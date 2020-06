Alibaba : L'Initiative Africa Netpreneur Prize (ANPI) de la Fondation Jack Ma s'unit à un écosystème de partenaires pour le concours Africa's Business Heroes 2020

L'Initiative Africa Netpreneur Prize (ANPI) de la Fondation Jack Ma a uni ses forces avec des partenaires locaux à travers toute l’ Afrique pour identifier et mobiliser des entrepreneurs africains innovants, résilients et axés sur la mission. De même, elle vise à les soutenir tout au long du processus de candidature et de sélection lors de la deuxième édition du concours au prix "Africa's Business Heroes" (ABH).

Les Anchor Partners d’ANPI pour l'année 2020 sont African Leadership Group, Ashesi, Dalberg, Janngo, et RiseUp. Depuis le lancement officiel des candidatures le 6 avril, les partenaires locaux ont joué un rôle déterminant dans la promotion du concours au prix de l'ABH dans leurs régions respectives, aidant ainsi à identifier et à engager des candidats potentiels. Les partenaires ont également travaillé en étroite collaboration avec les candidats aspirants pour renforcer leurs capacités de gestion et de leadership - en partageant connaissances, meilleures pratiques et idées de l'ensemble de leurs réseaux, ainsi qu'en offrant des programmes de formation et d'éducation. Les programmes comprennent "Africa’s Business Webinar Series" - qui à ce jour, a attiré plus de 7 000 entrepreneurs pour y participer.

Le concours au prix Africa’s Business Heroes - qui est ouvert aux candidatures en anglais et en français - vise à fournir aux entrepreneurs de partout en Afrique une plateforme pour présenter et développer leurs talents et leurs idées en affaires. Le prix est disponible à tous les entrepreneurs, quels que soient leur pays, leurs secteurs, leurs âges ou leurs sexes. ABH culminera dans une grande finale plus tard cette année dans laquelle les 10 meilleurs finalistes présenteront des légendes du monde des affaires pour avoir une chance de décrocher une partie des 1.5 million de dollars américains de subventions.

ANPI a également travaillé avec un écosystème diversifié de partenaires, y compris des incubateurs d'entreprises (Ethiopia Entrepreneurship Development Center, StartUp Factory Ethiopia, CTIC, Impact Hub Dakar, Outlierz Ventures, WikiStart Up, i4policy), des plateformes de communication (Sasai), des opérateurs de réseaux mobiles (Safaricom) et des médias (Pulse.Africa et Startimes) pour étendre davantage la sensibilisation de la base aux entrepreneurs et pour rendre les ressources d'éducation et de formation plus largement accessibles.

Jason Pau, Conseiller principal pour les Programmes Internationaux, à la Fondation Jack Ma a dit : "Nous sommes honorés de pouvoir travailler en étroite collaboration avec ces partenaires locaux exceptionnels pour organiser le concours au prix Africa’s Business Heroes dans tous les coins de l’Afrique et mettre en vedette les entrepreneurs talentueux à travers le continent. Nos partenaires extraordinaires partagent notre mission et notre engagement pour favoriser l'entrepreneuriat et nous espérons ensemble soutenir les entrepreneurs héros qui créeront des emplois et des opportunités pour leurs communautés locales et catalyseront un mouvement d'entrepreneuriat à travers l'Afrique".

L'édition 2020 du concours au prix de l'ABH a suscité un énorme intérêt et réactions. À ce jour, ABH a reçu 18 000 demandes de candidats représentant les 54 pays africains. L’édition inaugurale du concours de l’année dernière a attiré près de 10 000 candidatures de 50 pays africains. Cette année, prenant en compte les circonstances extraordinaires auxquelles font face les entrepreneurs et les PME à travers le monde et en Afrique, la date limite de dépôt des candidatures sera prolongée du 9 au 22 juin. Pour postuler et pour avoir les dernières mises à jour sur l'ANPI, veuillez consulter: africabusinessheroes.org et suivre @africa_heroes sur Twitter. Pour voir un documentaire sur les parcours des finalistes de l'année 2019, veuillez consulter YouTube.

Anchor Partners a commenté sa collaboration continue avec l'ANPI, notant ce qui suit :

"Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d’une abondance d’entrepreneurs pour lancer l’innovation et la création d’emplois nécessaires pour libérer le plein potentiel de l’Afrique. L'African Leadership Group est ravi de poursuivre son partenariat avec l'Initiative Africa Netpreneur Prize (ANPI) pour catalyser la prochaine génération d'entrepreneurs du continent audacieux, courageux et imaginatifs en matière de résolution des problèmes", a déclaré Fred Swaniker, Fondateur et PDG de l'African Leadership Group .

. "Le programme Africa’s Business Heroes met l’accent sur le potentiel du continent et apporte les ressources nécessaires afin qu'il devienne le centre capable de la résolution des problèmes et l’une des plateformes les plus catalytiques pour les jeunes entrepreneurs. Ashesi est ravie de se joindre aux travaux visant à réaliser cette vision de l'entrepreneuriat africain en collaboration avec l'Initiative Africa Netpreneur Prize (ANPI) de la Fondation Jack Ma", a commenté Ebenezer Buckman, Directeur des Relations extérieures et Adjoint spécial du président, à Ashesi .

. "Dalberg est fière de collaborer avec l'Initiative Africa Netpreneur Prize (ANPI) de la Fondation Jack Ma. Nous partageons la conviction selon laquelle l'entrepreneuriat est un vecteur de transformation sociale et économique sur le continent, et les entrepreneurs africains peuvent atteindre le double objectif de profit et de finalité ", a déclaré Robin Miller , Partenaire et Chef mondial des Pratiques numériques et de Données chez Dalberg ". "En tant qu'une entreprise axée sur l'Afrique, nous avons également entrepris le même parcours pour construire une plateforme qui soutient désormais la transformation de l'Afrique à partir de 13 bureaux au continent. Nous sommes donc fiers que notre Anchor Partnership implique de travailler avec la Fondation Jack Ma pour renforcer la résilience entrepreneuriale à travers le continent", a-t-il ajouté.

"Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à la Fondation Jack Ma, puisque nous partageons le même ADN entrepreneurial, le même esprit d'innovation, la même passion pour l'Afrique et la même conviction selon laquelle la technologie peut accélérer le développement de notre continent bien-aimé. Il est temps d'agir : les entrepreneurs sont les véritables héros en affaires en Afrique alors qu'ils s'efforcent de créer des solutions qui changent la vie quotidienne de tous les Africains et des opportunités d'emploi massives pour les jeunes. En tant qu'investisseur panafricain de capital-risque dirigé par les femmes, Janngo est également très fière de soutenir les femmes entrepreneures et de les encourager à postuler massivement à l'Initiative Africa Netpreneur Prize (ANPI) 2020", a dit Fatoumata Ba, Fondatrice et Présidente exécutive de Janngo .

. "RiseUp est ravie de s'associer au Prix de l'Initiative Africa Netpreneur Prize (ANPI) de la Fondation Jack Ma pour la seconde année consécutive alors que nous recherchons ensemble les héros en affaires d'Afrique 2020 ! Au milieu des défis mondiaux d'aujourd'hui, RiseUp et la Fondation Jack Ma sont réunies par une croyance partagée en la puissance du courage, de la créativité et de l'innovation pour résoudre les problèmes les plus urgents du monde. Nous recherchons la prochaine génération des héros en affaires en Afrique, et l'impact considérable de la Fondation Jack Ma sur le continent africain en fait d'eux le partenaire idéal pour cette initiative !", a déclaré Abdelhameed Sharara PDG et co-fondateur de RiseUp.

À propos de l'ANPI

L'ANPI est une initiative philanthropique phare dirigée par la Fondation Jack Ma qui vise à soutenir et à inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs africains dans tous les secteurs, qui contribuent à bâtir une économie plus durable et plus inclusive pour l'avenir du continent. Sur une période de dix ans, l'ANPI honorera 100 entrepreneurs africains et s'engagera à attribuer 100 millions de dollars de subventions, programmes de formation et de soutien au vaste écosystème entrepreneurial africain. L'ANPI organise la cérémonie et le concours au prix "Africa’s Business Heroes" où dix finalistes auront l'opportunité de présenter leurs entreprises en vue de décrocher une partie des 1.5 million de dollars américains de subventions. Jack Ma, Fondateur du Groupe Alibaba et de la Fondation Jack Ma, a créé ce prix pour la première fois après son premier voyage en Afrique en juillet 2017 et a été inspiré par l'énergie et le potentiel entrepreneurial des jeunes qu'il a rencontrés.

À propos de la Fondation Jack Ma

Créée par Jack Ma, le Fondateur du groupe Alibaba, la Fondation Jack Ma a été créée le 15 décembre 2014 et se concentre sur l'éducation, l'entrepreneuriat, le leadership des femmes et l'environnement. La Fondation aspire à être une organisation philanthropique fiable, participative et durable. Jusqu'à présent, la Fondation Jack Ma a soutenu des projets du monde entier, y compris le Programme d'éducation rurale Jack Ma, l'Initiative Africa Netpreneur Prize, le Programme de bourses d'études Ma & Morley et la Fondation Queen Rania de Jordanie. De plus, la Fondation a financé un certain nombre de projets dans ses domaines prioritaires. La Fondation Jack Ma s'est engagée à habiliter les éducateurs ruraux, les entrepreneurs, les enfants des zones rurales, les jeunes start-ups et les femmes pour les préparer pour l'avenir et les aider à bâtir une société plus joyeuse, plus saine, plus durable et plus inclusive.

