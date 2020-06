29/06/20 ALES GROUPE : Suspension de cours dans l'attente d'un communiqué

Communiqué

29 juin 2020

Suspension de cours dans l'attente d'un communiqué

La société Alès Groupe a demandé à Euronext Paris de procéder à la suspension de la cotation de son titre (FR0000054652 - ALPHY) à partir de ce jour après la clôture de la Bourse, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse.

Profil

Le Groupe est présent sur le marché mondial des produits cosmétiques avec Lierac et Jowaé, des produits capillaires avec les marques Phyto, Kydra, Secret Professionnel, Subtil, et enfin sur le marché national de la distribution spécialisée auprès des professionnels de la coiffure. Il se différencie par un haut niveau d'exigence et de qualité, conjuguant naturalité, efficacité et plaisir.

L'action est cotée sur Euronext Growth, fait partie de l'indice « Euronext family business » et est éligible au PEA PME.

Contacts Media

Brunswick - Hugues Boëton, Xavier Mas (01 53 96 83 83 /alesgroupe@brunswickgroup.com)

www.alesgroupe.com