Alfa Laval : cession d'une partie de ses activités

12/12/2018 | 12:30

La société d'ingénierie suédoise Alfa Laval annonce ce jour avoir signé un accord concernant la vente de son activité d'échangeurs de chaleur commerciaux et industriels au groupe italien LU-VE.



'Celle-ci a considérablement progressé ces deux dernières années, tant en termes de croissance que de rentabilité. Cependant, nous avons conclu qu'elle aura plus de possibilités de continuer à se développer sous la propriété du groupe LU-VE', a déclaré Tom Erixon, PDG d'Alfa Laval.



L'unité emploie environ 400 personnes et dispose de sites de production en Italie, en Finlande et en Inde.



Alfa Laval continuera à fournir des échangeurs de chaleur pour les applications industrielles lourdes et d'autres types d'échangeurs de chaleur pour les industries du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération.



La transaction doit être finalisée au cours du premier semestre 2019.





