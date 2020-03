Novartis : entrée dans un consortium contre le Covid-19

26/03/2020 | 11:19

Novartis indique avoir rejoint un consortium de 15 sociétés de sciences de la vie -dont bioMérieux, Eli Lilly, GSK et Pfizer- pour collaborer sur le développement de vaccins, diagnostics et traitements contre le Covid-19.



Dans le cadre de ce projet, lancé par la Fondation Bill & Melinda Gates il y a deux semaines, les partenaires ont notamment convenu de partager leurs bibliothèques propriétaires d'actifs moléculaires.



