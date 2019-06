ALD : a finalisé l'acquisition de SternLease aux Pays-Bas

03/06/2019 | 08:19

ALD annonce avoir finalisé l'acquisition de SternLease B.V., la filiale dédiée à la location longue durée du groupe coté Stern, leader sur le marché de la vente d'automobiles aux particuliers aux Pays-Bas.



SternLease B.V. gère une flotte d'environ 13 000 véhicules loués à des PME et à des particuliers aux Pays-Bas. La filiale fournit des services de location longue durée en direct et via son réseau constitué de 85 concessionnaires implantés dans le pays.



ALD aux Pays-Bas gère actuellement une flotte d'environ 50 000 contrats auprès de grandes entreprises, de PME et des particuliers. A fin mars 2019, la flotte totale d'ALD représentait 1,68 million de véhicules gérés dans le monde, dont 50 000 véhicules aux Pays-Bas.



Un accord de distribution dédié a également été signé afin de donner accès à ce réseau de concessionnaires locaux pour la distribution exclusive des services de location d'ALD aux PME et aux particuliers.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.