Alfa Laval : remporte une commande en Asie du Sud-Est

01/10/2019

Alfa Laval a remporté une commande pour la fourniture d'une ligne de traitement d'une usine d'huiles alimentaires en Asie du Sud-Est.



La commande porte sur un montant d'environ 50 millions de couronnes suédoises. Elle sera prise en charge par la division Systèmes d'alimentation de la Division Alimentation et eau au cours du troisième trimestre, les livraisons étant prévues pour 2020.



La ligne de traitement comprend divers équipements tels que des chaudières à vapeur, des échangeurs de chaleur et des pompes pour raffiner l'huile alimentaire.



' Alfa Laval propose une large gamme de produits et de systèmes performants pour l'industrie agro-alimentaire. Tous sont reconnus pour leurs performances sûres, hygiéniques et fiables ' a déclaré Nish Patel, président de la division Food & Water.



