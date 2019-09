Ales Groupe : Comptes semestriels 2019 0 25/09/2019 | 21:53 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires ALES GROUPE ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES AU 30 JUIN 2019 Comptes non audités Page 1/ 26 COMPTES CONSOLIDES NON AUDITES AU 30 JUIN 2019 Bilan Actif Montants en milliers d'euros Montants Montants Nets Nets 30/06/2019 31/12/2018* ACTIF NON COURANT Ecarts d'acquisition 21 271,9 21 271,9 Immobilisations Incorporelles 33 988,4 34 050,1 Immobilisations Corporelles 38 451,3 24 536,9 Autres Actifs Financiers non courants 1 402,7 1 418,3 Impôts différés actifs 633,1 668,7 TOTAL ACTIF NON COURANT 95 747,5 81 945,9 ACTIF COURANT Stocks et en cours 51 207,2 49 900,3 Créances clients et comptes rattachés 32 558,3 31 475,7 Impôts courants actifs 854,5 4 812,8 Autres créances d'exploitation courantes 16 259,4 15 588,6 Autres actifs financiers courants 58,6 71,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 30 991,3 33 950,4 TOTAL ACTIF COURANT 131 929,3 135 799,2 TOTAL ACTIF 227 676,8 217 745,1 *Dont impact des corrections présentées en note 3.4 Page 2/ 26 COMPTES CONSOLIDES NON AUDITES AU 30 JUIN 2019 Bilan Passif Montants en milliers d'euros Montants Montants 30/06/2019 31/12/2018* CAPITAUX PROPRES Capital 29 044,2 29 044,2 Primes liées au capital 24 324,6 24 324,6 Réserves Consolidées - Part du Groupe 72,1 14 423,2 Résultat Consolidé - Part du Groupe -17 778,3 -13 878,9 Capitaux Propres - Part du groupe 35 662,6 53 913,1 CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE 35 662,6 53 913,1 PASSIF NON COURANT Provisions pour risques et charges non courants 8 170,7 8 857,1 Emprunts obligataires - Part à plus d'un an 60 000,0 0,0 Emprunts et dettes Financières - Part à plus d'un an 57 119,2 7 197,2 Impôts différés passifs 7,7 7,2 TOTAL PASSIF NON COURANT 125 297,6 16 061,5 PASSIF COURANT Emprunts et dettes Financières - Part à moins d'un an 10 428,6 87 638,8 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28 973,1 29 468,4 Impôts courants passifs 220,3 201,0 Autres dettes d'exploitation courantes 27 087,6 30 432,5 Instruments dérivés passifs courants 6,9 29,8 TOTAL PASSIF COURANT 66 716,5 147 770,5 TOTAL PASSIF 227 676,8 217 745,1 *Dont impact des corrections présentées en note 3.4 Page 3/ 26 COMPTES CONSOLIDES NON AUDITES AU 30 JUIN 2019 Compte de Résultat Montants en milliers d'euros Montants Montants 30/06/2019 30/06/2018* Evolution CHIFFRE D'AFFAIRES NET 104 552,0 108 932,7 -4,0% Coût des Produits vendus -55 174,6 -52 223,8 5,7% MARGE BRUTE 49 377,4 56 708,9 -12,9% Frais Marketing et Commerciaux -41 810,6 -44 061,2 -5,1% Frais généraux et administratifs -15 659,5 -16 039,8 -2,4% FRAIS OPERATIONNELS -57 470,1 -60 101,0 -4,4% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT -8 092,7 -3 392,1 138,6% Autres produits non récurrents 1 513,6 3 362,0 -55,0% Autres charges non récurrentes -7 350,8 -21 204,8 -65,3% RESULTAT OPERATIONNEL -13 929,9 -21 234,9 -34,4% Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 12,5 78,5 -84,1% Coûts de l'endettement financier brut -2 367,0 -1 953,0 21,2% COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET -2 354,5 -1 874,5 26% Autres produits financiers 14,8 21,4 -30,8% Autres charges financières -1 086,4 -977,7 11,1% RESULTAT FINANCIER -3 426,1 -2 830,8 -21,0% Impôt sur les bénéfices -422,4 1 887,1 122,4% RESULTAT NET -17 778,3 -22 178,6 -19,8% RESULTAT NET - PART DU GROUPE -17 778,3 -22 178,6 -19,8% *Dont impact des corrections présentées en note 3.4 Résultat Net par action - Part du Groupe -1,22 -1,53 Résultat Net dilué par action - Part du groupe -1,22 -1,53 Dividendes versés par action 0,00 0,00 Etat du résultat net Global Montants en milliers d'euros Montants Montants 30/06/2019 30/06/2018* Evolution Résultat Net Consolidé de la période -17 778,3 -22 178,6 4 400,3 IFC (IAS 19) -364,9 142,6 -507,5 Total du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres -18 143,2 -22 036,0 3 892,8 Dont Part du groupe -18 143,2 -22 036,0 3 892,8 Page 4/ 26 COMPTES CONSOLIDES NON AUDITES AU 30 JUIN 2019 Tableau de variation des capitaux propres consolidés Montants en milliers d'euros Réserves Résultat de Ecart de Juste valeur IFC Capitaux Propres Capitaux Propres Capitaux Propres Capital Primes Consolidées l'exercice Conversion Instruments de taux (IAS19) Part du groupe Part des minoritaires Totaux Capitaux propres à la clôture au 31/12/17* 29 044,2 24 324,4 30 173,7 -13 555,9 -383,2 -80,1 -1 545,5 67 977,6 1,8 67 979,4 Affectation du résultat de l'exercice précédent aux réserves consolidées -13 555,9 13 555,9 0,0 0,0 Résultat consolidé de l'exercice* -13 878,9 -13 878,9 -13 878,9 Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 119,5 119,5 119,5 Total des produits et charges comptabilisés -13 878,8 0,0 119,5 -13 759,4 0,0 -13 759,4 Variation des écarts de conversion 168,4 -763,7 -595,3 -595,3 Correction erreurs exercices antérieurs 55,2 55,2 55,2 Ajustement taux d'impôt différé 287,9 287,9 287,9 Variations de périmètre 1,4 1,4 -1,8 -0,4 Autres Variations -54,4 -54,4 -54,4 Capitaux propres à la clôture au 31/12/18* 29 044,2 24 324,4 17 076,3 -13 878,8 -1 146,9 -80,1 -1 426,0 53 913,1 0,0 53 913,1 Affectation du résultat de l'exercice précédent aux réserves consolidées -13 878,8 13 878,8 0,0 0,0 Résultat consolidé de la période -17 778,3 -17 778,3 -17 778,3 Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres -364,9 -364,9 -364,9 Total des produits et charges comptabilisés -17 778,3 0,0 -364,9 -18 143,2 0,0 -18 143,2 Variation des écarts de conversion 14,3 -150,8 -136,5 -136,5 Autres Variations 29,2 29,2 29,2 Capitaux propres à la clôture au 30/06/19 29 044,2 24 324,4 3 241,0 -17 778,3 -1 297,7 -80,1 -1 790,9 35 662,6 0,0 35 662,6 *Dont impact des corrections présentées en note 3.4 Page 5/ 26 COMPTES CONSOLIDES NON AUDITES AU 30 JUIN 2019 Tableau de flux consolidé 1er Semestre 1er Semestre 2019 2018 Résultat Net avant Impôt -17 356,0 -24 065,7 Dotation aux Amortissements et provisions sur actifs immobilisés 5 415,5 2 577,4 Dotation aux Provisions pour R et C 684,8 13 152,8 Reprise de Provisions pour R et C -1 377,1 -3 204,1 Dotation aux Provisions sur Actifs CT 3 816,9 2 248,1 Reprise de Provisions sur Actifs CT -2 143,5 -958,1 Charges et produits sans effet de trésorerie 6 396,7 13 816,1 Charges et produits de placement et de financement 2 354,5 1 874,5 Variation des Stocks -2 463,1 -8 020,9 Variation du Crédit Client -1 797,0 -2 136,9 Variation autres Actifs CT opérationnels -687,6 -5 228,2 Variation du Crédit Fournisseur -478,6 5 182,1 Variation autres Passifs CT opérationnels -3 702,5 -760,2 Variation des créances et dettes opérationnelles -9 128,7 -10 964,1 Intérêts nets payés -3 152,9 -3 066,5 Impôts sur le résultat payés 3 580,8 -746,5 FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES -17 305,5 -23 152,2 Acquisitions d'immobilisations Corporelles et Incorporelles -2 297,8 -2 111,3 Acquisitions d'immobilisations Financières 0,0 -306,4 Produits nets de cessions d'Immobilisations 554,0 687,7 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS -1 743,8 -1 730,0 Augmentation des Emprunts 22 166,1 0,0 Remboursement des Emprunts -423,2 -1 395,2 Remboursements des Emprunts en Crédit Bail -523,0 -547,2 Remboursement des obligations locatives -2 825,9 0,0 Coût de l'endettement financier et charges d'intérêts sur obligations locatives -172,2 0,0 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX FINANCEMENTS 18 221,8 -1 942,4 VARIATION DE TRESORERIE DE L'EXERCICE -827,5 -26 824,6 TRESORERIE D'OUVERTURE 30 880,8 59 682,2 TRESORERIE DE CLOTURE 30 130,3 32 740,5 Incidence des variations des cours des devises 77,0 -117,1 Tableau de variation de l'endettement financier net Montants Montants 30/06/2019 30/06/2018 Trésorerie brute 30 991,3 36 234,3 Soldes bancaires débiteurs et concours bancaires courants -861,1 -3 493,8 Trésorerie nette 30 130,3 32 740,5 Endettement financier brut -126 686,7 -91 067,4 ENDETTEMENT FINANCIER NET -96 556,4 -58 326,9 Page 6/ 26 ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES (comptes non audités) SOMMAIRE 1. FAITS CARACTERISTIQUES DU PREMIER SEMESTRE 2019...................................................................................................... 8 2. INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE DE CONSOLIDATION.......................................................................................... 8 3. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION DES COMPTES............................................. 8 3.1. PRINCIPES COMPTABLES....................................................................................................................................................... 8 3.2. CHANGEMENTS DE METHODES ET DE PRESENTATION DES COMPTES................................................................................... 9 3.3. CORRECTIONS D'ERREURS SUR EXERCICES ANTERIEURS....................................................................................................... 9 4. NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS..................................................................................................................................... 10 4.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES................................................................................................................................... 10 4.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES....................................................................................................................................... 11 4.3. STOCKS............................................................................................................................................................................... 11 4.4. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES........................................................................................................................... 12 4.5. DETTES FINANCIERES ET RISQUES SUR ENDETTEMENT....................................................................................................... 12 4.6. TRESORERIE PASSIVE.......................................................................................................................................................... 13 4.7. AUTRES PRODUITS OPERATIONNELS ET AUTRES CHARGES OPERATIONNELLES.................................................................. 13 5. AUTRES INFORMATIONS SUR LES ETATS FINANCIERS......................................................................................................... 14 5.1. INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT PAR SECTEURS OPERATIONNELS............................................................... 14 5.2. TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES............................................................................................................................. 14 Page 7/ 26 1.FAITS CARACTERISTIQUES DU PREMIER SEMESTRE 2019 Dans le contexte du non-respect de ses engagements antérieurs en termes de ratio de dette nette consolidée sur Ebitda consolidé, le Groupe a entrepris des négociations avec ses partenaires obligataires et bancaires au cours du premier semestre 2019 . Celles-ci ont abouti à : une renonciation temporaire à mettre en œuvre leur droit à prononcer l'exigibilité anticipée des concours ;

la conclusion d'un accord permettant de conforter les financements du Groupe et recouvrer la pleine utilisation des lignes de crédits bancaires RCF sur la base de nouveaux ratios financiers et d'un rééchelonnement de la dette. En complément de cette renégociation, la société Co-Capital, société de droit marocain spécialisées dans la distribution et la production de médicaments et de cosmétiques à l'international, partenaire de confiance d'Alès Groupe depuis plusieurs années, a pris une participation minoritaire au sein de la société Avila, actionnaire majoritaire du Groupe pour un montant de 20 millions d'euros. Cette somme a été mise à disposition d'Alès Groupe au travers de son compte courant d'actionnaire en vue d'une augmentation de capital autorisée par l'assemblée générale du 20 juin 2019. 2.INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE DE CONSOLIDATION Aucun mouvement du périmètre de consolidation n'a eu lieu durant le 1er semestre 2019. En revanche, la société Parfums Caron a été cédée le 17 octobre 2018. Au 30 juin 2018, La contribution de la société Caron au chiffre d'affaires net consolidé s'élevait à 3,2 millions d'euros et au résultat net consolidé à -2 millions d'euros A données comparables, le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 est stable. Il s'élève à 104,5 millions d'euros au 30 juin 2019 contre 105,7 millions d'euros au 30 juin 2018. Soit -1,1% à taux de change courants et -0,6% à taux de change constants. 3. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION DES COMPTES 3.1.Principes comptables En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les états financiers consolidés du Groupe ALES GROUPE ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière IFRS et aux interprétations publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) Les états financiers consolidés semestriels, présentés de manière résumée, ont été préparés conformément à la norme internationale d'information financière IAS 34 (« Information financière intermédiaire ») telle qu'adoptée par l'Union Européenne. S'agissant de comptes résumés, ils n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS pour l'établissement des états financiers annuels et doivent être lus en relation avec les états financiers consolidés du Groupe établis conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne au 31 décembre 2018. Les méthodes comptables sont identiques à celles appliquées dans les états financiers au 31 décembre 2018 à l'exception de la première application de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019. Les impacts de cette nouvelle norme sont présentés au point « a- Contrats de location (IFRS 16) ». Les états financiers consolidés du Groupe Alès pour l'exercice du 31 décembre 2018 sont disponibles sur le site internet www.alesgroupe.com. Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d'euros. a- Changement de méthode comptable appliquée au 1erjanvier 2019 - Contrats de location- IFRS 16 Le 13 janvier 2016, l'IASB a publié la norme IFRS 16 "Contrats de location" appelée à remplacer IAS 17. La nouvelle norme, adoptée par l'Union européenne le 31 octobre 2017, est applicable au 1er janvier 2019. Le groupe n'a pas appliqué cette norme par anticipation et a retenu la méthode rétrospective simplifiée avec comptabilisation d'un droit d'utilisation initialement égal au montant de la dette de loyers. Les impacts de l'application de cette norme par le groupe sont présentés en note 3.2 Page 8/ 26 b- Recours à des estimations La préparation des états financiers consolidés requiert de la part de la Direction du Groupe l'utilisation d'estimations et d'hypothèses susceptibles d'impacter les montants qui figurent dans ces états financiers et annexes. Ces estimations sont fondées sur le jugement et les informations disponibles à la date d'établissement des comptes. Les résultats définitifs des opérations pour lesquels la Direction a eu recours à des estimations pourront s'avérer différents des estimations principalement sur la détermination des provisions pour risques et charges, des provisions sur stocks, et de la valorisation des écarts d'acquisition et des immobilisations incorporelles. 3.2 Changements de méthodes et de présentation des comptes La nouvelle norme IFRS 16 relative aux contrats de location, adoptée par l'Union européenne le 31 octobre 2017, est applicable au 1er janvier 2019. Le groupe n'a pas appliqué cette norme par anticipation et a retenu la méthode rétrospective simplifiée avec comptabilisation initiale d'un droit d'utilisation égal au montant de la dette de loyers. Les impacts de cette nouvelle norme au 1er janvier 2019 se présentent comme suit : Impacts sur la situation financière : ACTIF PASSIF Droits d'Utilisation DETTE - non courante DETTES - courante Baux immobiliers (1) 11 831 8 289 3 542 Véhicules 2 547 1 205 1 341 Autres actifs 547 357 191 TOTAL 14 925 9 851 5 074 Durée d'utilisation de neuf années pour les baux 3-6-9 et application d'un taux d'intérêt variant entre 1,51% et 3,92% selon les entités Sur le 1ersemestre 2018 le résultat d'exploitation faisait apparaître 2 704 milliers d'euros de charges locatives, ces mêmes contrats de location génèrent une charge d'amortissement de 2 826 milliers d'euros sur le 1ersemestre 2019. 3.3 Corrections d'erreurs sur exercices antérieurs Des corrections d'erreurs sur les exercices antérieurs impactant positivement les capitaux propres du groupe à l'ouverture de l'exercice 2018 ont été constatées à hauteur de 2 823 milliers d'euros. Ces corrections sont relatives au calcul des impôts différés passifs issus de la reconnaissance de marques suite à des acquisitions et dont la contrepartie figurait en écarts d'acquisition ainsi qu'à la constatation d'impôts différés actifs sur les reports déficitaires dans les entités portant des impôts différés passifs et à hauteur de ceux-ci au maximum. Ces corrections se détaillent comme suit : Impact sur les Impact sur le Impact total sur capitaux propres les capitaux Résultat net de au propres au l'exercice 2018 31/12/2017 31 /12/2018 Ecart d'acquisition -3 468 -3 468 Passifs d'impôts différés 2 854 2 854 Activation des déficits reportables 1 883 1 554 3 438 Impact réserves du groupe 1 269 1 554 2 823 Page 9/ 26 4.NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS 4.1 Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles non amortissables Elles sont essentiellement constituées par les valeurs affectées aux marques détenues par le Groupe : Lierac pour 19 403 milliers d'euros

Phytosolba pour 8 980 milliers d'euros

Ducastel pour 112 milliers d'euros Au 30 juin 2019 le management a examiné les causes de la perte opérationnelle enregistrée sur le semestre et a conclu que ces dernières étaient principalement liées aux investissements en frais publi-promotionnels, à des problématiques organisationnelles et à des dépréciations de stocks qui ne sont pas représentatifs d'une perte de valeur pour les marques et les écarts d'acquisition associés. En conséquence aucun autre élément déclencheur n'ayant été identifié, la Groupe n'a pas réalisé de test d'impairment dans le cadre de l'arrêté semestriel. Immobilisations incorporelles amortissables Les immobilisations incorporelles amortissables sont constituées essentiellement de : Logiciels amortis sur une durée de 1 à 5 ans Frais de dépôts sur marques acquises amortis sur la durée du dépôt Les conditions fixées par la norme IAS 38 n'étant pas remplies, les frais de recherche et développement des produits sont intégralement constatés en charges. Les frais de développement des sites de e-commerce des marques Phyto, Lierac et Jowae ont été activés sur la période. Les immobilisations incorporelles s'analysent comme suit : Variation des Immobilisations Incorporelles 31/12/2018 Augmentation Diminution 30/06/2019 Marques Brut 29 049 0 0 29 049 Impairment -553 0 0 -553 Net 28 496 0 0 28 496 Droits au Bail Brut 291 0 0 291 Depreciation 0 0 0 0 Net 291 0 0 291 Brut total 29 340 0 0 29 340 Impairment total -553 0 0 -553 Net total 28 787 0 0 28 787 Logiciels et autres immobilisations Brut 11 538 541 -11 12 068 Amortissements -6 274 -592 0 -6 867 Net 5 264 -51 -11 5 202 Total Immobilisations Incorporelles Brut 40 878 541 -11 41 408 Impairment/Amortissement -6 827 -592 0 -7 420 Net 34 050 -51 -11 33 988 Page 10/ 26 4.2 Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles s'analysent comme suit : 31/12/2018 Première application Augmentation Diminution 30/06/2019 d'IFRS 16 (1) VALEURS BRUTES Terrains 3 386 0 0 0 3 386 Constructions 29 692 11 831 1 334 -211 42 646 Installations Techniques matériel / outillage 21 249 138 290 8 21 684 Autres immobilisations corporelles 22 134 2 929 1 948 -50 26 961 En cours, avances et acomptes 818 0 787 -329 1 275 TOTAL 77 280 14 897 4 358 -583 95 952 AMORTISSEMENTS Terrains 134 0 5 0 139 Constructions 23 446 0 2 308 -12 25 742 Installations Techniques matériel / outillage 15 521 0 714 -50 16 185 Autres immobilisations corporelles 13 641 0 1 799 -5 15 436 En cours, avances et acomptes 0 0 0 0 0 TOTAL 52 743 0 4 825 -67 57 501 VALEURS NETTES Terrains 3 252 0 -5 0 3 247 Constructions 6 246 11 831 -973 -199 16 905 Installations Techniques matériel / outillage 5 728 138 -424 57 5 499 Autres immobilisations corporelles 8 493 2 929 149 -45 11 525 En cours, avances et acomptes 818 0 787 -329 1 275 TOTAL 24 537 14 897 -467 -516 38 451 Première application de la norme IFRS 16 au 1 er janvier 2019 Les principaux investissements du premier semestre 2019 concernent l'aménagement et l'équipement des sites industriels, l'aménagement de locaux commerciaux et des investissements en points de vente. 4.3 Stocks Les stocks sont valorisés selon la méthode du Prix Moyen Pondéré. Les stocks font l'objet d'une dépréciation dès lors que la valeur probable de réalisation devient inférieure au prix de revient sur la base des perspectives d'écoulement et tenant compte des dates péremption probable et des décisions d'arrêt de commercialisation. Les stocks s'analysent comme suit : Valeur Brute Dépréciation Valeur Nette Valeur Nette 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 31/12/2018 Variation Matières premières et composants 17 459 -2 850 14 609 14 648 -39 En cours 5 324 -885 4 439 3 290 1 149 Produits finis 36 654 -4 494 32 159 31 962 197 Total 59 437 -8 230 51 207 49 900 1 307 Au 30 juin 2019, les dotations aux dépréciations des stocks s'élèvent à 2 121 milliers d'euros et les reprises à 967 milliers d'euros. La méthode de valorisation utilisée par le groupe exclut tout risque de surévaluation des stocks due à la sous-activité industrielle. Page 11/ 26 4.4 Provisions pour risques et charges Les provisions pour risques et charges s'analysent comme suit : 30/06/2019 31/12/2018 Variation Totale Provisions pour litiges et charges diverses (1) 2 194 3 431 -1 237 Provisions pour indemnités de fin de carrière et médailles du travail (2) 5 976 5 427 550 Total part du Groupe 8 171 8 858 -687 (1) Ces provisions concernent principalement la couverture des risques de résiliations de contrats avec des agents sur le marché Italien pour 503 milliers d'euros, et à la provision liée aux risques prud'hommaux d'Alès Groupe SA pour 226 milliers d'euros. Taux d'actualisation : 0.99 %, Au 31 décembre 2018, le groupe avait utilisé un taux d'actualisation de 1.57 %. 4.5 Dettes financières et risques sur endettement Suite à la renégociation des dettes bancaires et obligataires, le montant des Dettes Financières ventilé par échéance s'analyse comme suit : A moins d'1 De 1 à 5 A plus de 5 Total à plus Total Total an ans ans d'1 an 30/06/2019 30/06/2019 31/12/2018 Emprunt Obligataire 0 31 200 28 800 60 000 60 000 60 000 Emprunts Bancaires à Moyen Terme 1 737 21 966 1 607 23 573 25 310 9 327 Compte Courant Actionnaire 20 000 20 000 20 000 0 IFRS 16 6 227 12 754 51 12 805 19 032 5 063 Emprunts Bancaires à Court Terme et intérêts courus sur emprunts 1 355 0 1 355 16 120 Banques créditrices et Intérêts courus 879 0 879 3 082 Participation et autres emprunts 231 741 741 972 1 244 TOTAL 10 429 66 661 50 458 117 119 127 548 94 836 Dettes Financières assorties de Covenants Un certain nombre de dettes financières sont assorties de covenants dont la plupart ne sont pas applicables au titre de 2019 suite à la renégociation bancaire : Nature de l'endettement Montant à Capital Échéance Descriptif des covenants l'origine restant dû finale 22 000 22 000 12/02/2025 Dette Financière Nette Consolidée / Fonds Propres Consolidés < 1,5 Dette Financière Nette Consolidée / Ebitda Consolidés < 3,5 Emprunt obligataire Euro PP Ebitda Consolidée >=O en 2019 Ebitda Consolidée >=5 millions € en 2020 Emprunt obligataire Euro PP 24 000 24 000 12/02/2026 idem Emprunt obligataire Euro PP 14 000 14 000 01/11/2026 idem 14 000 14 000 30/06/2023 Ratio de levier <= 7 en 2021 Ratio de levier <= 5,50 en 2022 Ratio de levier <= 4 en 2023 Prêt de refinancement Ratio de Gearing <= 2,50 en 2021 Ratio de Gearing <= 2 en 2022 Ratio de Gearing <= 1,75 en 2023 Ebitda Consolidée >=O en 2019 Ebitda Consolidée >=5 millions € en 2020 Page 12/ 26 Au 30/06/19, il n'existe aucune opération de couverture de taux sur les emprunts et lignes de crédit en cours. Les emprunts obligataires Euro PP pour un montant total de 60 000 milliers d'euros sont à taux fixe. Des emprunts à moyen/long terme pour un montant de 1 542 milliers d'euros sont à taux fixe. Des emprunts à moyen/long terme pour un montant de 7 171 milliers d'euros sont indexés sur le taux TME. Les autres crédits bancaires sont indexés sur une référence variable Euribor 3 mois. Couverture du risque de taux Le crédit-bail immobilier de 8,0 millions d'euros du 10 février 2012 au 10 février 2024, indexé sur l'euribor 3 mois, a fait l'objet d'un Swap de taux d'intérêt à l'origine, pour la période du 10 février 2012 au 31 mars 2019. En conséquence, le Groupe paye un taux fixe de 1,72 % sur la période. Le crédit-bail immobilier de 1,4 millions d'euros du 15 avril 2013 au 20 mars 2025, indexé sur l'euribor 3 mois, a fait l'objet d'un Swap de taux d'intérêt à l'origine pour la période du 20 mars 2013 au 20 mars 2020. En conséquence, le Groupe paye un taux fixe de 0.90 % sur la période. Au 30 juin 2019 sur la base de l'endettement net et des couvertures existantes, une variation de l'euribor 3 mois aurait les effets suivants sur le résultat financier : Evolution euribor 3 mois Résultat financier + 100 bp -114 - 100 bp 0 4.6 Trésorerie Passive La trésorerie passive s'analyse comme suit : 30/06/2019 30/06/2018 Variation Lignes de crédit CT utilisées 0 -2 817 -2 817 Comptes bancaires-passif -861 -677 184 Total Trésorerie Passive -861 -3 494 2 633 4.7 Autres produits opérationnels et autres charges opérationnelles Ils incluent les frais de restructuration, les plus ou moins-values de cession, les dépréciations des actifs incorporels et écarts d'acquisition ainsi que les revenus et charges non récurrents relevant de l'exploitation qui enregistrent les effets des évènements majeurs intervenus pendant la période comptable qui sont de nature à fausser la lecture de la performance de l'activité récurrente de l'entreprise. Il s'agit de produits et charges en nombre limité, inhabituels, anormaux ou peu fréquents et de montants significatifs. 30/06/2019 30/06/2018 Variation Frais de restructuration (1) -4 667 -17 656 12 989 Indemnités fin de carrière -192 275 -467 Commissions liées à la restructuration de la dette -382 0 -382 Résultat de cessions 0 -48 48 Fermeture et restructurations filiales (3) 0 -832 832 Frais liés aux litiges -22 640 -662 Autres Charges diverses -575 -222 -353 Autres produits et autres charges opérationnels -5 837 -17 843 12 006 (1) La charge nette enregistrée sur l'exercice 2019 correspond principalement au plan de transformation mis en œuvre par la société. La ligne Frais de restructuration inclut la charge liée au départ de collaborateurs au titre du plan de Rupture Conventionnelle Collective sur l'exercice 2019 pour 1 243 milliers d'euros, les honoraires de conseil pour la poursuite du plan de transformation pour 4 404 milliers d'euros. Ces postes comprennent notamment la restructuration de la filiale américaine qui se traduit sur l'exercice par des charges de 109 milliers d'euros couvertes par la reprise de la provision constituée au 31 décembre 2017 à hauteur de ce même montant. Page 13/ 26 5.AUTRES INFORMATIONS SUR LES ETATS FINANCIERS 5.1 Informations sur le compte de résultat par secteurs opérationnels L'information sectorielle reflète la vue du management et est établie sur la base du reporting interne utilisé par le Principal Décideur OpérationnelPrésident du Directoire pour mettre en œuvre l'allocation des ressources et évaluer la performance. Les informations du reporting sont préparées en conformité avec les principes comptables suivis par le Groupe. La performancede chaque secteur est évaluée sur la base du chiffre d'affaires(Produits des activités ordinaires), des frais marketing et commerciauxet du résultat opérationnel La conduite des opérations du Groupe est organisée par secteurs géographiques selon le découpage suivant : . Le secteur Francecomprend les activités commerciales réalisées sur le marché Français ainsi que les activités industrielles, logistiques et de recherche et développement. . Le secteur Grand Exportcomprend les activités commerciales vers les distributeurs export . Le secteur Filiales Europecorrespond à l'activité commerciale réalisée en Europe par les filiales de distribution du Groupe . Le secteur Filiales Amériquecorrespond à l'activité commerciale réalisée en Amérique du Nord par les filiales de distribution du Groupe . Le secteur Filiales Asiecorrespond à l'activité commerciale réalisée dans la zone Asie-Pacifique en par les filiales de distribution du Groupe . Le secteur FilialesMoyen-Orientcorrespond à l'activité commerciale réalisée par la filiale Ales Groupe Istanbul . Les éléments non affectéssont constitués des frais de fonctionnement de la société mère et de la structure en charge de la gestion des marques. Ils comprennent également les autres revenus et charges qui ne relèvent pas d'un secteur géographique donné. Montants en millions d'euros France Grand Export Fil.Europe Fil.Amérique Fil. Asie Fil. M Orient +autres Non Affectés (3) Eliminations Consolidé juin-19 juin-18 juin-19 juin-18 juin-19 juin-18 juin-19 juin-18 juin-19 juin-18 juin-19 juin-18 juin-19 juin-18 juin-19 juin-18 juin-19 juin-18 Produits externes 37,9 40,6 10,9 11,0 45,2 46,8 4,0 5,5 2,1 1,4 4,4 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 104,6 108,9 Produits inter secteurs (1) 39,1 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,2 -41,0 0,0 0,0 Produits des activités ordinaires 77,0 81,1 10,9 11,0 45,2 46,8 4,0 5,5 3,2 2,0 4,4 3,5 0,0 0,0 -40,2 -41,0 104,6 108,9 Frais marketing et Commerciaux 15,5 16,8 2,7 2,8 18,4 19,3 2,2 2,1 1,6 1,2 1,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 41,8 44,1 Résultat Opérationnel (2) (3) -3,9 -5,0 0,2 -0,4 -1,0 2,7 -1,5 -0,6 -1,4 -1,0 -0,1 -0,6 -6,3 -16,3 0,0 0,0 -13,9 -21,2 Charges sans contrepartie de trésorerie (4) 4,0 3,2 0,0 0,0 1,4 -0,5 0,3 -1,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 12,1 0,0 0,0 6,4 13,8 Commentaires Les produits intersecteurs de la France correspondent aux cessions des sociétés de marques aux filiales de distributions. Au premier semestre 2019, ils incluent les ventes à la filiale de distribution française Ales Groupe France et aux distributeurs de produits professionnels de coiffure. Pour chaque zone, le résultat opérationnel correspond à la contribution de l'ensemble des activités commerciales de la zone au résultat opérationnel consolidé. Le résultat opérationnel non affecté est constitué des frais de fonctionnement de la société mère et de la structure en charge de la gestion des marques ainsi que des autres produits et charges non directement affectables à un secteur géographique. 5.2 Transactions avec les parties liées Les parties liées sont : la société mère

les filiales

les membres du Conseil de Surveillance et du Directoire 1 Transactions avec la société mère Les comptes d'Ales Groupe sont intégrés dans les comptes consolidés établis par la société AVILA, sise au 39 avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris (N° Siret : 44968717700039) et dont la date de clôture est le 31 Décembre. Page 14/ 26 Au premier semestre 2019, la société AVILA n'a pas perçu de dividendes d'Alès Groupe SA. Un apport en compte courant d'un montant de 20 millions d'euros de la société AVILA a été réalisé au profit de la société Alès Groupe SA sur le 1ersemestre 2019. 2 Transactions avec lesco-entrepriseset les entreprises associéesNéant au 30 juin 2019. Page 15/ 26 LISTE DES SOCIETES CONSOLIDEES au 30 Juin 2019 SOCIETES Adresses et numéros SIREN % intérêt % Contrôle Méthode ALES GROUPE 99, rue du Faubourg Saint-Honoré Société 75008 PARIS consolidante 399 636 323 LABORATOIRES 99, rue du Faubourg Saint-Honoré 100,00 100,00 Intégration PHYTOSOLBA 75008 PARIS Globale 692 022 213 LABORATOIRES LIERAC 99, rue du Faubourg Saint-Honoré 100,00 100,00 Intégration 75008 PARIS Globale 301 639 878 LABORATOIRE DUCASTEL 37, avenue de la Bastide 100,00 100,00 Intégration 46140 CASTELFRANC Globale 310 602 313 CASTER 99, rue du Faubourg Saint-Honoré 100,00 100,00 Intégration 75008 PARIS Globale 310 710 686 PHYTALES 89, rue Salvador Allende 100,00 100,00 Intégration 95870 BEZONS Globale 340 062 231 ALES GROUPE INDUSTRIE 99, rue du Faubourg Saint-Honoré 100,00 100,00 Intégration 75008 PARIS Globale 433 722 147 FRANKLIN ROOSEVELT 35/37 avenue Franklin D Roosevelt 100,00 100,00 Intégration COIFFURE ET BEAUTE 75008 PARIS Globale 662 003 292 LABORATOIRE JOWAE 99, rue du Faubourg Saint-Honoré 100,00 100,00 Intégration 75008 PARIS Globale 823 245 519 ALES GROUP INC 3050 Biscayne Blvd 100,00 100,00 Intégration Suite 901 Globale MIAMI, FL 33137 ALES GROUP COSMETIC Hanauer Lanstarsse,135-137 100,00 100,00 Intégration Gmbh FRANKFURT AM MAIN Globale ALLEMAGNE ALES GROUPE ESPANA c/ Velázquez, 157 - 4ª planta 100,00 100,00 Intégration MADRID 28002 Globale ESPAGNE ALES GROUPE Italia S.p.A. Largo Donegani, 2 100,00 100,00 Intégration 20121 MILANO Globale ITALIE ALES GROUPE BENELUX 45, rue Victor Allard 100,00 100,00 Intégration SPRL 1180 BRUXELLES Globale BELGIQUE ALES GROUP UK Ltd Cabinet BIRCHAM DYSON BELL 100,00 100,00 Intégration 50 Broadway Globale LONDON SW1H 0BL GRANDE - BRETAGNE ALES GROUP Canada 420 Notre Dame Ouest 100,00 100,00 Intégration Suite 500 Globale MONTREAL QUEBEC H2Y 1V3 CANADA ALES GROUPE POLSKA Nowoursynowska 95 100,00 100,00 Intégration 02 - 797 WARSZAWA Globale POLOGNE Page 16/ 26 ALES GROUPE Portugal Rua da Venezuala n° 40 et 48 100,00 100,00 Intégration 4150-742 Lordelo do Ouro - PORTO Globale PORTUGAL ALES GROUPE Suisse KOSTENBAUM & ASSOCIES KBHB 100,00 100,00 Intégration 10 cours de Rive Globale 1204 GENEVE SUISSE ALES GROUPE HELLAS 32 rue Perikleous & Papanikoli 62 100,00 100,00 Intégration 152 32 Chalandri Globale GRECE ALES GROUP ASIA Ltd 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 100,00 100,00 Intégration ALES GROUP HONG KONG East, Hong Kong Globale Ltd ALES GROUP SINGAPORE 205 Baleister road 100,00 100,00 Intégration #02-06 The Mezzo Globale Singapore 329682 ALES GROUPE ISTANBUL Eclipse Ticari Bloklar 100,00 100,00 Intégration Akasya Sok. No:5 D Blok Kat:2 Globale Daire :13 34398 Maslak Sarıyer, İSTANBUL TURQUIE ALES GROUPE France 89, rue Salvador Allende 100,00 100,00 Intégration 95870 BEZONS Globale 803 542 927 ALES GROUP BRASIL Ville Cotia, Etat de Sao Paulo, Rua dos 100,00 100,00 Intégration COMERCIAL E Manacas n°276, salle10, Jardim da Globale IMPORTATDORA LTDA Gloria, CP 06 711-500 BRASIL ALES GROUPE MAROC Rue Ibnou Katir 100,00 100,00 Intégration Quartier Maarif n°5 Globale 20330 CASABLANCA MAROC ALES GROUPE 60, chemin Carrosse 100,00 100,00 Intégration DISTRIBUTION 31400 TOULOUSE Globale 340 827 096 BOY DIFFUSION 60, chemin Carrosse 100,00 100,00 Intégration 31400 TOULOUSE Globale 399 716 372 DISTRI-COIFF' 14 rue Louis Renault ZA Le Millenium 100,00 100,00 Intégration 53940 SAINT-BERTHEVIN Globale 397 955 428 Page 17/ 26 RAPPORT D'ACTIVITÉ ALÈS GROUPE - PREMIER SEMESTRE 2019 Comptes consolidés intermédiaires non audités ACTIVITÉ DU SEMESTRE A données comparables hors activité de la société Parfums Caron cédée au second semestre de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 reste quasiment stable, s'élevant à 104,5 millions d'euros (-1,1% à taux de change courants et -0,6% à taux de change constants) par rapport à 2018. Cette quasi-stabilisation de l'activité s'explique principalement par un nombre plus limité de lancements de nouveaux produits au cours des six premiers mois de l'année. Avec un chiffre d'affaires de 37,9 millions d'euros, la France est en repli de -1,6% à la suite d'un ralentissement de l'activité pharmacie et parapharmacie. Le pôle coiffure, quant à lui, résiste sur le semestre. A l'international, le chiffre d'affaires s'élève à 66,6 millions d'euros, en léger repli de -0,9% à taux de change courants et stable à taux de change constants. Cela s'explique notamment par la moindre performance de certains pays comme l'Italie, l'Allemagne ou les USA qui ont connu une réduction de leurs dépenses marketing et média, même si d'autres pays comme la Grèce, le Maroc, Singapour ou Hong-Kong ont, eux, bien progressé. Sur le deuxième trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 48,5 millions d'euros, en diminution de -7,5% à taux de change courants et -6,9% à taux de change constants en partie dû à un effet calendaire défavorable en France, notamment au mois de mai. Néanmoins grâce au lancement du soin anti-rides CICA FILLER de LIERAC en France et à l'international, en septembre, le groupe anticipe un retour à la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'exercice 2019. FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE Finances Dans le contexte du non-respect de ses engagements antérieurs en terme de ratio de dette nette consolidée sur Ebitda consolidé, les négociations ont continué au cours du premier semestre 2019 avec les partenaires obligataires et bancaires d'Alès Groupe SA qui lui ont confirmé qu'ils ne mettraient pas en œuvre leur droit de prononcer l'exigibilité anticipée des concours au moins jusqu'au 30 avril 2019 afin de disposer du temps nécessaire à la conclusion d'un accord permettant de conforter les financements du Groupe et recouvrer la pleine utilisation des lignes de crédits bancaires RCF sur la base de nouveaux ratios financiers. Alès Groupe après avoir engagé, avec l'assistance d'un conseil financier, des discussions non-exclusives avec plusieurs investisseurs en vue d'un éventuel adossement a annoncé le 27 mars 2019 avoir trouvé un accord de principe avec ses créanciers obligataires et bancaires ainsi qu'avec un investisseur en vue d'une prise de participation minoritaire qui permettrait notamment l'accompagnement financier du plan de transformation initié par la société. Dans ce cadre la cotation d'Alès Groupe a été suspendue du 28 mars 2019 au 30 avril 2019. Page 18/ 26 Le 29 avril le groupe a annoncé la mise à disposition de nouvelles ressources au service du plan de transformation d'Alès Groupe avec : - L'arrivée prévue d'un nouvel actionnaire minoritaire dans le capital de la holding de contrôle AVILA : Co- Capital, une société holding de doit marocain regroupant plusieurs sociétés spécialisées dans la distribution et la production de médicaments et de cosmétiques à l'international, partenaire de confiance d'Alès Groupe depuis plusieurs années, devant souscrire au plus tard le 28 juin 2019 à une augmentation de capital d'Avila, actionnaire majoritaire du Groupe, pour un montant de 20 millions d'euros qui sera ensuite mis à disposition d'Alès Groupe par compte courant d'actionnaire. Le renforcement de l'équipe dirigeante : Nomination de Frédéric Poux en qualité de Président du Directoire.

La conclusion d'un accord, sous conditions suspensives, avec les partenaires financiers intégrant le rééchelonnement de la maturité de la dette du Groupe

La préparation d'une augmentation de capital d'Alès Groupe : Réalisation d'ici la fin de l'année 2019 d'une augmentation de capital d'Alès Groupe avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant maximum de 25,5 millions d'euros au prix de 3,90 euros par action, souscrite à hauteur de 20 millions d'euros par Avila par compensation avec son compte courant d'actionnaire.

La mise en place d'ici la fin de l'année 2019 d'un management package pour un investissement de l'équipe de management. Le détail ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces opérations ont été exposés dans le communiqué de presse et son annexe diffusés en date du 29 avril 2019 ainsi que dans les bulletins du Balo numéro 56 et 67 publiés préalablement à l'assemblée générale mixte. Le 3 juin 2019, à la suite du communiqué du 29 avril 2019, Alès Groupe a annoncé que l'ensemble des conditions suspensives à l'investissement de Co-Capital dans Avila, actionnaire majoritaire du Groupe, ont été réalisées. Co- Capital a par conséquent souscrit à l'augmentation de capital d'Avila, actionnaire majoritaire du Groupe, pour un montant de 20 millions d'euros qui a été ensuite mis à disposition d'Alès Groupe par compte courant d'actionnaire. A l'issue de cet investissement, Co-Capital a conclu avec les membres de la famille Alès associés d'Avila un pacte d'associés constitutif d'une action de concert entre eux vis-à-vis des sociétés Avila et Alès Groupe, dont les modalités sont décrites dans la décision rendue par l'Autorité des marchés financiers diffusée sur le site de l'Autorité des marchés financiers le 15 mai 2019 (n°219C0791). La restructuration de l'endettement du Groupe Alès annoncée le 29 avril 2019 a également pris effet le 3 juin 2019. Lors de l'Assemblée Générale mixte, ordinaire et extraordinaire, réunie à Paris jeudi 20 juin 2019 sous la Présidence de Monsieur Romain ALES, les résolutions présentées dans les Balo du 10 mai et 5 juin 2019 ont toutes été approuvées à l'exception de la vingt-huitième résolution « Délégation consentie au Directoire en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions au profit de salariés adhérant au plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires», résolution pour laquelle le Directoire avait émis une recommandation de non approbation. Gouvernance Le conseil de surveillance du 28 mars 2019 : A pris acte de la démission de Monsieur Patrick Alès de son mandat de membre du Conseil de Surveillance et par la même de sa fonction de vice-président.

vice-président. A nommé Monsieur Yahn Alès à la fonction de vice-président. Page 19/ 26 Le Conseil de Surveillance du 29 Avril 2019 : A pris acte de la démission de Monsieur Rashid Yousri de son mandat de Président du Directoire.

A nommé Monsieur Frédéric Poux Président du Directoire.

A nommé Monsieur Rashid Yousri Directeur Général.

A décidé le renouvellement du Directoire, désormais composé de MM. Frédéric Poux (Président), Rashid Yousri (Directeur Général), Olivier Bianchi (Directeur Général) et Filippo Manucci, à compter du 20 juin 2019.

A pris acte de la démission de M Bernard Lagrange de son mandat de membre du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance du 24 mai 2019 : A procédé à la cooptation de Monsieur Ali Chraibi en tant que membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Patrick Ales.

A pris acte de la démission de M Yahn Ales de son mandat de Vice-Président du Conseil de Surveillance et a nommé Monsieur Ali Chraibi Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Vice-Président du Conseil de Surveillance et a nommé Monsieur Ali Chraibi Vice-Président du Conseil de Surveillance. A procédé à la cooptation de Monsieur Hamid Ouahbi en tant que membre du Conseil de Surveillance en remplacement de monsieur Bernard Lagrange.

A décidé de soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale le renouvellement du Cabinet COFACOM comme commissaire aux comptes titulaire et de nommer le cabinet EY comme nouveau commissaire aux comptes titulaire. L'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 20 juin 2019 : A approuvé les cooptations intervenues au sein du Conseil de Surveillance et a modifié les statuts de la société en portant de 4 à 6 ans la durée des fonctions du Directoire et en rendant facultative la nomination de commissaires aux comptes suppléants. Au 30 juin 2019, le Conseil de Surveillance est composé comme suit : M. Romain Alès (Président).

M. Ali Chraibi (Vice-Président).

(Vice-Président). M. Hamid Ouahbi.

SAS Avila (représentée par M. Jean-Charles Viti).

Jean-Charles Viti). M. Yahn Alès.

Mme Patricia Alès.

Mme Sylvie Alès.

Mme Thérèse Fossard.

M. Serge Massat. Patrick Ales Le 21 mai, La famille Alès, les membres du Conseil de Surveillance et du Directoire ont eu l'immense tristesse d'annoncer la disparition de Patrick Alès, grand coiffeur parisien, fondateur du Groupe Alès, à l'âge de 88 ans. Patrick Alès a coiffé les plus grandes personnalités et a été pionnier dans la création de concepts innovants dans les soins des cheveux par les plantes. Il a fondé en 1969 les laboratoires Phytosolba, spécialisés dans les produits capillaires connus sous le nom de PHYTO puis a élargi son activité à la dermocosmétique avec l'acquisition, dix ans plus tard, des Laboratoires Lierac qu'il transformera en une marque mondialement reconnue. Après près de 50 années à la tête du Groupe, Patrick Alès avait souhaité, en 2015, se retirer du management opérationnel en conservant la Présidence du Conseil de Surveillance jusqu'en 2018, date à laquelle il l'a confiée à son fils Romain. Page 20/ 26 Autres faits marquants Le groupe n'a pas identifié d'autres évènements au cours du 1ersemestre 2019 susceptibles d'influer sur la présentation des comptes. ACTIVITÉ DU SEMESTRE PAR METIER Au premier semestre 2019, les deux métiers du groupe se sont répartis ainsi : capillaire :50 % du chiffre d'affaires consolidé soins cosmétiques : 50 % du chiffre d'affaires consolidé ACTIVITÉ DU SEMESTRE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Le chiffre d'affaires international s'élève à 66,6 millions d'euros et représente 63,7% du chiffre d'affaires consolidé du groupe, alors que le chiffre d'affaires France, avec 37,9 millions d'euros, représente 36,3 % du chiffre d'affaires consolidé. En termes d'évolution, à données comparables hors Parfums Caron cédés au second semestre 2018, la France est en repli de 1,6%, le secteur d'activité internationale s'inscrit en baisse de 0,9% à taux courants. Le tableau 5.1 de l'annexe consolidée présente le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel selon les critères d'organisation de l'activité du groupe au 30 juin 2019. PRÉSENTATION, COMPARABILITÉ DES COMPTES SEMESTRIELS ET CORRECTIONS D'ERREURS Les comptes consolidés du premier semestre 2019 sont présentés conformément aux normes IFRS. La liste des sociétés composant le groupe et le pourcentage de détention figure après l'annexe des comptes consolidés. Des corrections d'erreurs sur exercices antérieurs impactant positivement les capitaux propres du groupe à l'ouverture et sur le résultat de l'exercice 2018 ont été constatées pour un montant de 2,8 millions d'euros. Ces corrections sont relatives au calcul des impôts différés passifs issus de la reconnaissance de marques suite à des acquisitions et dont la contrepartie figurait en écarts d'acquisition ainsi qu'à la constatation d'impôts différés actifs sur les reports déficitaires dans les entités portant des impôts différés passifs et à hauteur de ceux-ci au maximum. Ces corrections sont détaillées en note 3.4 de l'annexe aux comptes consolidés. La nouvelle norme IFRS 16, adoptée par l'Union européenne le 31 octobre 2017, est applicable au 1er janvier 2019. Le groupe n'a pas appliqué cette norme par anticipation et a retenu la méthode rétrospective simplifiée avec comptabilisation d'un droit d'utilisation égal au montant de la dette de loyers. Les impacts de la nouvelle norme relative aux contrats de location au 1erjanvier 2019 sont présentés en note 3.2 de l'annexe aux comptes consolidés. COMPTE DE RÉSULTAT SEMESTRIEL CONSOLIDÉ Les comptes publiés prennent en comptes au titre de 2018 les corrections sur exercices antérieurs visées précédemment et intègrent la société Caron qui a été cédée en octobre 2018. L'impact Caron sur le CA et le résultat est indiqué dans l'annexe au § 2. Page 21/ 26 A données comparables, le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 reste stable, s'élevant à 104,5 millions d'euros (-1,1% à taux de change courants et -0,6% à taux de change constants) par rapport à celui du premier semestre 2018 ; à données publiées le chiffre d'affaires enregistre un repli de 4%. La marge brute à 49,4 millions d'euros enregistre un repli de 12,9% à données publiées notamment du fait de l'absence de l'activité Caron au premier semestre 2019, du mix produit, de l'achat en fin de période de PLV et échantillons en préparation les lancements à venir au second semestre, et de provisions pour obsolescences décidées au regard de l'augmentation des stocks en vue de lancements de nouveaux produits. Le résultat opérationnel courant ressort en perte de 8,1 millions d'euros alors que les frais marketing et commerciaux (41,8 millions) d'euros ainsi que les frais généraux et administratifs (15,7 millions) d'euros sont en diminution. En ce qui concerne les charges non récurrentes à 7,4 millions d'euros contre 21,2 millions d'euros au premier semestre 2018, elles intègrent principalement les charges relevant de la réorganisation du groupe et accessoirement les charges liées aux opérations ayant conduits à la restructuration de l'endettement du groupe. Compte tenu de ces éléments, le résultat opérationnel est négatif à -13,9 millions d'euros. Le résultat financier reste négatif à 3,4 millions d'euros il intègre une augmentation du coût de la dette obligataire et bancaire. Le résultat net consolidé fait apparaitre, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une perte de 17,8 millions d'euros au premier semestre 2019 contre une perte de 22,2 millions d'euros au premier semestre 2018. BILAN SEMESTRIEL CONSOLIDÉ La structure du bilan consolidé appelle les remarques suivantes : Au passif : les capitaux propres part du groupe s'élèvent à 35,7 millions d'euros au 30 juin 2019. Les dettes financières s'élèvent à 127,5 millions d'euros au 30 juin 2019 dont 116,1 millions d'euros en part à plus d'un an du fait de l'accord conclu avec les créanciers. Les dettes financières incluent l'avance en compte courant de 20 millions d'euros consentie par l'actionnaire de référence, la société AVILA. A l'actif : les stocks sont en augmentation à 51,2 millions d'euros. Ils intègrent les éléments nécessaires pour assurer les importants lancements prévus au deuxième semestre 2019. L'encours client est stable à 32,6 millions d'euros et la trésorerie consolidée atteint 31 millions d'euros. FACTEURS DE RISQUES RISQUE GÉOGRAPHIQUE DISTRIBUTEURS L'exposition du groupe à l'activité de zones sensibles reste limitée car les ventes aux distributeurs locaux sont facturées en euros. Les difficultés pour exporter vers l'Iran conduisent le groupe à considérer que la pérennité de l'activité commerciale avec ce pays (0,4 millions d'euros) est fortement compromise. Page 22/ 26 DETTES FINANCIERES ET RISQUE SUR ENDETTEMENT La restructuration de l'endettement du Groupe Alès annoncée le 29 avril 2019 a également pris effet le 3 juin 2019 La répartition par échéance des dettes, ainsi que les précisions complémentaires relatives aux risques d'exigibilité des dettes financières figurent en note 4.5 de l'annexe des comptes consolidés. RISQUE JURIDIQUE Il n'existe pas de litige non provisionné représentant individuellement un risque significatif pour le groupe. RESSOURCES HUMAINES L'effectif salarié moyen du groupe au cours du semestre est de 1081 collaborateurs. EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS A LA CLÔTURE DU SEMESTRE ET PERSPECTIVES Avec l'important lancement du soin anti-rides CICA FILLER de LIERAC en France et à l'international, le groupe anticipe un retour à la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'exercice 2019. Tous les événements susceptibles d'avoir un impact sur les comptes et dont le Groupe a eu connaissance postérieurement au 30 juin 2018 ont été inscrits dans les comptes consolidés. PLAN DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS OU D'ACHAT D'ACTIONS Il n'existe pas de plan de souscription d'actions ni d'achat d'actions. DILUTION POTENTIELLE AU 30 JUIN 2019 Par communiqué diffusé le 29 avril 2019, la Société a annoncé son intention de procéder à un renforcement de ses fonds propres en réalisant d'ici la fin de l'année 2019 une augmentation de capital d'un montant maximum de 25,50 millions d'euros, au prix de 3,90 euros par action. Avila souscrirait à titre irréductible à cette augmentation de capital à hauteur d'un montant d'environ 20 millions d'euros, qui serait libéré par compensation de sa créance en compte-courant d'actionnaire. Conformément à la réglementation boursière applicable, la mise en œuvre de cette augmentation de capital impliquera l'établissement préalable par la Société d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers. Afin d'associer l'équipe dirigeante au capital de la Société, la Société a également annoncé dans ce communiqué son intention de procéder d'ici la fin de l'année, à la mise en place d'un plan d'investissement qui serait souscrit par les dirigeants et salariés du Groupe (le « Plan d'Investissement»). Dans ce cadre, Avila et Frédéric Poux ont, en présence de la Société, conclu un accord aux termes duquel Frédéric Poux a pris l'engagement d'investir dans le cadre du Plan d'Investissement, aux côtés d'autres salariés ou dirigeants du Groupe Alès en cours d'identification, un montant total compris entre 4 et 5 millions d'euros. Ce Plan d'Investissement prendrait la forme suivante : une émission de 769.231 actions ordinaires réservée à Frédéric Poux (directement et au travers de sa holding d'investissement LJV Capital Luxembourg SA) pour son compte et pour le compte de salariés ou dirigeants du Groupe Alès restant à identifier auxquels ces actions seraient cédées ultérieurement, au prix de 3,90 euros par action, d'un montant de 3 millions d'euros ; Page 23/ 26 une émission de 10.000 actions de préférence (les « Actions de Préférence A ») réservées à Frédéric Poux pour son compte et pour le compte de salariés ou dirigeants du Groupe Alès restant à identifier auxquels ces actions seraient cédées ultérieurement, pour un prix total de 1 million d'euros. Les Actions de Préférence A, dont l'évaluation a été réalisée par un expert indépendant, donneront droit à une conversion à terme (i.e. en cas de perte de contrôle d'Alès Groupe par la famille Alès, liquidation de la Société, ou le 30 septembre 2025 au plus tard) en actions ordinaires selon une parité qui sera fonction de la création de valeur. Tant qu'elles ne sont pas converties, les Actions de Préférence A ne seront pas cotées et seront sans droit aux dividendes ; Ces émissions réservées (les « Emissions Réservées»), d'un montant total de 4 millions d'euros, étant prévues pour intervenir immédiatement après la réalisation de l'Emission avec Maintien du DPS. Aux termes de l'accord précité, Frédéric Poux dispose en tout état de cause du droit de conserver 50% du montant total investi par les salariés ou dirigeants du Groupe Alès dans le cadre du Plan d'Investissement. Il a donc été convenu que des émissions complémentaires d'actions ordinaires (à hauteur de 750.000 euros) et d'Actions de Préférence A (à hauteur de 250.000 euros) au prix retenu pour les Emissions Réservées (les Emissions Complémentaires »), soit d'un montant total de 1 million d'euros, puissent être ultérieurement réalisées dans l'hypothèse où les cessions ultérieures à des salariés ou dirigeants du Groupe représenteraient plus de 2 millions d'euros afin de remonter le montant de l'investissement de Frédéric Poux à 50% du montant total investi par les salariés ou dirigeants du Groupe Alès dans le cadre du Plan d'Investissement. Dans ce contexte, l'Assemblée Générale du 20 juin 2019 a notamment : consenti au Directoire les délégations financières usuelles (en particulier avec maintien du droit préférentiel de souscription, ou suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public ou de placement privé) aux fins de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite d'un plafond global d'un montant nominal de quinze millions d'euros ; ces autorisations expireront le 20 août 2021 ;

décidé de procéder à une émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant nominal maximum de 13.069.894 euros par l'émission d'un nombre maximum de 6.534.947 actions ordinaires nouvelles, au prix d'émission de 3,90 euros par action ordinaire nouvelle

(dont 2 euros de valeur nominale) (l' « Emission avec Maintien du DPS »). Le montant total de l'Emission avec Maintien du DPS s'élèverait en conséquence à 25.486.293,30 euros, prime d'émission incluse. Ce montant ne s'imputerait pas sur le plafond global mentionné ci-avant fixé à quinze millions d'euros. Il pourrait en revanche être augmenté en application de la clause usuelle de surallocation ;

(dont 2 euros de valeur nominale) (l' « »). Le montant total de l'Emission avec Maintien du DPS s'élèverait en conséquence à 25.486.293,30 euros, prime d'émission incluse. Ce montant ne s'imputerait pas sur le plafond global mentionné ci-avant fixé à quinze millions d'euros. Il pourrait en revanche être augmenté en application de la clause usuelle de surallocation ; décidé de procéder aux Emissions Réservées ;

délégué au Directoire sa compétence à l'effet de réaliser le cas échéant les Emissions Complémentaires. A titre indicatif, l'incidence de la réalisation de l'Emission avec Maintien du DPS, des Emissions Réservées et des Emissions Complémentaires sur la participation dans le capital de la Société d'un actionnaire qui détiendrait 1 % du capital social à la date de l'Emission avec Maintien du DPS et ne souscrirait pas à cette émission (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital de la Société au 30 juin 2019) serait la suivante : Page 24/ 26 Nombre % d'actions Avant réalisation de l'Emission avec Maintien du DPS 14.522.104 1,00% Après réalisation de l'Emission avec Maintien du DPS (souscrite 19.650.309 0,74% uniquement par Avila)* Après réalisation de l'Emission avec Maintien du DPS (souscrite à 21.057.051 0,69% 100%) Après réalisation de l'Emission avec Maintien du DPS (souscrite à 21.836.282 0,67% 100%) et des Emissions Réservées Après réalisation de l'Emission avec Maintien du DPS (souscrite à 100%) et des Emissions Réservées et après conversion des ADP A 25.679.743 0,57% en actions ordinaires** Après réalisation de l'Emission avec Maintien du DPS (souscrite à 100%), des Emissions Réservées et des Emissions 25.903.589 0,56% Complémentaires, et après conversion des ADP A en actions ordinaires** *Souscription par Avila à hauteur de son engagement de souscription à 5.128.205 actions à titre irréductible Hypothèse d'une conversion selon la parité maximum prévue dans les termes et conditions des ADP A, qui prévoient que la détention des managers après conversion des ADP A ne pourra être supérieure à 15% du capital de la Société sur la base d'un capital post Emissions avec Maintien du DPS, Emissions Réservées et Emissions Complémentaires. Au 30 juin 2019, il n'existe pas de valeur mobilière donnant accès au capital. ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS Une résolution a été approuvée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juin 2016 visant à autoriser le Directoire, après autorisation préalable du Conseil de Surveillance, à procéder à une ou plusieurs attributions gratuites d'actions ordinaires dans la limite globale de 3% du capital social de la société (à la date de décision de l'attribution) au profit de membres du personnel (salariés ou mandataires sociaux) du groupe. La validité de cette résolution a expiré le 23 aout 2019 et aucune attribution n'a été effectuée. L'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2019 a également approuvé une résolution visant à autoriser le Directoire à procéder à une ou plusieurs attributions gratuites d'Actions de Préférence A au profit de membres du personnel (salariés ou mandataires sociaux) du groupe. Le nombre d'Actions de Préférence A pouvant être ainsi attribuées gratuitement ne pourrait excéder 5 000 Actions de Préférence A, ni représenter plus de 10% du capital de la Société existant à la date de réunion du Directoire décident de leur attribution. Cette même limitation à 10% du capital est fixée en cas de conversion en actions ordinaires des Actions de Préférence A attribuées gratuitement. La validité de cette résolution expirera le 20 décembre 2020 et aucune attribution n'a été effectuée à ce jour. Page 25/ 26 CAPITAL Le capital de la société s'élève, au 30 juin 2019, à la somme de 29 044 208 euros divisée en 14 522 104 actions de 2 euros de valeur nominale. ACTIONNARIAT SALARIÉ Conformément aux dispositions de l'article L.225-102 du Code de commerce, il est indiqué que les salariés de la société détenaient 0,2% du capital de la société au 30 juin 2019. Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, le Directoire a soumis à l'Assemblée Générale du 20 juin 2019 un projet de résolution afin que celle-ci lui délègue, pendant une durée de 26 mois, sa compétence à l'effet de décider une augmentation de capital en numéraire à réserver aux salariés participant à un PEE. Cette résolution a été rejetée par l'Assemblée Générale des Actionnaires. OPÉRATIONS REALISÉES PAR LES DIRIGEANTS Aucune opération n'été déclarée à la société et à l'AMF par des dirigeants, des hauts cadres non-dirigeants ou par des personnes auxquelles ils sont étroitement liés au cours du semestre. FRANCHISSEMENT DE SEUILS ET DÉCLARATION D'INTENTION La SAS AVILA détenait, au 30 juin 2019, un total de 11 409 444 actions soit 78,57% du capital et 89,26 % des droits de vote de la société ALÈS GROUPE. La société AVILA a déclaré qu'elle souscrirait à hauteur de l'intégralité de ses droits à l'augmentation de capital que la société Ales Groupe envisage de réaliser d'ici la fin de l'exercice 2019 dont les modalités ont été approuvées par l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 20 juin 2019. La société de droit luxembourgeois Charity &Investment Merger Arbitrage Fund déclarait détenir, au 19 juin 2019, un total de 586 695 actions soit 4,04 % du capital de la société ALÈS GROUPE qui représentaient à cette date 2,30% des droits de vote théoriques. Mme Jacqueline Ales a déclaré avoir franchi le 20 mai 2019 le seuil de 1% du capital en détenant 200 060 actions soit 1,38% du capital qui représentait à cette date 0,79% des droits de vote théoriques. ACTIONS DÉTENUES EN AUTO CONTRÔLE RÉGULATION DE COURS, ACQUISITION PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS Au 30 juin 2019, la société ne détenait aucune action en auto contrôle. RÉGULATION DE COURS, ACQUISITION PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS Le 8 octobre 2008, ALÈS GROUPE a confié à un prestataire de services d'investissements la mise en œuvre d'un contrat de liquidité portant sur les actions ordinaires de la société ALES GROUPE, selon la Charte de déontologie de l'AFEI et approuvée par l'AMF. Au 30 juin 2019, ce compte totalisait 15 997 titres, soit 0,11 % du capital et disposait d'une trésorerie de 22 008 euros. ------------------------------------------------------------------------------ Page 26/ 26 La Sté Alès Groupe SA a publié ce contenu, le 25 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le25 septembre 2019 19:52:05 UTC. Document originalhttp://docs.publicnow.com/viewDoc.asp?filename=25061EXTAF5FE66EC15C76CA5CBE06BA6E90485101AD1170_39F42BBB7A53F034F6D3511789C0A21D148CF241.PDF Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/AF5FE66EC15C76CA5CBE06BA6E90485101AD1170 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ALÈS GROUPE 21:53 ALES GROUPE : Comptes semestriels 2019 PU 13/09 EN DIRECT DES MARCHES : Casino, EDF, Carmat, Virbac, Technicolor, Bolloré, GE, N.. 12/09 12/09/19 ALES GROUPE : Résultats semestriels 2019 PU 30/07 30/07/19 ALES GROUPE : Chiffre d'affaires du premier semestre 2019 PU 21/06 21/06/19 ALES GROUPE : Compte Rendu Assemblée Générale ordinaire et extraordinai.. PU 20/06 ALES GROUPE : Assemblée Générale Mixte – 20 / 06 / 2019 PU 30/04 30/04/19 ALES GROUPE : Mise à disposition des comptes annuels 2018 PU 30/04 EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Thales, Crédit Agricole, Alès Groupe, Boeing,.. 29/04 29/04/19 ALES GROUPE : De nouvelles ressources au service du plan de transformat.. PU 25/04 25/04/19 ALES GROUPE : Chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 201.. PU Recommandations des analystes sur ALÈS GROUPE 28/03 BOURSE DE PARIS : Grosse pagaille à Westminster 2018 BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe RE 2018 ALES GROUPE : chute après un profit warning et utilise la rupture conventionnell.. AO

Données financières (EUR) CA 2019 197 M EBIT 2019 5,30 M Résultat net 2019 2,30 M Dette 2019 67,4 M Rendement 2019 - PER 2019 16,8x PER 2020 8,93x VE / CA2019 0,54x VE / CA2020 0,54x Capitalisation 38,4 M Graphique ALÈS GROUPE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 3,10 € Dernier Cours de Cloture 2,68 € Ecart / Objectif Haut 15,7% Ecart / Objectif Moyen 15,7% Ecart / Objectif Bas 15,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Olivier Bianchi General Manager-Management Board Raphaël Yousri Member-Management Board Frédéric Poux Chairman-Management Board Romain Alès Chairman-Supervisory Board & Sales Director Marc Jérémie Member-Management Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ALÈS GROUPE -22.09% 43 L'ORÉAL 23.66% 153 449 KAO CORP 1.83% 36 019 SHISEIDO COMPANY, LIMITED 32.61% 32 552 KOSE CORPORATION 15.07% 10 061 COTY INC. 58.84% 7 859