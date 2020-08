ALD : fixe de nouveaux objectifs pour 2020 après un S1 plombé par le confinement

PARIS (Agefi-Dow Jones)--ALD, filiale de Société Générale spécialisée dans le financement longue durée de véhicules, a annoncé lundi de nouveaux objectifs pour 2020 après avoir vu son résultat net baisser de 26,3% au premier semestre, lesté par les mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus.

Sur les six premiers mois de 2020, le résultat net part du groupe d'ALD a reculé à 206,8 millions d'euros, contre 280,7 millions d'euros un an plus tôt. Ce repli s'explique "principalement par des provisions solides et charges d'amortissement excédentaires totalisant 62 millions d'euros (avant impôts)", a indiqué ALD dans un communiqué.

Sur le seul deuxième trimestre, le résultat net du groupe s'est replié de 46,9% sur un an, à 78 millions d'euros.

La marge brute des activités s'est inscrite sur l'ensemble du semestre à 604,3 millions d'euros, en repli de 11,3% sur un an. Au deuxième trimestre, la marge brute des activités a reculé de 20,3% sur un an, à 278 millions d'euros.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne pour le deuxième trimestre sur un résultat net de 94 millions d'euros et sur une marge brute des activités de 286 millions d'euros.

Sur les six premiers mois de l'année, la marge des contrats de location et des services a diminué de 3,4% par rapport à la même période de 2019, à 615,9 millions d'euros. Au premier semestre, l'activité de reventes de voitures a accusé une perte de 11,6 millions d'euros, contre un bénéfice de 43,4 millions d'euros un an plus tôt.

"La performance opérationnelle et financière enregistrée au cours du premier semestre s'est montrée satisfaisante, malgré la constitution de plusieurs provisions reflétant les éventuels risques à venir", a commenté le directeur général d'ALD, Tim Albertsen, cité dans un communiqué.

Dans un contexte de reprise sur la plupart des marchés, le groupe a indiqué rester "attentif aux opportunités tout en veillant à maîtriser ses coûts" et s'est fixé de nouveaux objectifs pour 2020.

ALD vise une "croissance organique de la flotte totale proche de 0% par rapport à 2019" et des "acquisitions ciblées à mesure que les opportunités se présentent". ALD table également sur un résultat de la vente de véhicules d'occasion par unité compris dans une fourchette de -250 euros à 0 euro, ainsi que sur un coefficient d'exploitation, hors résultat de la vente de véhicules d'occasion, entre 50% et 51%.

En raison des incertitudes que la pandémie de coronavirus fait peser sur son activité, ALD avait suspendu en mars ses précédents objectifs annuels.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

