Alfa Laval : en hausse après deux nouvelles commandes

14/04/2020

La société d'ingénierie suédoise Alfa Laval annonce avoir remporté deux commandes, portant sur la fourniture des systèmes de pompage à deux clients en Chine et à Singapour, pour une valeur totale d'environ 170 millions de couronnes suédoises (environ 16 millions d'euros).



Les livraisons sont prévues pour 2020 et 2021.



Après ces annonces, le titre avance actuellement de +1,7% en Bourse.



