinaires liés au Covid-19 sont estimés à 19 millions. Le recul de la marge s'explique pour près de moitié par les effets des cours de change.

Le résultat ordinaire comprend comme d'habitude des amortissements élevés, de 259 millions et d'autres effets non récurrents. Le résultat opérationnel est donc négatif (-28 millions). La perte au niveau du résultat net se monte à 57 millions. Elle a diminué de près de moitié sur un an.

Les chiffres d'Alcon sont clairement supérieurs aux attentes des analystes: le consensus AWP était à 1,7 milliard pour le chiffre d'affaires et 252 millions pour le résultat opérationnel de base.

Pour ce qui est des prévisions pour 2020, Alcon note que les incertitudes liées à la pandémie empêchent toute prévision chiffrée. L'entreprise fait attention au capital engagé, au cash-flow et aux frais. La demande devrait repartir en cas de normalisation de la situation au 2e semestre.

Mercredi à 13h00, Alcon tient une téléconférence de presse pour commenter ses résultats et ses projets.

