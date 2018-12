Alibaba : Le chinois Ofo, société de partage de vélos, envisage la faillite

Données financières (CNY) CA 2019 376 Mrd EBIT 2019 105 Mrd Résultat net 2019 60 045 M Trésorerie 2019 162 Mrd Rendement 2019 - PER 2019 42,65 PER 2020 31,86 VE / CA 2019 6,27x VE / CA 2020 4,45x Capitalisation 2 516 Mrd Graphique ALIBABA GROUP HOLDING Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ALIBABA GROUP HOLDING Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 49 Objectif de cours Moyen 1 385 CNY Ecart / Objectif Moyen 43% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Yong Zhang Chief Executive Officer & Director John Michael Evans President & Director Yun Ma Executive Chairman Wei Wu Chief Financial Officer Jian Feng Zhang Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ALIBABA GROUP HOLDING -18.33% 365 080 JD.COM -49.20% 30 182 EBAY -24.48% 27 441 SHOPIFY INC (US) 33.06% 14 379 MERCADOLIBRE -1.22% 14 050 RAKUTEN INC -20.88% 10 545