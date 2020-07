Alès Groupe : pertes creusées en 2019

01/07/2020 | 07:32

Alès Groupe publie un résultat net en baisse à -39,1 millions d'euros au titre de l'exercice 2019, contre -15,4 millions en 2018, avec un résultat opérationnel courant passant de -6,3 à -14,7 millions d'une année sur l'autre.



Le groupe de cosmétiques a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 208,6 millions d'euros, en hausse de 2,7% à données comparables hors Parfums Caron (+0,1% à données publiées), principalement liée aux lancements de nouveaux produits intervenus en Europe.



Anticipant 'un impact significatif du coronavirus sur les ventes et la profitabilité en 2020', il fait face à un important besoin de liquidités et poursuit dans ce cadre le processus de cession-bail de certains de ses actifs immobiliers et la revue stratégique de ses actifs.



