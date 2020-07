Novartis : fourchettes de prévisions resserrées pour 2020

21/07/2020 | 07:29

Novartis resserre ses fourchettes de prévisions des activités poursuivies en 2020, avec une croissance prévue du chiffre d'affaires net 'à un chiffre dans le milieu de la fourchette' et celle du résultat opérationnel core, 'à deux chiffres dans le bas'.



Le groupe de santé suisse publie au titre du deuxième trimestre un BPA core de 1,36 dollar et un résultat opérationnel core de 3,7 milliards de dollars, en croissances de 1% en données publiées et de 6% à taux de changes constants (tcc).



Le chiffre d'affaires net s'est établi à 11,3 milliards, en baisse de 4% en publié et de 1% à tcc, la progression de cinq points en volume ayant été contrebalancée par l'érosion des prix et par l'effet négatif de la concurrence des génériques.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.