Alfa Laval : solides résultats trimestriels

17/07/2019 | 13:05

Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval a fait état ce mercredi de bénéfices en hausse au deuxième trimestre, et a déclaré s'attendre à une demande légèrement supérieure au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre.



Ainsi, le bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et autres éléments (EBITA ajusté) s'est établi à 1,87 milliard de couronnes (180 millions d'euros) au cours du trimestre écoulé, contre 1,70 milliard de couronnes à la même période de l'année précédente.



Les ventes nettes ont pour leur part atteint 11,3 milliards de couronnes, en hausse de 5%.



Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint “des niveaux record”, selon Alfa Laval, tirés par une solide performance de la division marine. A noter, toutefois, les prises de commandes ont diminué de 20% en raison des systèmes de pompage et des laveurs, a précisé le groupe.





