Novartis : série d'approbations au Japon

29/06/2020 | 11:09

Novartis annonce avoir reçu une série d'approbations simultanées de la part du Ministère de la Santé du Japon pour cinq nouveaux produits, 'offrant aux patients japonais une large gamme de nouvelles options de traitement'.



Ces approbations portent sur Tabrecta dans le cancer du poumon non à petite cellule, Entresto dans l'insuffisance cardiaque chronique, Mayzent dans la sclérose en plaques progressive secondaire, ainsi qu'Enerzair et Atectura dans différentes formes d'asthme.



Le laboratoire pharmaceutique helvétique souligne que ces approbations au Japon viennent s'ajouter à sept autres obtenues depuis le début de l'année dans le pays, dont Zolgensma dans l'atrophie musculaire spinale en mars.



