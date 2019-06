ALD : renforce son offre au Portugal avec le rachat du portefeuille de renting de BBVA

Données financières (€) CA 2019 9 994 M EBIT 2019 715 M Résultat net 2019 563 M Dette 2019 18 403 M Rendement 2019 4,66% PER 2019 9,54 PER 2020 9,08 VE / CA 2019 2,38x VE / CA 2020 2,36x Capitalisation 5 366 M Graphique ALD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ALD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 15,0 € Ecart / Objectif Moyen 13% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Mike Masterson Chief Executive Officer & Director Didier Hauguel Chairman John Saffrett Chief Operating Officer Gilles Momper Chief Financial Officer Laurent Hallermeier Chief Information Officer & Head-Products Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ALD 23.27% 5 984 UNION PACIFIC 20.81% 117 742 CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 21.22% 64 755 CSX CORPORATION 24.21% 60 299 NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 30.23% 52 220 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 28.43% 31 115