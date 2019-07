Alibaba.com : lance une plate-forme permettant aux petites entreprises américaines de vendre leurs produits partout dans le monde

Ali Baba, la grande plate-forme mondiale de commerce électronique B2B, lance de nouvelles fonctions d'autonomisation des vendeurs; l’initiative inclut la prise en charge des transactions USA-USA, l’accueil de nouveaux participants à l'écosystème et une tournée nationale d'événements d’aide au lancement («Build Up») pour aider les petites entreprises à démarrer

Alibaba.com, une division d’Alibaba Group (NYSE: BABA) et l'un des plus grands marchés mondiaux de commerce électronique B2B, a inauguré aujourd'hui une nouvelle plate-forme qui va permettre aux entreprises américaines de vendre leurs produits à des millions d'acheteurs d'Alibaba.com aux États-Unis et dans le monde. Désormais, près de 30 millions de PME (petites et moyennes entreprises) aux États-Unis - en particulier des fabricants, des grossistes et des distributeurs - peuvent accéder plus facilement à cette plate-forme mondiale de commerce électronique B2B dont la valeur atteint 23,9 milliards de dollars, soit une opportunité six fois plus importante que le marché mondial du commerce électronique B2C.

La Société a également lancé un écosystème amélioré de participants, qui inclut maintenant des vendeurs principaux ou «vendeurs d'ancrage» et des fournisseurs de services B2B partageant la mission d'Alibaba.com, c’est-à-dire rendre les affaire plus faciles à faire pour les PME.

Pour aider les PME américaines à accéder avec succès à ce marché de commerce électronique B2B à 23,9 milliards de dollars, Alibaba.com coproduit également une série d’ateliers et de webinaires de «Build Up» avec des chambres de commerce locales et des organisations B2B du pays, notamment SCORE, l’un des plus grands réseaux sans but lucratif de mentors bénévoles experts en entrepreneuriat.

«Alibaba a pour objectif d’autonomiser les entrepreneurs et de les aider à réussir chacun à leur manière, a déclaré John Caplan, responsable B2B d’Alibaba Group pour l'Amérique du Nord. Avec une dizaine de millions d’entreprises acheteuses actives dans plus de 190 pays et régions, nous voulons restructurer le commerce B2B en fournissant aux PME américaines les outils et services nécessaires pour leur permettre de rivaliser et de réussir sur le marché mondialisé actuel.»

NOUVELLES AMÉLIORATIONS ESSENTIELLES DE LA PLATEFORME

Alibaba.com a ajouté des fonctionnalités clés à sa plateforme pour permettre aux PME américaines de faire des affaires localement (USA-USA) et à travers le monde:

U.S. Business Sellers U.S. Business Buyers (Entreprises américaines vendeuses) Fonctionnalité rationalisée de création et de gestion d’une boutique en ligne sur la plate-forme mondiale Alibaba.com

Fonctionnalités de transaction particulièrement intéressantes, notamment de paiement en ligne*

Outils CRM (gestion de la relation client) et de communication pour faciliter la prise en charge directe des relations clients

Outils améliorés de marketing numérique pour cibler la demande B2B précisément recherchée

Possibilité de travailler avec l’équipe Seller Success d’Alibaba.com basée aux États-Unis Sur la page d’accueil us.alibaba.com, accès à un nombre croissant d’options de fournisseurs basés aux États-Unis, en plus des milliers de fournisseurs mondiaux

Une fonctionnalité de demande d’informations plus sophistiquée qui permet aux acheteurs d'ouvrir des discussions et d’entamer des négociations

Sélection augmentée de solutions, depuis le «prêt-à-expédier» à la personnalisation complète

Amélioration de la fonctionnalité de recherche de produits et de fournisseurs pour permettre aux acheteurs de repérer rapidement la solution qui leur convient le mieux, c'est-à-dire de choisir entre produits personnalisés et produits finis, et de sélectionner le type et la localisation des fournisseurs

* Le paiement sur la plate-forme sera disponible pour les transactions aux États-Unis - sauf à New York et au Nevada - à compter du 25 juillet 2019.

«Nous avons compris très tôt qu’il était possible d'accroître nos perspectives de croissance à l’international grâce à Alibaba.com, a déclaré Evan Gettinger, cofondateur de Gett Clean, fabricant américain de produits de nettoyage professionnels, qui a constaté une nette augmentation des demandes d'informations concernant ses produits sur la plate-forme. Grâce à la nouvelle combinaison d’outils disponibles sur la plateforme et à l'ajout d'importants vendeurs de marques renommées, nous pouvons escompter atteindre nos objectifs de croissance plus rapidement.»

ALIBABA.COM CONSTRUIT SON ÉCOSYSTÈME B2B AMÉRICAIN AVEC DE NOUVEAUX PARTICIPANTS

Alibaba.com rassemble diverses marques et organisations - notamment de grandes entreprises et d’importants fournisseurs de services américains – qui partagent la même passion pour le soutien aux PME.

En mars, Alibaba.com a annoncé sa collaboration stratégique avec Office Depotet aujourd'hui Robinson Fresh, une division de C.H. Robinson, a rejoint la plate-forme. Tous deux s’engagent, en tant que «vendeurs d’ancrage», à fournir des catalogues exhaustifs de produits pour répondre à l’intérêt croissant du vaste public d’acheteurs de la plate-forme. La participation de ces «vendeurs d’ancrage» devrait se traduire par d’importants avantages, et notamment susciter chez les acheteurs le nouvel intérêt qui naît lorsque la sélection de produits s’élargit.

«Nous sommes fiers d’élargir notre collaboration stratégique avec Alibaba.com, a déclaré Gerry Smith, directeur général d’Office Depot, Inc. En devenant un vendeur d’ancrage, nous pouvons atteindre un plus grand nombre de petites entreprises et leur fournir les produits et les services dont elles ont besoin pour être compétitives à l’échelle mondiale.» De plus, les clients d’Alibaba.com auront désormais accès, en tant que membres, à des offres exclusives, à des remises et à du contenu premium issus d’un écosystème en pleine expansion de fournisseurs de services aux entreprises, et notamment à la

● 71lbs

● BigCommerce

● Indeed

● ShipStation (NASDAQ: STMP)

● Skuvault

● TeamViewer

● Wellbots

● Xometry

TOURNÉE NATIONALE D’ÉVÉNEMENTS LOCAUX DE «BUILD UP» POUR SOUTENIR LA CROISSANCE DES PME

Le premier événement Build Up d’Alibaba.com en face-à-face aura lieu aujourd'hui à Brooklyn, à l’Industry City, une communauté d'entreprises industrielles et manufacturières innovantes, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Brooklyn. Chaque événement Build Up proposera aux participants un atelier ciblé, une possibilité de formation individuelle et des conseils dispensés par des experts d’Alibaba.com, ainsi que des réductions exclusives, des incitations et le soutien de l’écosystème de marques et d’organisations.

Le Brooklyn Build Up sera suivi par les événements qui auront lieu au California Market Center de Los Angeles le 26 juillet avec la Chambre de commerce de Los Angeles, et le 30 juillet au M Hub de Chicago, avec la Chambre de commerce de l'Illinois. D’autres événements Build Up sont prévus à travers le pays tout au long de l'année avec le soutien d'organisations professionnelles locales et nationales, y compris des sections locales de SCORE, Food Export USA – Northeast, et la Food Export Association du Midwest américain. En outre, Alibaba.com coproduit un contenu numérique Build Up avec SCORE.

«Les petites entreprises sont le moteur de l’économie américaine, mais elles doivent relever de nombreux défis, a déclaré Ken Yancey, PDG de SCORE. SCORE et notre réseau de mentors sont enthousiastes à l'idée d'aider les entreprises américaines à prendre conscience de l'énorme opportunité que représente le commerce électronique grâce à ces ateliers Build Up physiques et virtuels disponibles pour toutes les entreprises à travers les États-Unis.»

Pour en savoir plus sur la plate-forme améliorée Alibaba.com, sur les nouveaux collaborateurs ou pour vous inscrire à un atelier Build Up, rendez-vous sur le site:Alibaba.com/BuildUp.

À propos d'Alibaba.com

Première unité opérationnelle d’Alibaba Group, Alibaba.com est une plate-forme de premier plan de commerce électronique mondial B2B qui vise à faciliter les transactions commerciales partout dans le monde. Fondée en 1999, la plate-forme Alibaba.com propose des services couvrant tous les aspects du commerce, notamment en fournissant aux entreprises des outils leur permettant de proposer leurs produits à un public mondial et en aidant les acheteurs à découvrir des produits, à trouver des fournisseurs et à passer leurs commandes en ligne rapidement et efficacement. Ali Baba sert des millions d'acheteurs et de fournisseurs de plus de 190 pays et régions du monde.

À propos d'Alibaba Group

La mission d’Alibaba Group (NYSE: BABA) est de faciliter les affaires n’importe où dans le monde et la Société a pour ambition de maintenir la durabilité de sa croissance pendant 102 ans.

