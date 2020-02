Alibaba bat le consensus

Le géant du commerce électronique déclare généralement ses plus gros revenus au cours du dernier, en raison de la méga-journée du mois de novembre, la "Journée des célibataires" durant laquelle les ventes ont atteint un record de 38,4 milliards de dollars en 2019. Alibaba génère principalement des revenus en vendant des services de publicité et de promotion à des commerçants tiers qui listent des produits sur ses sites de commerce électronique, Taobao et Tmall.

La société a déclaré qu'elle soutenait la lutte contre l'épidémie de coronavirus en Chine en assurant l'approvisionnement en produits de première nécessité et en introduisant des mesures de secours pour ses commerçants. L'unité MYBank de la filiale d'Alibaba, Ant Financial, a déclaré qu'elle offrirait 20 milliards de yuans (2,86 milliards de dollars) de prêts aux entreprises en Chine à la suite de l'épidémie. L'épidémie, qui a pris naissance dans la ville de Wuhan, a entraîné le licenciement de travailleurs, la recherche de financements moins chers et la difficulté à relancer la production après un congé prolongé au Nouvel An, car les chaînes d'approvisionnement sont restées perturbées. L'épidémie devrait accroître la pression sur l'économie chinoise et survient alors que le pays a signé un accord de phase 1 avec les États-Unis pour atténuer une guerre commerciale prolongée qui avait pesé sur sa croissance.

Les ventes de l'entreprise dans son activité principale de commerce ont bondi de 38% à 141,48 milliards de yuans (20,26 milliards de dollars) au cours du troisième trimestre qui s'est terminé le 31 décembre, tandis que les revenus de son unité de cloud computing ont bondi de 62% à 10,72 milliards de yuans. Le revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires est passé de 33,05 milliards de yuans à 52,31 milliards de yuans. Les recettes ont augmenté d'environ 38% pour atteindre 161,46 milliards de yuans, battant les estimations de 159,28 milliards de yuans.