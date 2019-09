ALD : financement de la BEI pour des véhicules propres

30/09/2019 | 10:30

ALD annonce que la Banque européenne d'investissement (BEI) lui octroie un financement de 250 millions d'euros 'à des conditions financières attractives' pour accélérer la croissance de sa flotte de véhicules hybrides et électriques.



Au total, ce financement permettra au groupe l'acquisition de 15.000 véhicules. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme 'Cleaner Transport Facility' (CTF) une initiative commune lancée par la Commission européenne et la BEI en décembre 2016.



'En forte croissance, notre flotte de véhicules 'verts' s'élève à plus de 118.000 à fin juin 2019 et notre ambition est d'avoir une flotte alternative d'environ 200.000 véhicules sous gestion d'ici fin 2020', note Gilles Momper, directeur financier d'ALD.



