Ales Groupe : Alès Groupe creuse ses pertes et cède les parfums Caron

Données financières (€) CA 2018 218 M EBIT 2018 5,70 M Résultat net 2018 1,30 M Dette 2018 59,9 M Rendement 2018 - PER 2018 80,00 PER 2019 23,23 VE / CA 2018 0,75x VE / CA 2019 0,73x Capitalisation 105 M Graphique ALÈS GROUPE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ALÈS GROUPE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 6,50 € Ecart / Objectif Moyen -9,7% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Raphaël Yousri Chairman-Management Board Romain Alès Chairman-Supervisory Board & Sales Director Patrick Alès Vice Chairman-Supervisory Board Thérèse Fossard Member-Supervisory Board Bernard Lagrange Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ALÈS GROUPE -36.28% 122 L'ORÉAL 8.57% 131 963 KAO CORP 19.56% 38 762 SHISEIDO COMPANY, LIMITED 42.87% 27 131 AMOREPACIFIC CORP --.--% 14 975 KOSE CORPORATION 11.55% 10 326