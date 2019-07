30/07/19 ALES GROUPE: Chiffre d'affaires du premier semestre 2019

A l'international, le chiffre d'affaires s'élève à 66,6 millions d'euros, en léger repli de -0,9% à taux de change courants et stable à taux de change constants. Cela s'explique notamment par la moindre performance de certains pays comme l'Italie, l'Allemagne ou les USA qui ont connu une réduction de leurs dépenses marketing et média, même si d'autre pays comme la Grèce, le Maroc, Singapour ou Hong-Kong ont, eux, bien progressé.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 reste stable, s'élevant à 104,5 millions d'euros (-1,1% à taux de change courants et -0,6% à taux de change constants) par rapport à 2018. Cette stabilisation de l'activité s'explique principalement par un nombre plus limité de lancements de nouveaux produits au cours des six premiers mois de l'année.

Dans le cadre de son plan de transformation, les actionnaires d'Alès Groupe réunis en assemblée générale le 20 juin 2019 ont décidé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel du droit de souscription pour un montant maximum de 25,5 millions d'euros au prix de 3,90 euros par action, qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année, et dont le principe a été annoncé dans le communiqué du 29 avril 2019.

Prochains rendez-vous

Résultats semestriels 2019 : 12 septembre 2019

Profil

Le Groupe Alès est présent sur le marché mondial des produits cosmétiques avec Lierac et Jowaé, des produits capillaires avec les marques Phyto, Kydra, Secret Professionnel, Subtil, et enfin sur le marché national de la distribution spécialisée auprès des profession- nels de la coiffure. Il se différencie par un haut niveau d'exigence et de qualité, conjuguant naturalité, efficacité et plaisir.

L'action est cotée sur Euronext Growth, fait partie de l'indice « Euronext Family Business » et est éligible au PEA PME.

