Novartis : va démarrer un essai de l'hydroxychloroquine

20/04/2020 | 11:57

Novartis a annoncé ce matin avoir conclu un accord avec la Food and Drug Administration des États-Unis pour procéder à un essai clinique de stade avancé de l'hydroxychloroquine chez des patients hospitalisés atteints de Covid-19.



Le fabricant de médicaments suisse prévoit de commencer l'inscription d'environ 440 patients sur plus d'une douzaine de sites aux États-Unis 'dans les prochaines semaines' et de communiquer les résultats 'dès que possible', selon le communiqué.



Les patients de l'essai seront divisés en trois groupes, le premier recevant l'hydroxychloroquine, a déclaré Novartis. Le deuxième groupe recevra l'hydroxychloroquine en combinaison avec un antibiotique azithromycine, tandis que le troisième recevra un placebo.



Bien que l'hydroxychloroquine, un médicament antipaludique, ait suscité de l'intérêt après avoir montré des résultats préliminaires dans de petites études, les premiers essais cliniques se sont souvent révélés 'peu concluants', ne montrant souvent aucune différence entre l'hydroxychloroquine et le placebo.



