Alibaba : Jack Ma s'en ira en septembre 2019

10/09/2018 | 13:17

Jack Ma, président exécutif et co-fondateur du géant chinois Alibaba, a annoncé dans un communiqué qu'il quittera ses fonctions dans un an, soit le 10 septembre 2019.



Le CEO du groupe, Daniel Zhang, sera amené à le remplacer. Jack Ma restera cependant membre du Board jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires prévue en 2020.



Jack Ma précise, dans une lettre aux actionnaires et aux clients, qu'il se tournera notamment vers des projets éducatifs. 'Le monde est grand et je suis encore jeune', indique-t-il. Il conservera néanmoins un rôle de conseiller pour Alibaba, notamment à travers l'Alibaba Partnership.





