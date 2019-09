Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Banque européenne d’investissement (BEI) et ALD annoncent un partenariat financier majeur pour accélérer la transition en matière de véhicules propres. La BEI a ainsi accordé une enveloppe de 250 millions d’euros de crédit - à des conditions financières attractives - à ALD pour permettre à la filiale de leasing automobile de la Société Générale de développer sa gamme de véhicules hybrides et électrique dans des pays de l’Union Européenne, notamment en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas.Au total, ce financement permettra l'acquisition de 15 000 véhicules.Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme " Cleaner Transport Facility " (CTF) une initiative commune lancée par la Commission européenne et la BEI en décembre 2016.