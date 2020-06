Alfa Laval : départ du directeur marketing et communication

02/06/2020 | 12:15

Le responsable marketing et communication d'Alfa Laval a décidé de prendre sa retraite cet été, après avoir travaillé pour le groupe d'ingénierie suédois pendant 20 ans.



Peter Torstensson, vice-président et chef du marketing mondial et des communications, a annoncé son départ à la retraite le 1er juillet dans un communiqué.



Peter Torstensson - qui a rejoint Alfa Laval en 1999 - a participé à la renaissance de la marque, au retour de la société en bourse et a vu trois DG différents.



Alfa Laval a déclaré qu'un nouveau modèle d'exploitation pour le marketing et les communications sera mis en oeuvre au troisième trimestre.



