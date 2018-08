Alibaba-CA en hausse mais l'investissement pèse sur les marges

* Alibaba et Softbank investissent $3 mds dans une (Actualisé avec précisions, contexte, cours de Bourse)

par Cate Cadell

PÉKIN, 23 août (Reuters) - Le groupe chinois Alibaba a publié jeudi un chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice en cours légèrement supérieur aux attentes mais a prévenu que les investissements dans son activité de livraison de produits alimentaires continueraient à peser sur ses bénéfices.

Alibaba a annoncé avoir créé une holding pour chapeauter son service de livraison de produits alimentaires Ele.me et sa plate-forme de services locaux Koubei, qui a reçu plus de trois milliards de dollars de promesses de nouveaux financements de sa propre maison mère et de Softbank Group.

A la Bourse de New York, où le groupe est coté, l'action Alibaba est en baisse de 1,2% à 175,71 dollars vers 16h00 GMT, alors qu'elle se traitait en baisse de 4% en avant-Bourse.

Le chiffre d'affaires a progressé de 61% à 80,9 milliards de yuans (10,16 milliards d'euros) sur la période avril-juin, contre 80,7 milliards de yuans attendus par le consensus Thomson Reuters I/B/E/S.

Le bénéfice net part du groupe a toutefois chuté de 41% à 8,7 milliards de yuans, soit 3,3 yuans par action, du fait d'une charge exceptionnelle liée la récente levée de fonds d'Ant Financials, filiale d'Alibaba et qui possède la principale plate-forme de paiement en ligne en Chine.

Si la croissance du chiffre d'affaires a accéléré depuis l'introduction en Bourse du groupe en 2014, les marges ont souffert d'une politique d'investissement agressive, aussi bien dans la distribution en magasins qu'en matière de logistique et d'informatique dématérialisée.

Sur la période avril-juin, la marge brute d'Alibaba était de 11%, au plus bas depuis sa cotation et contre 29,2% un an.

Pour l'avenir, les dirigeants d'Alibaba disent que les profits continueront à souffrir des investissements dans ses nouvelles activités, liés en partie à l'intégration de Koubei, une plate-forme dont l’objectif est de connecter les commerçants physiques avec les consommateurs en ligne, et aux dépenses pour développer cette nouvelle filiale de services locaux.

MAIGRES PROFITS

"Cet investissement dans le domaine des services locaux, associé à la consolidation de Koubei (...), débouchera sur un bénéfice brut plus faible à court terme", a déclaré la directrice financière d'Alibaba, Maggie Wu, lors d'une conférence téléphonique pour les analystes financiers.

Les services locaux représentent l'un des domaines dans lesquels le groupe a engagé d'importants investissements ces derniers mois. Les analystes sont confiants dans la capacité d'Alibaba à rentabiliser ses investissements, mais ils tablent sur des bénéfices un peu maigres pour le moment.

"Pour se constituer de nouveaux actifs, la société devrait les financer avec une partie des profits d'autres actifs en plus de sa trésorerie. En conséquence nous pourrions constater une pression sur les marges à court terme", écrit l'analyste Tian Hou de TH Data Capital dans une note de recherche.

Hors éléments exceptionnelles, le bénéfice ressort à 8,04 yuans (1,22 dollar) par action, en dessous des attentes du consensus qui était de 8,15 yuans.

Le chiffre d'affaires de l'activité principale de commerce en ligne a progressé de 61% à 69,2 milliards de yuans, contre une hausse de 58% pour la période correspondante un an auparavant.

Les facturations de l'activité d'informatique dématérialisée (cloud) ont pratiquement doublé à 4,7 milliards de yuans et le chiffre d'affaires de la division divertissement du groupe ont progressé de 46,4% à six milliards de yuans.

Les activités principales d'Alibaba recouvrent les marchés en ligne Tmall et Taobao, ainsi que la plate-forme de paiement en ligne Alipay.

Le chiffre d'affaire des acteurs chinois du e-commerce sur la période avril-juin est traditionnellement supérieur à celui des trois mois précédents en raison des soldes de mi-année qui culminent le 18 juin.

Des analystes ont toutefois prévenu que les ventes devraient être inférieures cette année, les soldes ayant coïncidé avec une période de vacances.

Le numéro deux chinois du commerce en ligne, JD.com, a dit la semaine dernière qu'il avait raté ses objectifs de vente à cette occasion en raison d'un ralentissement inattendu à la fin du mois de juin. (Catherine Cadell, Marc Joanny pour le service français, édité par Juliette Rouillon)