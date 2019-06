21/06/19 ALES GROUPE : Compte Rendu Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 20 juin 2019

Communiqué 21 juin 2019

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Lors de l'Assemblée Générale mixte, ordinaire et extraordinaire, réunie à Paris jeudi 20 juin 2019 sous la Présidence de Monsieur Romain ALES, les résolutions présentées dans les Balo du 10 mai et 5 juin 2019 ont toutes été approuvées à l'exception de la vingt-huitième résolution « Délégation consentie au Directoire en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions au profit de salariés adhérant au plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires », résolution pour laquelle le Directoire avait émis une recommandation de non agrément.

Prochains rendez-vous

Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2019 : 30 juillet 2019

Profil

Le Groupe Alès est présent sur le marché mondial des produits cosmétiques avec Lierac et Jowaé, des produits capillaires avec les marques Phyto, Kydra, Secret Professionnel, Subtil, et enfin sur le marché national de la distribution spécialisée auprès des professionnels de la coiffure. Il se différencie par un haut niveau d'exigence et de qualité, conjuguant naturalité, efficacité et plaisir.

L'action est cotée sur Euronext Growth, fait partie de l'indice « Euronext Family Business » et est éligible au PEA PME.

www.alesgroupe.com

Contacts Media

Brunswick - Hugues Boëton, Victoria Kiener (01 53 96 83 83 /alesgroupe@brunswickgroup.com)