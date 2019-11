ALD :, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du mercredi 6 novembre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ALD (+6,56% à 13,64 euros)ALD a grimpé dans le sillage de solides résultats du troisième trimestre 2019 qui lui ont permis de confirmer ses perspectives annuelles. Ainsi, la filiale de leasing automobile de la Société Générale a réalisé un bénéfice net (part du groupe) de 146,1 millions d'euros entre juillet et septembre (+7,9 % sur un an) et une marge brute des activités de 347,4 millions d'euros (+3,9 %). Compte tenu de ses performances, ALD a confirmé ses objectifs annuels, notamment une croissance organique de sa flotte de 5 à 7 %.