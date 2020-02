ALIMENTATION COUCHE TARD : CONFIRME AVOIR PRÉSENTÉ UNE PROPOSITION RÉVISÉE VISANT L'ACQUISITION DE CALTEX AUSTRALIA

Nous demeurons déterminés à acheter intégralement l'entreprise de Caltex, car nous voyons en celle-ci une occasion de mettre à profit notre grand savoir-faire opérationnel et notre expertise à l'échelle mondiale pour soutenir et développer l'entreprise de Caltex. »

Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard, a déclaré : « Nous sommes d'avis que cette proposition révisée tient compte des renseignements obtenus au cours de nos échanges à ce jour et qu'elle représente une prime très intéressante pour les actionnaires de Caltex, ainsi qu'une certitude immédiate de valeur.

Le conseil de Caltex doit avoir recommandé à l'unanimité une convention de mise en œuvre d'un plan contenant les modalités et les conditions usuelles et le conseil de

Pour plus de renseignements, communiquez avec les personnes suivantes :

Jim Kelly Courtney Howe Domestique Domestique +61 412 549 083 +61 404 310 364 jim@domestiqueconsulting.com.au courtney@domestiqueconsulting.com.au

Profil d'Alimentation Couche-Tard Inc.

Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États-Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodations en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu'en Irlande, et a une présence importante en Pologne.

Au 13 octobre 2019, le réseau de Couche-Tard comptait 9 815 magasins d'accommodation en Amérique du Nord, dont 8 591 offraient du carburant pour le transport routier. Son réseau nord-américain est constitué de 19 unités d'affaires, dont 15 aux États-Unis, couvrant 48 États, et 4 au Canada, qui couvrent les 10 provinces. Environ 109 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau et de ses centres de services en Amérique du Nord.

En Europe, Couche-Tard exploite un vaste réseau de vente au détail en Scandinavie, en Irlande, en Pologne, dans les pays Baltes et en Russie par l'intermédiaire de dix unités d'affaires. Au 13 octobre 2019, son réseau comptait 2 708 magasins, dont la majorité offre du carburant pour le transport routier et des produits d'accommodation alors que d'autres sont des stations de carburant automatisées sans employé, n'offrant que du carburant pour le transport routier. Couche-Tard offre aussi d'autres produits, y compris du carburant pour le secteur de l'aviation et de l'énergie pour moteurs stationnaires. En incluant les employés travaillant dans les magasins franchisés portant ses bannières, quelque 24 000 personnes travaillent dans son réseau du commerce de l'accommodation, ses terminaux et ses centres de services en Europe.

En outre, en vertu de contrats de licence, environ 2 280 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans 16 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Chine, Costa Rica, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Jamaïque, Macao, Mexique, Mongolie, Nouvelle-Zélande et Vietnam), ce qui porte à plus de 14 800 le nombre de magasins dans son réseau mondial.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés trimestriels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que