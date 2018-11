ALD : confirme ses objectifs annuels après une baisse de son bénéfice au 3e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--ALD Automotive, filiale de la Société Générale spécialisée dans le financement longue durée de véhicules, a confirmé jeudi ses objectifs pour 2018, malgré un nouveau repli de son bénéfice au troisième trimestre.

Le résultat net part du groupe a atteint 135,4 millions d'euros entre juillet et septembre, contre 141,4 millions d'euros sur la même période de 2017.

La marge brute des activités s'inscrit à 334,3 millions d'euros, en hausse de 0,5% sur un an, grâce à la bonne performance de la marge des contrats de location de véhicules qui a progressé de 4,8% sur un an, à 156,1 millions d'euros, et de celle des services qui a connu une croissance de 6,2% à 152,6 millions d'euros. A contrario, le résultat des reventes de voitures chute de 26% à 25,7 millions d'euros.

Sur neuf mois, le résultat net part du groupe atteint 415,4 millions d'euros, contre 428,4 millions d'euros sur la même période de 2017, tandis que la marge brute des activités progresse de 1% à 1 milliard d'euros. Le coefficient d'exploitation ressort à 50,2% contre 51,1% sur les neuf mois de 2017. ALD a par ailleurs enregistré une augmentation de sa flotte de 9,8% sur un an au 30 septembre 2018.

Pour 2018, ALD vise notamment une hausse de 8 à 10% de sa flotte totale par rapport à 2017, une croissance des marges des contrats de location et des services "en phase" avec la croissance de la flotte totale, et un coefficient d'exploitation (hors ventes de voitures d'occasion) en amélioration vers 50%. Le groupe table aussi sur un ratio capitaux propres au total/actifs au total entre 15% et 17%, et sur un taux de distribution du dividende compris entre 40% et 50%.

