ALD : maintient son dividende, le bénéfice net résiste au premier trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--ALD Automotive, filiale spécialisée dans le financement longue durée de véhicules de Société Générale, a annoncé mercredi qu'elle maintenait sa proposition de dividende au titre de 2019, de 0,63 euro par action, alors que son bénéfice net a légèrement reculé au premier trimestre.

"Malgré les difficultés, nos résultats opérationnels et financiers au premier trimestre sont rassurants et reflètent la solidité et la diversification géographique de notre modèle ", a déclaré Tim Albertsen, le directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

Au premier trimestre, ALD a dégagé un bénéfice net part du groupe de 128,9 millions d'euros, en recul de 3,7% par rapport au premier trimestre 2019. La marge brute des activités a baissé de 1,8% à 326,3 millions d'euros. La marge des contrats de location et de services a augmenté de 3,1%, à 323,1 millions d'euros, tandis que le résultat des reventes de voitures s'est inscrit à 3,2 millions d'euros, contre 19 millions d'euros au premier trimestre 2019.

ALD a également indiqué que son coût du risque avait augmenté de 7,4 millions d'euros par rapport au premier trimestre 2019, en incluant une provision de 4,4 millions d'euros au titre du risque de crédit lié au Covid-19.

L'entreprise avait renoncé fin mars à ses prévisions pour 2020 en raison des répercussions de la crise sanitaire sur les économies où elle opère.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire