Alès Groupe : projet de cession de Parfums Caron

05/09/2018 | 09:33

Alès Groupe annonce être entré en négociations exclusives avec Cattleya Finance SA, holding d'investissement de Benjamin et Ariane de Rothschild, en vue de la cession de sa filiale Parfums Caron, l'une des plus anciennes maisons françaises de parfums.



Ce projet de cession s'inscrit dans le cadre du recentrage d'Alès Groupe sur les produits cosmétiques et capillaires qui constituent son coeur de métier et de la mise en oeuvre de son plan de transformation visant à redresser ses performances économiques.



Il reste soumis à la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel d'Alès Groupe et d'information préalable des salariés de Parfums Caron, et pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2018.



