Novartis : a payé 729 ME pour régler un litige américain

02/07/2020 | 10:00

Novartis a annoncé avoir payé 678 millions de dollars pour finaliser un accord avec le gouvernement américain.



La poursuite civile concernait des programmes de conférenciers et d'autres événements promotionnels menés par son unité américaine de 2002 à 2011, a indiqué le groupe.



Dans un communiqué, Novartis a indiqué avoir amélioré ses programmes de formation médicale depuis 2011, répondant désormais à la demande de l'industrie et des investisseurs.



La société a entièrement provisionné ce règlement en juillet 2019.



La société biopharmaceutique a déclaré qu'elle paierait également 51,25 millions de dollars pour régler un autre litige concernant son soutien à certaines fondations indépendantes de co-paiement caritatif, entre 2010 et 2014.



