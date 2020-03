Alfa Laval : Morgan Stanley revient sur les réductions de coût

18/03/2020 | 15:20

La firme d'ingénierie suédoise Alfa Laval a annoncé le lancement d'un programme de réduction des coûts pour faire face à l'impact de la pandémie de COVID-19.



Le programme, à compter du 1er avril, devrait permettre de réaliser progressivement des économies de coûts fixes de plus d'un milliard de couronnes suédoises (environ 90 millions d'euros) sur une base de 12 mois.



Suite à cette annonce, Morgan Stanley confirme son conseil ' pondérer en ligne ' sur la valeur et fixe l'objectif de cours à 217 couronnes suédoises.



' Le plan comprend (1) une réduction du temps de travail (conduisant à une baisse des rémunérations, mise en oeuvre d'une réduction de 10% de la rémunération fixe) (2) une réduction des coûts de déplacements (3) une réduction des dépenses discrétionnaires (4) et une réduction des consultants externes ' indique Morgan Stanley.



' Alfa Laval prévoit d'ajuster la capacité des coûts de production aux conditions du marché '.



Alfa Laval note également que les prises de commandes en janvier et février ont été à peu près au même niveau que l'année dernière. Malgré la détérioration des conditions macroéconomiques en mars, la société estime que l'impact sur le 1er trimestre 2020 sera limité.



