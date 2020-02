ALD : a publié un bénéfice en hausse en 2019, Tim Albertsen nommé directeur général

PARIS (Agefi-Dow Jones)--ALD Automotive, filiale spécialisée dans le financement longue durée de véhicules de Société Générale, a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au titre de 2019 ainsi que la nomination de Tim Albertsen au poste de directeur général.

Le conseil d'administration a annoncé la nomination de Tim Albertsen, effective au 27 mars, en remplacement de Mike Masterson, qui a décidé de quitter la société "pour des raisons de santé". Tim Albertsen est actuellement directeur général délégué d'ALD.

En 2019, ALD Automotive a dégagé un bénéfice net part du groupe de 564,2 millions d'euros, en hausse de 1,5%. La marge brute des activités a progressé de 2,1% sur un an, à 1,37 milliard d'euros.

Le groupe propose de distribuer au titre de 2019 un dividende de 1,4 euro par action, contre 1,37 euro au titre de 2018.

Pour 2020, ALD table sur une croissance de sa flotte comprise entre 5% et 7% sur un an, un coefficient d'exploitation en amélioration d'au moins 0,5 point de pourcentage et un taux de distribution du dividende de 40% à 50%.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

