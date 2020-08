ALD : résultat d'exploitation en repli de 29%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ALD a publié un résultat net (part du groupe) de 206,8 millions d'euros au premier semestre de son activité 2020, soit une baisse de 26,3% en comparaison au premier semestre 2019. Le résultat d'exploitation du spécialiste de la location longue durée et dans la gestion de flotte automobile est en repli de 29% à 243,3 millions d'euros. La marge sur les contrats de crédit-bail est, pour sa part, de 295,5 millions, en recul de 10,5%.La société a précisé avoir effectué à une diminution des frais généraux de 3,4 millions d'euros au cours de la période.La flotte totale gérée par ALD (dont Société Générale est actionnaire à hauteur de près de 80%) est de 1,76 million de véhicules gérés dans le monde à fin juin 2020, correspondant à une progression de 3,8% par rapport à juin 2019.En terme de perspectives, l'entreprise à pour objectif une croissance organique totale de la flotte proche de 0 % au regard rapport à 2019 ainsi qu'un rapport coûts/revenus (hors résultat des ventes de voitures d'occasion) entre 50 % et 51" Dans le contexte de la crise Covid-19, l'ALD a démontré la force et la résilience de son modèle d'entreprise, ainsi que l'agilité de l'organisation. Cette crise a vu l'apparition de nouveaux types de demandes auxquelles ALD a pu répondre rapidement et efficacement. Nous estimons avoir suffisamment de visibilité pour publier de nouvelles orientations opérationnelles pour 2020, fondées sur l'hypothèse que les principaux pays européens ne seront pas contraints de revenir à un confinement sévère pendant une période prolongée " a déclaré Tim Albertsen, son président-directeur général.