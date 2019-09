12/09/19 ALES GROUPE: Résultats semestriels 2019

Le chiffre d'affaires à l'international atteint 66,6 millions d'euros, en baisse de 0,9% à taux de change courants et reste stable à taux de change constants. Cette situation s'explique notamment par la moindre performance de certains pays comme l'Italie, l'Allemagne ou les USA qui ont connu une réduction de leurs dépenses marketing et média, même si d'autres pays comme la Grèce, le Maroc, Singapour ou Hong-Kong ont, eux, bien progressé.

Résultats

La marge brute, s'élevant à 49,4 millions d'euros, enregistre un repli de 12,9% lié à un effet de base défavorable

la marge générée par les Parfums Caron en 2018 étant absente en 2019 -, au mix produit ainsi qu'à une revue des actifs en stock ayant conduit à la dépréciation de certains d'entre eux.

La réduction des frais opérationnels de 2,6 millions d'euros résulte d'une baisse des frais marketing et commerciaux - liée à la cession de l'activité Parfums Caron et à une diminution des lancements produits sur le premier semestre - ainsi que des frais généraux et administratifs. Cette réduction n'a pas permis de compenser en totalité la baisse de la marge brute ; le résultat opérationnel courant s'élève ainsi à -8,1 millions d'euros.

Les charges non récurrentes s'inscrivent dans le contexte du plan de transformation en cours et sont en forte baisse, s'élevant à 7,3 millions d'euros contre 21,2 millions d'euros en 2018, qui comprenaient, l'année dernière, 15,6 millions d'euros au titre de départs de collaborateurs et 2,1 millions d'euros au titre des coûts de restructuration. En 2019, les charges non récurrentes intègrent notamment les charges liées aux opérations de restructuration de la dette obligataire et bancaire.

Le résultat financier reste négatif à -3,4 millions d'euros et intègre notamment une augmentation des charges liées à la dette obligataire et bancaire.

La perte nette consolidée se réduit et s'élève à -17,8 millions d'euros sur le semestre contre -22,2 millions d'euros au premier semestre 2018.

Situation financière

Au 30 juin 2019 la trésorerie consolidée s'élevait à 31 millions d'euros et comprenait l'apport en compte courant de 20 millions d'euros par la société AVILA en juin 2019.

Faits marquants depuis le 30 juin 2019

Grâce au lancement du soin anti-rides CICA FILLER de LIERAC en France et à l'international, le Groupe anticipe un retour à la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2019.

Les comptes semestriels consolidés non audités seront disponibles en ligne au plus tard le 26 septembre 2019 sur le site internet de la société rubrique « Finance ».

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2019 : 24 octobre 2019

Profil

Le Groupe Alès est présent sur le marché mondial des produits cosmétiques avec Lierac et Jowaé, des produits capillaires avec les marques Phyto, Kydra, Secret Professionnel, Subtil, et enfin sur le marché national de la distribution spécialisée auprès des professionnels de la coiffure. Il se différencie par un haut niveau d'exigence et de qualité, conjuguant naturalité, efficacité et plaisir.

L'action est cotée sur Euronext Growth, fait partie de l'indice « Euronext Family Business » et est éligible au PEA PME.

