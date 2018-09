Alès Groupe : pertes creusées au 1er semestre

19/09/2018 | 11:45

Alès Groupe publie un résultat net en perte de 23,7 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en perte de 3,4 millions sur le premier semestre 2018, contre des pertes de 6,3 et 1,4 millions respectivement sur la même période en 2017.



Il précise que ses charges nettes non récurrentes dans le contexte du plan de transformation en cours enregistrent une hausse de 17,7 millions d'euros, dont 15,6 millions au titre de départs de collaborateurs et 2,1 millions d'euros au titre des coûts de conseils.



Le chiffre d'affaires du groupe de cosmétiques ressort à 108,9 millions d'euros, en repli de 10,4% (-9,4% à taux constants), dont une activité en France de 40,6 millions en repli de 15,3%, recul principalement lié à l'activité dermo-cosmétique (-27,1%).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.