13/02/20 ALES GROUPE : Chiffre d'affaires de l'exercice 2019

La société Parfums Caron ayant été cédée fin 2018, l'activité Parfum n'a donc pas généré de chiffre d'affaires. Pour rappel, cette vente s'inscrivait dans le cadre du plan de transformation du Groupe et de son recentrage sur le cœur de ses activités historiques.

Les résultats annuels 2019 seront communiqués le 19 mars 2020.

Le Groupe Alès est présent sur le marché mondial des produits cosmétiques avec Lierac et Jowaé, des produits capillaires avec les marques Phyto, Kydra, Secret Professionnel, Subtil, et enfin sur le marché national de la distribution spécialisée auprès des profession- nels de la coiffure. Il se différencie par un haut niveau d'exigence et de qualité, conjuguant naturalité, efficacité et plaisir.

