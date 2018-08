Alibaba : Starbucks et Alibaba Group forment un partenariat stratégique pour transformer l’expérience du client au sein de l’industrie du café en Chine

Starbucks Coffee Company (« Starbucks ») (NASDAQ : SBUX) et Alibaba Group Holding Ltd. (« Alibaba ») (NYSE : BABA) ont annoncé aujourd’hui un solide partenariat stratégique de « Nouvelle vente au détail » qui permettra d’assurer une Expérience Starbucks sans difficulté et de transformer l’industrie du café en Chine. En participant aux activités clés de l’écosystème Alibaba, notamment Ele.me, Hema, Tmall, Taobao et Alipay, Starbucks a annoncé des projets en vue de lancer des services de distribution à compter de septembre 2018, de développer des « Starbucks Delivery Kitchens » pour assurer l’exécution des commandes, et d’intégrer de multiples plateformes pour créer conjointement une boutique virtuelle Starbucks inégalée qui offrira une Expérience Starbucks en ligne hors pair et encore plus personnalisée pour la clientèle chinoise.

Cette annonce représente un moment historique où deux sociétés mondiales emblématiques misent sur leurs atouts technologiques et de vente au détail, distincts afin de révolutionner l’expérience du client. En exploitant l’écosystème Alibaba et l’infrastructure de Nouvelle vente au détail, Starbucks sera en mesure de poursuivre l’unification transparente de l’Expérience Starbucks entre ses magasins et sa plateforme en ligne pour ses clients.

« Grâce à une expérience client de premier ordre, fournie par une équipe comptant plus de 45 000 partenaires, Starbucks poursuit une progression et une innovation plus rapides en Chine que partout ailleurs dans le monde », a déclaré Kevin Johnson, président-directeur général pour Starbucks Coffee Company. « Notre partenariat de transformation avec Alibaba permettra de refaçonner la vente au détail moderne, et marque une étape importante dans nos efforts visant à surpasser les attentes des consommateurs chinois. Starbucks Chine est à suivre de près, et j’ai toute confiance en l’équipe qui donnera vie à la nouvelle Expérience Starbucks. »

Daniel Zhang, président-directeur général chez Alibaba Group, a déclaré quant à lui : « Starbucks est bien plus qu’une destination pour les amateurs de bon café, et nous partageons la même vision basée sur une nouvelle culture du café et un nouveau style de vie grâce à l’innovation et la technologie. Alibaba est ravi d’étendre son partenariat actuel avec Starbucks en exploitant sa puissance numérique et son infrastructure de Nouvelle vente au détail, à la pointe du progrès, en vue d’offrir aux consommateurs une expérience inégalée. Ce partenariat témoigne de la réussite de notre stratégie de Nouvelle vente au détail ».

Le partenariat stratégique s’inscrit dans le cadre d’une adoption plus large de la Nouvelle vente au détail, d’Alibaba, visant à transformer la gestion du commerce en unifiant les expériences en ligne et hors ligne. La Nouvelle vente au détail a été lancée en 2016 par Alibaba, et est devenue depuis, un pilier de l’industrie de la vente au détail.

Création d’une expérience de distribution et de commande hors pair, optimisée par l’écosystème Alibaba

Service de distribution de café, le meilleur de sa catégorie, via Ele.me

Collaborant avec Ele.me, la principale plateforme de distribution d’alimentation à la demande, en Chine, avec 3 millions de livreurs inscrits, Starbucks innovera dans un nouveau service de livraison au mois de septembre dans 150 magasins situés dans des zones commerciales clés de Pékin et Shanghai, avec pour objectif d’accélérer et d’élargir son programme de livraison à plus de 2 000 magasins Starbucks dans 30 villes d’ici la fin de l’année 2018.

Starbucks et Ele.me ont collaboré pour développer une infrastructure de livraison personnalisée, unique, définie méticuleusement à chaque étape du processus, avec notamment des heures de livraison précises, des transporteurs personnalisés et des livreurs spécialisés Ele.me. Les deux sociétés ont développé un programme personnalisé Starbucks allant de la commande à la livraison, qui renforce la qualité et l’expérience inégalées que les clients attendent désormais des magasins Starbucks. Grâce à ce partenariat de livraison, Starbucks et Ele.me ont développé un nouveau service de livraison de café, le meilleur de sa catégorie, pour la clientèle chinoise.

« Ele.me dispose d’une solide infrastructure pour les livraisons à la demande, en Chine. Nous sommes heureux de collaborer avec Starbucks pour lancer ces services de livraison fiables et efficaces en vue de satisfaire les besoins des clients et d’exploiter l’immense potentiel du secteur de la livraison. Renforcer notre collaboration avec des chaines de distribution et poursuivre l’élargissement de notre présence dans le secteur de la livraison alimentaire constitue une étape importante pour Ele.me », a déclaré Wang Lei, président-directeur général d’Ele.me.

Capacités uniques de livraison et d’exécution des commandes par le biais des supermarchés Hema

En outre, Starbucks collaborera avec les supermarchés Hema en vue de devenir la première marque de vente au détail à mettre en place des « Starbucks Delivery Kitchens » spécialisées, sur leurs sites. Les « Starbucks Delivery Kitchens » utiliseront les capacités uniques de livraison et d’exécution des commandes d’Hema pour appuyer la distribution des boissons de thé et de café Starbucks artisanales, disponibles dans les magasins Starbucks actuels. Starbucks exploitera également l’expertise unique d’Hema en matière d’exécution des commandes et ses informations hautement efficaces sur les consommateurs, afin d’étendre sa présence et de mieux satisfaire les besoins de la clientèle individuelle et des familles chinoises.

Cette stratégie intentionnelle servira de base à la planification de réseau future pour les nouveaux magasins Starbucks, en association avec les sites « Starbucks Delivery Kitchen », pour élargir la portée et l’échelle des services de livraison de Starbucks, tout en permettant à nos partenaires (employés) de poursuivre l’amélioration de l’expérience client en troisième place. Starbucks ouvrira des « Starbucks Delivery Kitchens » dans des supermarchés Hema sélectionnés, de Shanghai et Hangzhou dès le mois de septembre 2018, en projetant d’élargir progressivement sa présence vers d’autres villes.

« Nos clients chinois ont de grandes attentes en ce qui concerne leur Expérience Starbucks, et nous sommes fiers de lancer une expérience de livraison de qualité, qui reflète le service et la qualité qu’ils attendent aujourd’hui de nos magasins ; nous ne compromettrons jamais la qualité », a déclaré Belinda Wong, présidente-directrice générale de Starbucks Chine. « Plus important encore, notre partenariat avec Alibaba nous permettra de dépasser les barrières physiques et virtuelles existant entre la maison, le travail, l’espace numérique et en magasin, faisant de la Chine, le premier marché Starbucks à fournir une Expérience Starbucks continue dans tous les aspects de la vie de nos clients, et reflétant le caractère unique et l’importance stratégique du marché. »

Innovations numériques transformant l’industrie de la vente au détail

Une initiative stratégique clé dans le cadre du partenariat consiste à développer un magasin Starbucks virtuel et innovateur, le premier en son genre en Chine. Dans le cadre de ce partenariat numérique, Alibaba développera une plateforme de gestion en ligne centralisée disposant de capacités uniques pour intégrer et offrir une Expérience Starbucks cohérente sur de multiples plateformes numériques. Cette innovation dépassera les limites traditionnelles d’une seule application en offrant au consommateur une expérience Starbucks numérique encore plus personnalisée et de haute qualité, à la fois sur l’app de Starbucks et les apps mobiles de contact direct d’Alibaba, notamment Taobao, Alipay, Tmall et Koubei.

Cette dernière innovation révolutionnera le modèle traditionnel hors ligne-à-en ligne en étendant efficacement la portée de l’Expérience Starbucks dans le style de vie quotidien du consommateur chinois, indépendamment de l’heure ou de l’endroit. Qu’ils soient chez eux ou au travail, dans un magasin Starbucks ou en ligne, les clients de Starbucks pourront accéder et bénéficier de l’Expérience Starbucks centralisée en faisant leurs achats en ligne, en faisant livrer une boisson Starbucks artisanale chez un(e) ami(e), ou en adressant un cadeau Starbucks sur la plateforme de cadeaux sociaux « Say it with Starbucks » (Dites-le avec Starbucks). Starbucks intégrera progressivement sa plateforme d’adhésion Starbucks Rewards (SR) sur le système centralisé qui permettra d’exploiter ses informations sur le consommateur, dans le but de fournir à sa clientèle une expérience véritablement personnalisée tout en fournissant une base solide pour le développement futur des expériences numériques de Starbucks en Chine.

Starbucks et Alibaba sont des partenaires commerciaux fiables qui partagent des valeurs communes dans l’esprit d’innovation et la quête incessante de l’excellence des services et des produits. Ce renforcement du partenariat représente une étape importante alors que les deux sociétés collaborent pour améliorer l’expérience client en Chine.

