ALD : hausse de 2,7% du résultat net à neuf mois

06/11/2019 | 08:49

Le groupe de location de véhicules ALD affiche un résultat net (part du groupe) en hausse de 2,7% à 426,8 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019, ainsi qu'un résultat opérationnel brut en augmentation de 2,4% à 1.028,8 millions.



Il revendique une flotte totale de 1,73 million de véhicules gérés à travers le monde à fin septembre 2019, en hausse de 6,7% sur un an, et des marges des contrats de location et des services en croissance de 4,8% à 964,3 millions d'euros.



'Forts de nos réalisations des neuf premiers mois, nous sommes convaincus d'atteindre notre guidance pour 2019, ce qui nous permettra d'accroître notre dividende par action', déclare le directeur général Mike Masterson.



