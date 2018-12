Alibaba : Le Gouvernement belge et Alibaba Group vont promouvoir conjointement le commerce mondial inclusif dans le cadre de l’initiative eWTP

La plateforme logistique intelligente de Liège est un élément clé du partenariat eWTP

Le gouvernement fédéral de Belgique (« Gouvernement belge ») et Alibaba Group Holding Limited (NYSE : BABA ; « Alibaba Group ») ont annoncé aujourd’hui avoir convenu de promouvoir le commerce inclusif dans le cadre de l’initiative eWTP (« Electronic World Trade Platform »). Les deux parties travailleront en étroite collaboration en vue de construire ensemble une plateforme commerciale plus inclusive et innovante qui facilitera un accès plus large et plus équitable aux opportunités commerciales transfrontalières, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Le Protocole d’accord (PA) pour l’eWTP a été signé aujourd’hui par Kris Peeters, vice-Premier ministre et ministre de l'emploi, de l'économie et des consommateurs de la Belgique, et James Song, directeur principal d’Alibaba Group . Étaient témoins Charles Michel, Premier ministre de la Belgique, et Angel Zhao, présidente de la division Global Business d’Alibaba Group.

Le Premier ministre Charles Michel a déclaré : « Je me réjouis d’accueillir l’eWTP en Belgique et de l’engagement d’Alibaba à améliorer la compétitivité des entreprises belges et européennes sur la scène mondiale dans le cadre de ce partenariat. Cela représentera une formidable opportunité pour stimuler les exportations et faire profiter la société d’avantages économiques considérables, notamment via des possibilités d'emploi à Liège. La participation à l’eWTP met en exergue la vision de notre pays d’aider les PME locales à être plus compétitives sur le marché mondial à l’ère du numérique. Il s’agit d’une opportunité pour les petites entreprises et les jeunes, non seulement en Belgique, mais aussi dans toute l’Europe. »

Le partenariat avec le Gouvernement belge sera l’effort initial d’Alibaba pour promouvoir le commerce mondial inclusif en Europe, s’appuyant sur la réussite de partenariats eWTP similaires en Asie et en Afrique au cours des deux dernières années.

« Je suis ravi que le Gouvernement belge ait confiance dans la vision d’eWTP et partage notre engagement. Plus de 98 % des sociétés européennes étant des PME, ce partenariat représente notre effort initial et étendu pour accroître les possibilités de commerce inclusif pour ces entreprises en Belgique et dans toute l’Europe. Nous croyons fermement que, dans le cadre de l’eWTP, nous libérerons pour les entreprises européennes un énorme potentiel pour récolter les fruits du commerce transfrontalier mondial, en particulier vers le marché chinois où la demande pour les biens européens est importante », a affirmé Daniel Zhang, PDG d’Alibaba Group.

Un élément majeur de l’accord eWTP signé aujourd’hui en Belgique est l’établissement d’une infrastructure logistique pour soutenir le commerce transfrontalier. Cainiao Smart Logistics Network Ltd. (« Cainiao Network »), la branche logistique d’Alibaba Group, et Liege Airport ont également signé aujourd’hui un contrat pour louer une surface totale de 220 000 mètres carrés en vue de construire une plateforme logistique intelligente de calibre mondial à l’aéroport de Liège. L’investissement initial se montera à 75 millions d’euros, la première phase de l’installation devant débuter ses opérations début 2021. La plateforme logistique intelligente de Liège améliorera l’efficacité logistique globale pour aider les PME à mieux gérer leurs exportations, en particulier avec l’essor du commerce électronique mondial.

La nouvelle plateforme logistique intelligente sera la pierre angulaire de la collaboration avec l’eWTP en matière d’infrastructure, Alibaba jouant un rôle clé dans la facilitation du commerce, en particulier pour accéder au marché chinois, dans le cadre de l’engagement du groupe à faire office de « passerelle vers la Chine », et contribuera à l’exportation de produits de qualité du monde entier vers la Chine au cours des cinq prochaines années, pour un montant de 200 milliards USD.

« Le projet eWTP d’Alibaba renforce l’attractivité de notre pays et de ses régions. Des sociétés chinoises, en particulier du secteur technologique, investissent en Belgique. Alors que le commerce mondial continue de croître, la Wallonie est une plateforme logistique idéale pour les sociétés internationales du fait du caractère avant-gardiste de notre expertise en matière de fret et de la connectivité qu’elle offre pour les trains-blocs et les ports maritimes. Cet accord améliorera l’infrastructure afin de répondre aux exportations croissantes de produits belges vers la Chine », a expliqué Pierre-Yves Jeholet, ministre régional pour l’économie, le commerce et l’investissement.

Luc Partoune, PDG de Liege Airport, explique : « L’arrivée de Cainiao Network renforce la compétitivité de notre aéroport. Plusieurs entreprises chinoise sont déjà installées ici. D’autres seront attirées par la présence de Cainiao et par l’opportunité de croissance du commerce électronique entre l’Europe et la Chine. »

Par ailleurs, le Gouvernement belge et Alibaba travailleront en étroite collaboration pour introduire de nouvelles technologies qui feront la promotion de la numérisation des procédures douanières et d’un dédouanement plus efficace des marchandises, autant d’aspects qui seront essentiels pour le commerce mondial, en particulier pour les PME.

Alibaba et des agences belges pour le commerce et les investissements collaboreront également pour élargir les opportunités de ventes de produits belges de qualité sur des plateformes de commerce électronique au sein de l’écosystème d’Alibaba. Cela inclura des promotions sur des produits, du marketing et des importations directes par les plateformes d’Alibaba.

Alibaba travaillera par ailleurs en étroite collaboration avec le Gouvernement belge pour promouvoir la Belgique en tant que destination touristique attractive pour les touristes chinois.

Charles Michel, Premier ministre de la Belgique, et Jack Ma, président du conseil d’administration d’Alibaba Group, se sont rencontrés au mois de juillet pour discuter de l’initiative eWTP, le Premier ministre exprimant l’intérêt pour la Belgique de devenir un partenaire eWTP et faisant la promotion de sa vision. Kris Peeters, vice-Premier ministre belge, a reconfirmé cet intérêt lors d’une réunion avec Daniel Zhang, PDG d’Alibaba Group, lors de la China International Import Expo (CIIE) à Shanghai. Les deux parties ont travaillé d'arrache-pied au cours des six derniers mois, des efforts ayant conduit à la signature aujourd’hui du partenariat.

# # #

À propos de l’eWTP

La plateforme eWTP (Electronic World Trade Platform) est une initiative multipartite du secteur privé qui facilite le dialogue public-privé en vue de partager des pratiques exemplaires, faire office d’incubateur pour de nouvelles règles commerciales et favoriser un environnement politique et économique plus intégré et plus inclusif afin de promouvoir le développement du commerce électronique, des échanges et de l’économie numérique à l’ère de l’Internet.

L’eWTP a été initialement lancée par Jack Ma, fondateur et président exécutif d’Alibaba Group, en 2016 et a été acceptée comme recommandation politique majeure du Business 20 (B20) et incluse officiellement dans le communiqué 2016 des dirigeants du G20. L’initiative vise à aider les petites entreprises et les pays participants à réaliser leur plein potentiel économique en réduisant les barrières commerciales et en facilitant pour les petites et moyennes entreprises l’expansion de leurs capacités commerciales à l’échelle mondiale.

Le développement sera assuré par les entreprises, avec le soutien des gouvernements. Les entreprises peuvent créer des plateformes pour le commerce électronique et les gouvernements peuvent créer des zones de libre-échange virtuelles pour les petites entreprises, développer de nouvelles règles pour le commerce électronique, partager des pratiques exemplaires et faciliter le développement de l’infrastructure et de services pour le commerce électronique. En faisant la promotion de l’inclusion dans la cadre du commerce, du tourisme, de la formation et de la technologie, l’initiative contribuera à favoriser un environnement plus intégré et inclusif pour le commerce électronique transfrontalier.

Alibaba Group a mis en place trois plateformes eWTP à l’extérieur de la Chine : en Malaisie, au Rwanda et en Belgique. Ces étapes font suite au partenariat d’Alibaba avec les trois pays visant à œuvrer de concert pour permettre aux PME de profiter du commerce mondial.

Pour plus d'informations sur l’eWTP, veuillez visiter :

https://www.alizila.com/electronic-world-trade-platform/

À propos d’Alibaba Group

La mission d’Alibaba Group consiste à faciliter les affaires partout dans le monde et la société a pour ambition d’atteindre une croissance durable pendant 102 ans. Pour l’exercice clos au 31 mars 2018, la société a publié un chiffre d’affaires de 39,9 milliards USD.

À propos de Cainiao Network

Cainiao Network œuvre à concrétiser la vision d’Alibaba Group en matière de logistique, consistant à honorer les commandes des clients dans un délai de 24 heures en Chine et de 72 heures partout ailleurs dans le monde. Elle adopte une approche plateforme en vue d’établir un réseau d’exécution national qui tire parti des moyens et capacités de partenaires dans la logistique, pour proposer des services logistiques domestiques et internationaux à guichet unique et des solutions de gestion de la chaîne logistique, satisfaisant divers besoins logistiques des commerçants et consommateurs à grande échelle. Cainiao Network est une filiale d'Alibaba Group.

À propos de Liege Airport

Liege Airport, 8ème aéroport de fret en Europe et 1er en Belgique, est le seul aéroport européen à accorder la priorité au « full cargo » (#freightersfirst). Il s’est spécialisé dans le transport express, le commerce électronique, les produits pharmaceutiques et les biens périssables, ainsi que les animaux vivants. Liege Airport, et sa marque Flexpress, est opérationnel 24h/24 et 7j/7 sans restrictions, offrant un service flexible et rapide, le tout à moins d’une journée de trajet en camion du cœur du « triangle d'or » Amsterdam-Paris-Francfort et de ses 400 millions de consommateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181205005660/fr/