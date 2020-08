ALD : Crédit Suisse reste à 'surperformance'

04/08/2020 | 11:09

Crédit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur ALD avec un objectif de cours abaissé de 10,7 à 10,1 euros, au lendemain des résultats du groupe de location de véhicules pour son deuxième trimestre 2020.



Le broker réduit ses estimations 'pour refléter de faibles résultats sur le marché des voitures d'occasion, ainsi que la hausse du coût du risque', mais pense qu'ALD 'a maintenant provisionné pour la plupart des vents contraires à venir'.



S'attendant aussi à une 'reprise graduelle à partir du second semestre 2020', Crédit Suisse considère que le modèle d'activité du groupe 'reste solide' et il confirme donc sa conviction sur le titre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

