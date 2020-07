30/07/20 ALES GROUPE : Chiffre d'affaires du premier semestre 2020

Suite à l'annonce le 9 juillet dernier de l'ouverture auprès du Tribunal de Commerce de Paris d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société (les filiales opérationnelles d'Alès Groupe n'étant pas concernées par cette procédure), la direction de la Société va se concentrer au second semestre sur la re- cherche de solutions permettant dans les meilleures conditions de pérenniser l'activité, maintenir l'emploi et apurer le passif. Elle va notamment mettre en place un processus de recherche d'investisseurs dans le cadre d'un plan de redressement par voie de continuation ou d'un plan de cession. La date limite de dépôt des offres de reprise a été fixée au 7 août 2020, en vue d'une audience sur les offres envisagées, tant en plan de cession qu'en plan de continuation, au cours du mois de septembre 2020.

Compte tenu de l'incertitude concernant l'issue des différentes démarches entreprises par la Société, la suspension de la cotation des actions de la Société annoncée le 29 juin 2020 est maintenue jusqu'à nouvel ordre.

Prochains rendez-vous

Assemblée Générale des actionnaires : 17 septembre 2020

Résultats semestriel 2020 : 29 septembre 2020

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2020 : 22 octobre 2020

Profil

Le Groupe Alès est présent sur le marché mondial des produits cosmétiques avec Lierac et Jowaé, des produits capillaires avec les marques Phyto, Kydra, Secret Professionnel, Subtil, et enfin sur le marché national de la distribution spécialisée auprès des profession- nels de la coiffure. Il se différencie par un haut niveau d'exigence et de qualité, conjuguant naturalité, efficacité et plaisir.

L'action est cotée sur Euronext Growth, fait partie de l'indice « Euronext Family Business » et est éligible au PEA PME.

