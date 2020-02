Prévisions Alcon: chiffre d'affaires de 7,44 milliards de dollars en 2019

Zurich (awp) - Le producteur de dispositifs et consommables ophtalmiques Alcon prévoit de livrer mardi 25 février dans la nuit un aperçu détaillé de sa performance 2019. Sept analystes se sont penchés pour le consensus AWP sur l'équation des prévisions:

2019E (en mio USD) consensus AWP fourchette 2018A estimations chiffre d'affaires 7'437 7'323 - 7'597 7'153 7 excédent expl. -149 -170 - -121 -248 6 excédent expl. (base) 1'262 1'253 - 1'277 1'212 6 bénéfice net -625 -688 - -561 -227 5 bénéfice net (base) 926 919 - 943 974 5 (en CHF) dividende par action 0,19 0,19 - 0,20 - 5

FOCUS: la journée de mardi constituera le premier grand oral annuel pour l'ancienne filiale de Novartis. Les observateurs conserveront à l'esprit qu'Alcon se trouve encore en phase de transition, caractérisée par des investissements conséquents notamment dans la recherche et le développement.

OBJECTIFS: le petit dernier du SMI a précisé mi-novembre ses ambitions pour l'exercice désormais écoulé, visant une croissance hors effets de changes de 4 à 5%, assortie d'une marge opérationnelle de base de 17,0 à 17,5%. Le taux d'imposition effectif doit s'établir entre 17 et 18%.

La marge opérationnelle de base doit à moyen terme prendre l'ascenseur, bridée pour l'heure par des frais d'émancipation plus élevés qu'initialement prévu. Alcon a en effet lancé un programme d'économies destiné à raboter de 200 à 225 millions de dollars la base de coûts dès 2023, mais coûtera dans un premier temps environ 300 millions.

POUR MÉMOIRE: Alcon s'est fait discret depuis le mois de novembre et la présentation de résultats trimestriels marqués par une lourde perte.

COURS DE L'ACTION: la nominative Alcon s'est enrobée de 14% depuis le début de l'année, figurant parmi les titres les plus performants de l'indice phare de la place zurichoise.

acheter: 1 conserver: 6 vendre: 3 objectif de cours moyen: 56,11 francs suisses

selon IFRS (en mio USD) 2019E 2018A analyste +/-% chiffre d'affaires: 7'153 Société Générale 7'597 Le Louet UBS 7'495 Skosana Goldman Sachs 7'465 Dubajova JPMorgan 7'457 Engkilde Vontobel 7'382 Buchta Octavian 7'341 Pfeifer-Rossi ZKB 7'323 Bischofberger consensus AWP: 7'437 +4,0 excédent expl. -248 JPMorgan -121 Société Générale -125 Vontobel -140 UBS -166 ZKB -169 Octavian -170 consensus AWP: -149 excédent expl. (base) 1'212 Goldman Sachs 1'277 Octavian 1'264 UBS 1'260 Vontobel 1'260 ZKB 1'259 JPMorgan 1'253 consensus AWP: 1'262 +4,1 bénéfice net: -227 Société Générale -561 JPMorgan -599 UBS -636 Octavian -642 ZKB -688 consensus AWP: -625 bénéfice net (base) 974 Goldman Sachs 943 ZKB 927 UBS 921 Octavian 920 JPMorgan 919 consensus AWP: 926 -4,9 (en CHF) dividende par action: - Vontobel 0,20 Goldman Sachs 0,19 JPMorgan 0,19 Octavian 0,19 UBS 0,19 consensus AWP: 0,19

VONTOBEL (Daniel Buchta): 4Q19: Against a rather soft comp base, we forecast a sequential acceleration to 6.5% org. growth. While Surgical is likely to have done particularly well at 9%, we expect 3% for Vision Care. FX headwinds probably faded for the most part. In past years, ALC has always shown a softer margin in 4Q, but 4Q19 will have to show a material y/y improvement to reach the low end of its CORE EBIT margin guidance. We forecast a CORE EBIT increase of 22% (9M19: -1%) to USD 316 mn (16.6% CORE EBIT margin, +210bps). This is again set to have been driven by Surgical, although VC will probably post a higher margin. REDUCE

site internet: www.alcon.com

