Alithya : T3-2020 - États financiers

Goodwill 17 7. Dette à long terme 18 8. Capital-actions 18 9. Parties liées 21 10. Résultat par action 22 11. Renseignements complémentaires sur le résultat consolidé 22 12. Charges financières 23 13. Renseignements complémentaires sur les flux de trésorerie 23 14. Informations sectorielles et géographiques 24 15. Événement postérieur 25 ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DU RÉSULTAT NET (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) (non audités) Trimestres clos les Périodes de neuf mois 31 décembre closes les 31 décembre 2019 2018 2019 2018 Notes $ $ $ $ Revenus 66 245 58 168 205 826 136 835 Coût des revenus 11 46 084 41 721 143 805 103 811 Marge brute 20 161 16 447 62 021 33 024 Charges d'exploitation Charges de vente, générales et administratives 11 17 745 16 447 55 248 32 462 Coûts d'acquisitions et d'intégration d'entreprises 1 374 3 178 3 464 5 226 Amortissement 11 878 238 2 474 656 Amortissement des immobilisations incorporelles 2 716 2 445 7 798 5 429 Charge liée aux pertes (gains) de change 30 57 (3) 3 22 743 22 365 68 981 43 776 Perte d'exploitation (2 582) (5 918) (6 960) (10 752) Charges financières 12 608 542 1 679 1 619 Gain à la vente d'une filiale 3 (681) - (681) - Perte avant impôts (2 509) (6 460) (7 958) (12 371) Charge (recouvrement) d'impôts Exigibles (78) 216 (58) 648 Différés (616) (1 250) (2 208) (3 274) (694) (1 034) (2 266) (2 626) Perte nette (1 815) (5 426) (5 692) (9 745) Perte de base et diluée par action 10 (0,03) (0,12) (0,10) (0,32) Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires. Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 2 ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 31 décembre 31 mars (en milliers de dollars canadiens) (non audités) 2019 2019 Notes $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 19 791 12 801 Dépôts à court terme 1 330 1 324 Débiteurs et autres créances 56 646 67 146 Impôts à recevoir 1 779 1 217 Travaux en cours 9 311 7 583 Crédits d'impôt à recevoir 3 910 5 829 Charges payées d'avance 3 179 3 166 95 946 99 066 Actifs non courants Liquidités soumises à des restrictions 2 200 2 165 Impôts à recevoir 614 632 Crédits d'impôt à recevoir 5 148 2 536 Immobilisations corporelles 4 513 2 339 Actifs au titre de droits d'utilisation 4 13 832 - Immobilisations incorporelles 5 56 857 47 551 Actifs d'impôts différés 4 544 2 946 Goodwill 6 82 938 79 634 266 592 236 869 Passifs et capitaux propres Passifs courants Créditeurs et charges à payer 44 758 48 935 Revenus différés 9 851 5 998 Tranche courante des obligations locatives 4 402 - Tranche courante de la dette à long terme 7 1 000 1 000 56 011 55 933 Passifs non courants Dette à long terme 7 43 951 27 305 Obligations locatives 4 14 077 - Incitatifs à la location différés - 159 Passifs d'impôts différés 2 106 2 016 116 145 85 413 Capitaux propres Capital-actions 8 192 975 186 861 Déficit (44 805) (39 113) Cumul des autres éléments du résultat global (1 019) 1 469 Surplus d'apport 3 296 2 239 447 592 456 869 Événement postérieur 15 Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires. Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 3 ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES Pour les périodes de neuf mois closes les 31 décembre (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) (non audités) Actions en Cumul des autres Surplus Notes Capital-actions Déficit éléments du Total circulation d'apport résultat global Nombre $ $ $ $ $ Solde au 31 mars 2019 55 665 476 186 861 (39 113) 1 469 2 239 151 456 Perte nette - - (5 692) - - (5 692) Écart de conversion cumulatif des filiales étrangères consolidées - - - (2 488) - (2 488) Résultat global total - - (5 692) (2 488) - (8 180) Rémunération fondée sur des actions - - - - 722 722 Émission d'actions à droit de vote subalterne à la suite de la levée d'options sur actions 8 30 151 116 - - (21) 95 Rémunération fondée sur des actions acquises au cours de la période, émises à l'acquisition d'entreprises - 305 - - 379 684 Émission d'actions à droit de vote subalterne découlant du règlement d'unités d'actions différées 5 514 23 - - (23) - Acquisition de Matricis Informatique Inc. 3 473 646 1 800 - - - 1 800 Acquisition d'Alithya Travercent LLC 3 1 274 510 3 870 - - - 3 870 Total de l'apport des actionnaires et des distributions aux actionnaires 1 783 821 6 114 - - 1 057 7 171 Solde au 31 décembre 2019 57 449 297 192 975 (44 805) (1 019) 3 296 150 447 Solde au 31 mars 2018 25 951 311 54 251 (23 927) 558 1 144 32 026 Perte nette - - (9 745) - - (9 745) Écart de conversion cumulatif de la filiale étrangère consolidée - - - 2 957 - 2 957 Résultat global total - - (9 745) 2 957 - (6 788) Rémunération fondée sur des actions - - - - 354 354 Émissions d'actions de catégorie A 12 191 433 52 812 - - - 52 812 Émissions d'actions de catégorie AA 68 615 309 - - - 309 Rachat d'actions de catégorie A et prime de remboursement connexe (95 970) (252) (180) - - (432) Dividendes - - (2 529) - - (2 529) Échange d'actions dans le cadre de l'opération relative à Edgewater Échange d'actions d'Alithya d'auparavant pour des actions d'Alithya (38 115 389) (107 928) - - - (107 927) Émissions d'actions à droit de vote subalterne d'Alithya 30 946 405 104 413 - - - 104 412 Émissions d'actions à droit de vote multiple d'Alithya 7 168 984 3 515 - - - 3 515 Émissions d'actions lors de l'acquisition d'entreprises 17 458 348 78 364 - - 572 78 936 Rémunération fondée sur des actions acquises au cours de la période, émises à l'acquisition d'entreprises - 807 - - - 807 Total de l'apport des actionnaires et des distributions aux actionnaires 29 622 426 132 040 (2 709) - 926 130 257 Solde au 31 décembre 2018 55 573 737 186 291 (36 381) 3 515 2 070 155 495 Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires. Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 4 ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DU RÉSULTAT GLOBAL Trimestres clos les Périodes de neuf mois 31 décembre closes les 31 décembre (en milliers de dollars canadiens) (non audités) 2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Perte nette (1 815) (5 426) (5 692) (9 745) Autres éléments du résultat global Éléments qui peuvent être classés ultérieurement en résultat net Écart de conversion cumulatif des filiales étrangères consolidées, (1 649) 3 268 (2 488) 2 957 après déduction des impôts (1 649) 3 268 (2 488) 2 957 Perte globale (3 464) (2 158) (8 180) (6 788) Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires. Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 5 TABLEAUX CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES DES FLUX DE TRÉSORERIE Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes 31 décembre les 31 décembre (en milliers de dollars canadiens) (non audités) 2019 2018 2019 2018 Notes $ $ $ $ Activités d'exploitation Perte nette (1 815) (5 426) (5 692) (9 745) Éléments sans effet sur la trésorerie Amortissement 3 594 2 683 10 272 6 085 Amortissement des incitatifs à la location différés - (18) - (52) Amortissement des charges financières 12 55 103 183 133 Rémunération fondée sur des actions 723 634 1 406 1 582 Gains sur opérations de change non réalisées 118 - 107 - Capitalisation des intérêts au titre des soldes de prix d'achat 12 71 58 127 174 Gain à la vente d'une filiale 3 (681) - (681) - Impôts différés (616) (1 250) (2 208) (3 274) Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 13 6 632 (6 504) 8 150 (7 561) 9 896 (4 294) 17 356 (2 913) Flux de trésorerie nets découlant des (affectés aux) activités 8 081 (9 720) 11 664 (12 658) d'exploitation Activités d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles, déduction faite des cessions (1 745) (381) (2 857) (700) Acquisitions d'immobilisations incorporelles 5 (47) (426) (47) (558) Dépôts à court terme (2) - (6) - Liquidités soumises à des restrictions (12) (11) (35) (29) Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (7 386) 24 869 (7 386) 24 869 Actifs au titre de droits d'utilisation - - 222 - Flux de trésorerie nets découlant des (affectés aux) activités (9 192) 24 051 (10 109) 23 582 d'investissement Activités de financement Prélèvement sur (remboursement de) la marge de crédit - (14 386) - (22 162) Augmentation de la dette à long terme, déduction faite des coûts de transaction connexes 19 808 - 40 710 2 678 Remboursement de la dette à long terme (12 807) (14 876) (33 300) (17 832) Levée d'options sur actions - - 96 - Dividendes - (23 972) - (23 972) Émissions d'actions, déduction faite des coûts d'émission d'actions - 50 047 - 50 047 Rachat d'actions - (432) - (432) Remboursement des obligations locatives (372) - (1 351) - Flux de trésorerie nets découlant des (affectés aux) activités de financement 6 629 (3 619) 6 155 (11 673) Effet de la fluctuation des taux de change (314) 1 986 (720) 1 731 Variation nette de la trésorerie 5 204 12 698 6 990 982 Trésorerie, à l'ouverture de la période 14 587 2 749 12 801 14 465 Trésorerie, à la clôture de la période 19 791 15 447 19 791 15 447 Montants payés en trésorerie (inclus dans les flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation) : Intérêts payés 412 347 1,182 1,264 Impôts payés 60 110 347 305 Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires. Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 6 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 1. LOIS APPLICABLES ET NATURE DES ACTIVITÉS Groupe Alithya inc. (« Alithya » ou la « Société ») (auparavant, 9374-8572 Québec Inc.) a été constitué en société le 8 mars 2018 en vertu de la Loi sur les sociétés par actions(Québec). La Société est issue du regroupement d'entreprises impliquant Alithya Canada Inc. (auparavant, Groupe Alithya inc.) (« Alithya d'auparavant »), constituée le 2 avril 1992 en vertu de la Loi sur les compagnies(Québec), qui s'intitule dorénavant Loi sur les sociétés par actions(Québec), Alithya USA Inc. (auparavant, Edgewater Technology Inc.) (« Edgewater »), une société constituée en vertu des lois de l'État du Delaware, dont les titres étaient auparavant inscrits à la cote du NASDAQ Global Market, et 9374-8572 Delaware Inc. (la « filiale américaine fusionnée »), une société constituée en vertu des lois de l'État du Delaware et une filiale en propriété exclusive de la Société. À l'ouverture des marchés le 2 novembre 2018, les actions à droit de vote subalterne de catégorie A (les « actions à droit de vote subalterne ») de la Société ont commencé à être négociées à la Bourse de Toronto (« TSX ») et au NASDAQ Capital Market (« NASDAQ ») sous le symbole « ALYA ». La Société et ses filiales (le « Groupe ») sont des chefs de file en stratégie et en transformation numérique. Le Groupe déploie une gamme de solutions, de services et d'experts-conseils afin de concevoir, bâtir et mettre en œuvre des solutions novatrices et efficaces pour répondre aux enjeux d'affaires complexes et uniques de ses clients dans les domaines manufacturier, des services financiers, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et des gouvernements. La Société est la société mère ultime du Groupe et son siège social est situé au 700, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 2400, à Montréal (Québec), Canada, H3B 5M2. 2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires ont été établis selon les méthodes comptables adoptées dans les derniers états financiers consolidés annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2019, sauf en ce qui concerne l'application d'IFRS 16, « Contrats de location »au cours de la période considérée, tel qu'il est décrit plus précisément ci-après. De plus, les méthodes comptables ont été appliquées de façon uniforme par toutes les entités d'Alithya. BASE D'ÉTABLISSEMENT Déclaration de conformité L'information financière contenue dans les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires de la Société est présentée en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle de la société mère. L'information a été établie selon IAS 34, « Information financière intermédiaire ». Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires ne comprennent pas toutes les informations qui, selon les IFRS, doivent être présentées dans les états financiers annuels et, par conséquent, ils doivent être lus parallèlement aux états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2019. Le 12 février 2020, le conseil d'administration (le « Conseil ») a approuvé et autorisé la publication des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires. Base d'évaluation et chiffres comparatifs Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires ont été préparés selon la méthode de la comptabilité d'engagement et sur la base du coût historique, sauf pour ce qui est de certains actifs et passifs initialement comptabilisés dans le cadre de regroupements d'entreprises, qui sont évalués à la juste valeur. Certains chiffres ont été reclassés conformément à la présentation de l'exercice considéré. Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 7 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) ADOPTION DE NOUVELLES NORMES ET INTERPRÉTATIONS AU 1ERAVRIL 2019 IFRS 16, « Contrats de location » Adoption IFRS 16, « Contrats de location » remplaceIAS 17, « Contrats de location » ainsi que trois interprétations (IFRIC 4, « déterminer si un accord contient un contrat de location », SIC 15, « avantages dans les contrats de location simple » et SIC 27, « évaluation de la substance des transactions prenant la forme juridique d'un contrat de location »). La nouvelle norme a été appliquée selon l'approche rétrospective modifiée et l'effet cumulatif de l'adoption d'IFRS 16, le cas échéant, est comptabilisé dans les capitaux propres à titre d'ajustement du solde du déficit à l'ouverture pour la période considérée. Aucun retraitement n'a été effectué dans les périodes précédentes. Pour la première application d'IFRS 16, « Contrats de location », le Groupe a utilisé les mesures de simplification suivantes, lesquelles sont autorisées en vertu de la norme : application de la définition de contrat de location qui figure dans IAS 17 et IFRIC 4 aux contrats en vigueur à la date de première application, et non-application d'IFRS 16 aux contrats non considérés antérieurement comme des contrats de location en vertu d'IAS 17 et d'IFRIC 4;

non-application d'IFRS 16 aux contrats non considérés antérieurement comme des contrats de location en vertu d'IAS 17 et d'IFRIC 4; exclusion des coûts directs initiaux de l'évaluation des actifs au titre de droits d'utilisation à la date de première application;

évaluation des actifs au titre de droits d'utilisation au montant de l'obligation locative, ajusté du montant du paiement au titre d'un contrat de location effectué d'avance ou à payer qui existait à la date de la transition;

appui sur l'évaluation des contrats de location immédiatement avant la date de première application pour déterminer si ces contrats sont déficitaires au lieu de l'exécution d'un test de dépréciation;

exclusion de la comptabilisation des actifs au titre de droits d'utilisation de tous les contrats de location comptabilisés au préalable à titre de contrats de location simple dont l'échéance restante est de moins de 12 mois et de tous les contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur, mais comptabilisation de la charge locative selon le mode linéaire sur la durée du contrat de location;

sous-jacent est de faible valeur, mais comptabilisation de la charge locative selon le mode linéaire sur la durée du contrat de location; utilisation des connaissances acquises a posteriori, par exemple pour déterminer la durée d'un contrat de location qui contient des options de prolongation ou de résiliation;

application d'un taux d'actualisation unique à un portefeuille de contrats de location présentant des caractéristiques relativement similaires. Lors de la transition à IFRS 16, le taux d'emprunt marginal moyen pondéré appliqué aux obligations locatives comptabilisées en vertu d'IFRS 16 était de 4,16 %. Le tableau suivant montre un rapprochement de certains postes des états financiers à la suite du passage d'IAS 17 à IFRS 16 au 1eravril 2019. Valeur Valeur comptable en comptable au Reclassement Réévaluation vertu d'IFRS 16 31 mars 2019 au 1eravril 2019 $ $ $ $ Actifs au titre de droits d'utilisation - (159) 6 668 6 509 Incitatifs à la location différés (159) 159 - - Obligations locatives - - (6 668) (6 668) Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 8 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) Le tableau suivant montre un rapprochement du total des engagements découlant des contrats de location simple au 31 mars 2019 et des obligations locatives comptabilisées au 1eravril 2019. $ Total des engagements découlant des contrats de location simple présentés en date du 31 mars 2019 14 228 Exemptions relatives à la comptabilisation : Paiements variables (6 426) Contrats de location dont l'échéance restante est de moins de 12 mois (119) Obligations liées à un contrat de location simple avant l'actualisation 7 683 Actualisation selon le taux d'emprunt marginal (1 015) Total des obligations locatives comptabilisées en vertu d'IFRS 16 au 1eravril 2019 6 668 Méthode applicable à compter du 1eravril 2019 Le Groupe comme preneur Pour tout nouveau contrat conclu à compter du 1eravril 2019, le Groupe détermine si celui-ci constitue un contrat de location ou s'il en contient un. Un contrat de location se définit comme suit : « contrat, ou partie d'un contrat, par lequel est cédé le droit d'utiliser un bien (le bien sous-jacent) pour un certain temps moyennant une contrepartie.» Pour pouvoir utiliser cette définition, le Groupe détermine si le contrat répond aux trois principaux critères suivants : le contrat fait état d'un bien déterminé, soit explicitement indiqué dans le contrat, soit implicitement désigné au moment où il est mis à la disposition du Groupe;

le Groupe a le droit d'obtenir la quasi-totalité des avantages économiques découlant de l'utilisation du bien déterminé tout au long de la durée d'utilisation, compte tenu des limites définies de ses droits en vertu du contrat;

quasi-totalité des avantages économiques découlant de l'utilisation du bien déterminé tout au long de la durée d'utilisation, compte tenu des limites définies de ses droits en vertu du contrat; le Groupe a le droit de décider de l'utilisation du bien déterminé tout au long de la durée d'utilisation. Le Groupe évalue s'il a le droit de décider « comment utiliser le bien et à quelle fin l'utiliser » tout au long de la durée d'utilisation. Évaluation et comptabilisation des contrats de location comme preneur la date de début du contrat de location, le Groupe comptabilise un actif au titre de droits d'utilisation et une obligation locative dans l'état de la situation financière. L'actif au titre de droits d'utilisation est l'objet d'une évaluation au coût, qui tient compte de l'évaluation initiale de l'obligation locative, de tout coût direct initial engagé par le Groupe, d'une estimation de tous les coûts liés au démantèlement et à l'enlèvement du bien à la fin du contrat de location et de tout paiement au titre des contrats de location effectué avant la date de début du contrat de location (déduction faite de tout incitatif reçu). Le Groupe amortit l'actif au titre de droits d'utilisation selon le mode linéaire, pour la période allant de la date de début du contrat de location jusqu'au terme de la durée d'utilité de cet actif, ou jusqu'au terme de la durée du contrat de location s'il est antérieur. De plus, le Groupe procède à un test de dépréciation de l'actif au titre de droits d'utilisation si des indicateurs suggèrent qu'il est pertinent de le faire. la date de début du contrat de location, le Groupe évalue l'obligation locative à la valeur actualisée des paiements au titre des contrats de location non versés à cette date, dont l'actualisation a été établie selon le taux d'intérêt implicite en vertu du contrat de location si ce taux est aisément disponible, ou selon le taux d'emprunt marginal du Groupe. Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 9 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) Les paiements au titre des contrats de location inclus dans l'évaluation de l'obligation locative comprennent des paiements fixes (y compris des paiements fixes en substance), des paiements variables en fonction d'un indice ou d'un taux, des montants que le Groupe s'attend à devoir payer au titre de la garantie de valeur résiduelle et des paiements découlant d'options dont le Groupe a la certitude raisonnable qu'elles seront levées. Le Groupe a choisi de ne pas comptabiliser séparément les composantes non locatives des contrats de location de locaux pour bureaux (immeubles). Par conséquent, les paiements au titre de contrats de location et l'obligation locative comprennent des paiements ayant trait à des composantes locatives et non locatives. la suite de l'évaluation initiale, l'obligation locative sera réduite des paiements versés et accrue pour tenir compte des intérêts. L'obligation sera réévaluée pour tenir compte de toute réévaluation ou modification, ou de tout changement apporté aux paiements fixes en substance. Lorsque l'obligation locative est réévaluée, l'ajustement correspondant se reflète dans l'actif au titre de droits d'utilisation, ou dans la perte nette si l'actif au titre de droits d'utilisation est déjà ramené à zéro. Le Groupe a choisi de comptabiliser les contrats de location à court terme et ceux dont le bien sous-jacent est de faible valeur selon les mesures de simplification. Au lieu de comptabiliser un actif au titre de droits d'utilisation et une obligation locative, les paiements ayant trait à ces éléments sont comptabilisés à titre de charge dans les états consolidés résumés intermédiaires du résultat net selon le mode linéaire sur la durée du contrat de location. Le Groupe comme bailleur La méthode comptable appliquée pour les bailleurs en vertu d'IFRS 16 n'a pas changé. titre de bailleur, le Groupe classe chacun de ses contrats de location soit en tant que contrat de location simple, soit en tant que contrat de location-financement. Un contrat de location est classé en tant que contrat de location-financement s'il transfère au preneur la quasi- totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété du bien sous-jacent et classé en tant que contrat de location simple si ce n'est pas le cas. Méthode applicable avant le 1eravril 2019 Le Groupe comme preneur Les contrats de location étaient classés comme contrats de location-financement lorsque les modalités du contrat de location transféraient au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. Tous les autres contrats de location étaient classés comme des contrats de location simple. Les paiements au titre des contrats de location simple étaient passés en charges dans les états consolidés résumés intermédiaires du résultat net selon le mode linéaire sur la durée du contrat de location. Les avantages dans les contrats de location simple, visant généralement les locaux, étaient comptabilisés en diminution de la charge locative sur la durée du contrat de location et à titre d'incitatifs à la location différés dans les états de la situation financière. Les revenus locatifs, y compris les loyers conditionnels, provenant de contrats de location simple sont comptabilisés sur la durée du contrat et sont reflétés dans les revenus. Un loyer conditionnel peut survenir lorsque les paiements exigibles aux termes des contrats ne sont pas fixes, mais varient en fonction de l'utilisation future. JUGEMENT IMPORTANT DE LA DIRECTION POUR L'APPLICATION DES MÉTHODES COMPTABLES ET INCERTITUDE RELATIVE AUX ESTIMATIONS L'établissement des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires conformes aux IFRS exige que la direction ait recours à son jugement, fasse des estimations et pose des hypothèses concernant l'application des méthodes comptables et les montants des actifs, des passifs, des revenus et des charges présentés dans les états financiers consolidés résumés intermédiaires. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 10 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) Les estimations et leurs hypothèses sous-jacentes sont passées en revue à intervalle régulier. Les modifications d'estimations comptables sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle elles sont apportées et dans les périodes futures touchées. Les jugements, les estimations et les hypothèses appliqués aux états financiers consolidés résumés intermédiaires, y compris les sources principales d'incertitude relative aux estimations, étaient les mêmes que ceux appliqués dans les derniers états financiers annuels consolidés audités du Groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2019, sauf en ce qui concerne l'application d'IFRS 16, « Contrats de location ». 3. REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES ET DESSAISISSEMENT Matricis Informatique Inc. Le 1eroctobre 2019, la Société a acquis la totalité des actions émises et en circulation de Matricis Informatique Inc. (l'« acquisition de Matricis »), un cabinet de services-conseils spécialisé dans la conception d'applications et de systèmes avancés utilisant les techniques issues de l'Internet des objets (IdO), de l'intelligence artificielle (IA), d'une combinaison des deux (intelligence artificielle des objets) et de l'intelligence opérationnelle. Matricis fait affaire avec les secteurs de la santé, des industries et de la finance. L'acquisition de Matricis a été réalisée pour une contrepartie totale de 7 200 000 $ et comprend un montant en espèces de 3 600 000 $ exigible en deux versements égaux le 1eroctobre 2019, sous réserve des ajustements au fonds de roulement et d'autres ajustements, s'il en est, ainsi que le 1eroctobre 2022 et un total de 3 600 000 $ en actions, soit 947 292 actions à droit de vote subalterne; de ce nombre, 473 646 actions ont été émises le 1eroctobre 2019 et 473 646 le seront en portions égales les 1eroctobre 2020, 2021 et 2022. Les actions à droit de vote subalterne qui seront émises le 1eroctobre 2020 et par la suite, dont la valeur totale s'élève à 1 800 000 $, seront comptabilisées à titre de rémunération fondée sur des actions pendant trois exercices. La juste valeur des actifs acquis, des passifs pris en charge et de la contrepartie de l'acquisition a été établie de manière provisoire, en attendant la réalisation d'une évaluation. Si de nouveaux renseignements sur des faits et des circonstances qui existaient à la date d'acquisition de Matricis étaient obtenus dans l'année suivant cette date et que ces nouveaux renseignements imposaient un ajustement des montants mentionnés ci-dessous ou révélaient des provisions supplémentaires pour des conditions qui existaient à la date de l'acquisition de Matricis, les justes valeurs seraient alors révisées. L'acquisition de Matricis est comptabilisée à l'aide de la méthode de l'acquisition. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 décembre 2019, la Société a engagé des coûts d'acquisition d'environ 153 000 $. Ces coûts ont été comptabilisés dans l'état consolidé du résultat net en tant que coûts d'acquisitions et d'intégration d'entreprises. Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 11 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 3. REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES ET DESSAISISSEMENT (SUITE) La répartition provisoire de la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge s'établit comme suit : Acquisition de Matricis Informatique Inc. $ Actifs courants Trésorerie Débiteurs et autres créances Travaux en cours Charges payées d'avance Actifs non courants Immobilisations corporelles Crédits d'impôt à recevoir Actifs d'impôts différés Immobilisations incorporelles Goodwill Total des actifs acquis Passifs courants Créditeurs et charges à payer Revenus différés Tranche courante de la dette à long terme Passifs non courants Incitatifs à la location différés Passifs d'impôts différésTotal des passifs pris en charge Actifs nets acquis 433 059 670 941 299 1 555 6 849 2 410 4 889 Le goodwill comptabilisé correspond principalement à la valeur économique future attribuée à la rentabilité de l'entreprise acquise et à la main-d'œuvre de cette dernière intégrée dans les activités existantes de la Société. Le tableau suivant présente un sommaire de la juste valeur à la date d'acquisition de chaque catégorie de contrepartie : Acquisition de Matricis Informatique Inc. $ Montant payé en espèces Émission de 473 646 actions à droit de vote subalterne (note 8) Solde de prix d'achat (note 7) 578 800 511 Contrepartie totale 4 889 Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 12 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 3. REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES ET DESSAISISSEMENT (SUITE) Alithya Travercent LLC Le 13 décembre 2019, la Société a acquis la totalité des titres de participation émis et en circulation de Travercent LLC (l'« acquisition de Travercent »), un groupe-conseil américain en systèmes ERP de premier plan axé sur l'infonuagique qui se spécialise dans le secteur de la santé. Immédiatement après l'acquisition, Travercent LLC a changé de raison sociale pour plutôt s'appeler Alithya Travercent LLC (« Travercent »). Les compétences de Travercent comprennent notamment l'implantation des solutions infonuagiques de planification des ressources de l'entreprise, de gestion du capital humain, de gestion du rendement de l'entreprise et de veille stratégique d'Oracle. Travercent a également développé une offre de propriété intellectuelle unique pour tirer parti de ses produits infonuagiques : CAPSUREMCest une extension infonuagique d'Oracle qui permet d'optimiser les processus de gestion du matériel destiné aux fournisseurs de soins de santé, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à l'utilisation du matériel. L'acquisition de Travercent a été réalisée pour une contrepartie totale de 19 500 000 $ US (25 802 849 $) et comprend un montant en espèces de 13 650 000 $ US (18 061 994 $), exigible en deux versements égaux le 13 décembre 2019, sous réserve des ajustements au fonds de roulement et d'autres ajustements, s'il en est, ainsi que le 13 décembre 2022 et un total de 5 850 000 $ US (7 740 855 $) en actions à droit de vote subalterne; de ce nombre, 1 274 510 actions ont été émises le 13 décembre 2019 (la « contrepartie en actions à la date de clôture ») et leur valeur s'établissait à 2 925 000 $ US (3 870 427 $). La contrepartie comprend également des actions à droit de vote subalterne exigibles les 13 décembre 2020, 2021 et 2022 dont la valeur correspond au quotient de 975 000 $ US (1 290 142 $) et du cours moyen pondéré en fonction du volume des actions à droit de vote subalterne à la TSX avant chacune desdites dates d'émission, conformément à la convention de prise ferme. Si à ces dates, le cours des actions à droit de vote subalterne est inférieur à celui utilisé pour la contrepartie en actions à la date de clôture, la Société peut verser la contrepartie en espèces. Les actions à droit de vote subalterne qui seront émises le 13 décembre 2020 et par la suite, dont la valeur totale s'élève à 2 925 000 $ US (3 870 427 $), seront comptabilisées à titre de rémunération fondée sur des actions pendant trois exercices. La juste valeur des actifs acquis, des passifs pris en charge et de la contrepartie de l'acquisition a été établie de manière provisoire, en attendant la réalisation d'une évaluation. Si de nouveaux renseignements sur des faits et des circonstances qui existaient à la date d'acquisition de Travercent étaient obtenus dans l'année suivant cette date et que ces nouveaux renseignements imposaient un ajustement des montants mentionnés ci-dessous ou révélaient des provisions supplémentaires pour des conditions qui existaient à la date de l'acquisition de Travercent, les justes valeurs seraient alors révisées. L'acquisition de Travercent est comptabilisée à l'aide de la méthode de l'acquisition. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 décembre 2019, la Société a engagé des coûts d'acquisition d'environ 293 000 $. Ces coûts ont été comptabilisés dans l'état consolidé du résultat net en tant que coûts d'acquisitions et d'intégration d'entreprises. Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 13 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 3. REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES ET DESSAISISSEMENT (SUITE) La répartition provisoire de la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge s'établit comme suit : Acquisition d'Alithya Travercent LLC $ Actifs courants Trésorerie 2 118 Débiteurs et autres créances 1 391 Travaux en cours 1 458 Charges payées d'avance 49 5 016 Actifs non courants Immobilisations incorporelles 15 720 Goodwill 3 374 Total des actifs acquis 24 110 Passifs courants Créditeurs et charges à payer 1 511 Revenus différés 2 301 3 812 Total des passifs pris en charge 3 812 Actifs nets acquis 20 298 Le goodwill comptabilisé correspond principalement à la valeur économique future attribuée à la rentabilité de l'entreprise acquise et à la main-d'œuvre de cette dernière intégrée dans les activités existantes de la Société. Le tableau suivant présente un sommaire de la juste valeur à la date d'acquisition de chaque catégorie de contrepartie transférée : Acquisition d'Alithya Travercent LLC $ Montant payé en espèces Émission de 1 274 510 actions à droit de vote subalterne (note 8) Solde de prix d'achat (note 7) 958 870 470 Contrepartie totale 20 298 Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 14 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 3. REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES ET DESSAISISSEMENT (SUITE) Zero2Ten EMEA Limited Le 2 octobre 2019, Alithya Zero2Ten, Inc., une filiale indirecte en propriété exclusive de la Société, a vendu la totalité des actions émises et en circulation de sa filiale en propriété exclusive, Zero2Ten EMEA Limited (« Alithya UK »), pour une contrepartie en espèces totale de 800 000 £ (environ 1 302 000 $). Une tranche de 350 000 £ (environ 570 000 $) a été acquittée le 2 octobre 2019, et un solde de créance sur vente de 450 000 £ (environ 732 000 $) est exigible le 1eravril 2020, lequel est comptabilisé dans les débiteurs et autres créances. Le dessaisissement d'Alithya UK s'est traduit par un gain à la vente d'une filiale établi comme suit : Dessaisissement de Zero2Ten EMEA Limited $ Contrepartie reçue en espèces 565 Solde de créance sur vente 728 Contrepartie totale 1 293 Actifs nets faisant l'objet d'un dessaisissement 612 Gain à la vente d'une filiale 681 4. CONTRATS DE LOCATION Actifs au titre de droits d'utilisation Les actifs au titre de droits d'utilisation suivants ont trait à des biens immobiliers assortis de droits d'utilisation : Au 31 décembre 2019 $ Solde d'ouverture au 31 mars 2019 6 509 Acquisitions 9 413 Résiliations (381) Amortissement (1 622) Correction de valeur pour les incitatifs à la location (5) Effet du taux de change (82) Solde de clôture 13 832 Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 15 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 4. CONTRATS DE LOCATION (SUITE) Obligations locatives Au 31 décembre 2019 $ Solde d'ouverture au 31 mars 2019 6 668 Acquisitions 9 626 Résiliations (381) Paiements au titre des contrats de location (1 629) Intérêts au titre des contrats de location 278 Effet du taux de change (83) Solde de clôture 14 479 Tranche courante 402 14 077 Les paiements contractuels relatifs aux obligations locatives au 31 décembre 2019 sont les suivants : Au 31 décembre 2019 $ Moins d'un an 972 De un à cinq ans 8 173 Plus de cinq ans 8 322 Total des paiements non actualisés au titre de contrats de location à la clôture de la période 17 467 Montants comptabilisés à titre de perte nette Trimestre clos le Période de neuf mois 31 décembre close le 31 décembre 2019 2019 $ $ Intérêts relatifs aux obligations locatives 136 278 Charges relatives aux contrats de location à court terme 65 105 Paiements variables au titre des contrats de location 603 1 429 804 1 812 La sortie de trésorerie totale pour les contrats de location pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 décembre 2019 était respectivement de 1 176 000 $ et de 3 163 000 $. Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 16 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 5. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Aux 31 décembre 2019 31 mars 2019 Coût Ajouts, achats Ajouts au moyen d'acquisitions d'entreprises Ajouts générés à l'interne Écart de conversion Sous-total Amortissement cumulé Charge d'amortissement Sous-total Valeur comptable nette Relations clients $ 55 824 - 12 147 - (646) 67 325 21 837 7 295 29 132 38 193 Appelations Logiciels commerciales $ $ 1 355 12 603 47 - 1 037 - - - - (359) 2 439 12 244 644 - 293 - 937 - 1 502 12 244 Accords de non- concurrence $ 316 - 4 885 - (7) 5 194 66 210 276 4 918 Accords Relations Appelations de non- Total clients Logiciels commerciales concurrence Total $ $ $ $ $ $ 70 098 28 348 1 256 - - 29 604 47 425 1 - - 426 18 069 26 702 - 12 397 311 39 410 - - 98 - - 98 (1 012) 349 - 206 5 560 87 202 55 824 1 355 12 603 316 70 098 22 547 14 203 252 - - 14 455 7 798 7 634 392 - 66 8 092 30 345 21 837 644 - 66 22 547 56 857 33 987 711 12 603 250 47 551 6. GOODWILL Au 31 décembre 2019 Canada ADT France EPM US ERP US Total $ $ $ $ $ $ Solde d'ouverture 20 060 9 794 1 836 Acquisitions d'entreprises 1 941 - - Dessaisissement d'une filiale - - - Écart de conversion - - (10) Valeur comptable nette 22 001 9 794 1 826 12 296 3 374 - (418) 15 252 35 648 79 634 - 5 315 (576) (576) (1 007) (1 435) 34 065 82 938 Au 31 mars 2019 Canada ADT France EPM US ERP US Total $ $ $ $ $ $ Solde d'ouverture 20 060 9 794 1 858 - - 31 712 Acquisition d'entreprises - - - 12 095 35 066 47 161 Écart de conversion - - (22) 201 582 761 Valeur comptable nette 20 060 9 794 1 836 12 296 35 648 79 634 Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 17 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 7. DETTE À LONG TERME Le tableau suivant présente un sommaire de la dette à long terme du Groupe : Aux 31 décembre 31 mars 2019 2019 $ $ Facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang Solde de prix d'achat, d'une valeur nominale de 5 100 000 $, sans intérêt (taux d'intérêt effectif de 5,8 %), dont 1 000 000 $ est remboursable le 3 avril 2020 et 2 100 000 $ est remboursable le 3 avril 2022 Solde de prix d'achat, d'une valeur nominale de 1 800 000 $, sans intérêt (taux d'intérêt effectif de 5,8 %), remboursable le 1eroctobre 2022 Solde de prix d'achat, d'une valeur nominale de 8 846 626 $ (6 825 000 $ US), sans intérêt (taux d'intérêt effectif de 5,8 %), remboursable le 13 décembre 2022 Coûts de transaction non amortis (déduction faite du cumul des amortissements de 11 424 $ et de 56 876 $) Tranche courante de la dette à long terme 33 510 24 949 2 849 3 765 1 533 - - 7 449 (390) (409) 44 951 28 305 1 000 1 000 43 951 27 305 8. CAPITAL-ACTIONS Actions à droit de vote subalterne Actions à droit de vote multiple Nombre d'actions $ Nombre d'actions $ Au 31 mars 2019 Rémunération fondée sur des actions acquises au cours de la période, émises à l'acquisition d'entreprises Acquisition de Matricis Informatique Inc. Acquisition d'Alithya Travercent LLC Levée d'options sur actions Règlement d'unités d'actions différées (« UAD ») Au 31 décembre 2019 48 496 492 183 346 7 168 984 3 515 - 305 - - 473 646 1 800 - - 1 274 510 3 870 - - 30 151 116 - - 5 514 23 - - 50 280 313 189 460 7 168 984 3 515 Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 18 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 8. CAPITAL-ACTIONS (SUITE) Au cours de la période de neuf mois close le 31 décembre 2019, les opérations suivantes ont eu lieu : Dans le cadre de l'acquisition de l'entreprise Alithya Digital Technology Corporation, les actions de catégorie A d'Alithya d'auparavant échangées contre des actions à droit de vote subalterne émises précédemment aux employés à titre de rémunération fondée sur des actions à la date d'acquisition ont été acquises pendant la période. La valeur des actions dont les droits ont été acquis pendant la période close le 31 décembre 2019 s'élève à 244 000 $.

Dans le cadre de l'acquisition de l'entreprise Pro2p Services Conseils inc., les actions de catégorie A d'Alithya d'auparavant échangées contre des actions à droit de vote subalterne émises précédemment aux employés à titre de rémunération fondée sur des actions à la date d'acquisition ont été acquises pendant la période. La valeur des actions dont les droits ont été acquis pendant la période close le 31 décembre 2019 s'élève à 61 000 $.

Au total, 30 151 options sur actions ont été levées et 30 151 actions à droit de vote subalterne d'une valeur approximative de 116 000 $ ont été émises, pour une contrepartie en espèces de 95 000 $; une tranche de 21 000 $ tirée du surplus d'apport a été reclassée.

Au total, 5 514 UAD ont fait l'objet d'un règlement et 5 514 actions à droit de vote subalterne d'une valeur approximative de 23 000 $ ont été émises; une tranche de 23 000 $ tirée du surplus d'apport a été reclassée. Régime d'achat d'actions Aux termes du régime d'achat d'actions de la Société, le Groupe verse un montant équivalant à un pourcentage de la cotisation de base de l'employé, selon le poste occupé par l'employé. L'employé peut effectuer des cotisations supplémentaires jusqu'à concurrence d'un montant total, incluant les cotisations de base, correspondant à 10 % de son salaire brut annuel. Le Groupe ne verse toutefois pas de cotisations de contrepartie l'égard de ces cotisations supplémentaires. Les cotisations de l'employé et celles du Groupe sont versées à un administrateur indépendant qui achète des actions à droit de vote subalterne sur le marché libre au nom de l'employé par l'intermédiaire de la TSX ou du NASDAQ. La charge liée aux cotisations du Groupe est comptabilisée au titre de la rémunération fondée sur des actions. Régime incitatif à long terme (le « régime ») La Société exploite un régime qui prévoit des attributions d'options sur actions, d'actions temporairement incessibles, de droits à la valeur d'actions temporairement incessibles, de droits à la valeur d'actions liés au rendement, d'UAD et de droits à l'appréciation d'actions aux employés admissibles et aux administrateurs de la Société et de ses filiales, qui, une fois levés ou réglés, se traduisent par l'émission d'actions à droit de vote subalterne. Options sur actions Aux termes du régime de la Société, le Conseil peut attribuer, à son gré, des options sur actions visant des actions droit de vote subalterne aux employés admissibles et aux administrateurs de la Société et de ses filiales. Le Conseil fixe le prix de levée au moment de l'attribution des options sur actions, lequel prix de levée doit dans tous les cas ne pas être inférieur au cours de clôture le plus élevé de ces actions à la TSX ou au NASDAQ le jour ouvrable précédant immédiatement la date d'attribution. Les droits rattachés aux options sur actions sont acquis, conformément à la convention d'attribution applicable conclue par le participant et la Société, laquelle convention peut inclure des conditions d'acquisition fondées sur le rendement. L'acquisition des droits se fait généralement quatre ans après la date de l'attribution des options sur actions, et ces droits peuvent être exercés au plus tard au dixième anniversaire de la date de l'attribution, sauf en cas de décès, d'invalidité, de départ à la retraite ou de cessation d'emploi. Le régime fait en sorte que le nombre total d'actions à droit de vote subalterne pouvant être émises selon tout type d'attribution aux termes du régime ne doit pas être supérieur à 10 % du nombre total d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple de catégorie B (les « actions à droit de vote multiple ») émises et en circulation. Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 19 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 8. CAPITAL-ACTIONS (SUITE) Le tableau suivant présente le nombre d'options sur actions attribuées par la Société : Solde d'ouverture au 31 mars 2019 Attribuées Confisquées Échues Levées Solde de clôture au 31 décembre 2019 Options pouvant être levées à la clôture de la période Nombre d'options Prix de levée sur actions moyen pondéré $ 2 623 542 3,80 970 500 3,59 (101 295) 4,71 (178 770) 3,14 (30 151) 3,10 3 283 826 3,75 1 612 326 3,47 Des 1 612 326 options sur actions pouvant être levées au 31 décembre 2019, 863 160 options sur actions peuvent servir à acquérir des actions à droit de vote multiple. Le 21 juin 2019, Alithya a émis 435 000 et 190 500 options sur actions pour acquérir un total de 625 500 actions droit de vote subalterne, conformément aux modalités stipulées dans les lettres d'octroi, respectivement au prix de levée de 3,64 $ et de 2,76 $ US. Le 16 août 2019, Alithya a émis 85 000 et 95 000 options sur actions pour acquérir un total de 180 000 actions à droit de vote subalterne, conformément aux modalités stipulées dans les lettres d'octroi, respectivement au prix de levée moyen pondéré de 3,65 $ et de 2,78 $ US. Le 18 décembre 2019, Alithya a émis 165 000 options sur actions pour acquérir un total de 165 000 actions à droit de vote subalterne, conformément aux modalités stipulées dans les lettres d'octroi, au prix de levée de 2,64 $ US. Le prix de levée moyen pondéré par action des options sur actions levées était de 3,10 $. UAD Aux termes du régime, le Conseil, sous réserve des dispositions du régime et d'autres modalités, peut attribuer des UAD visant des actions à droit de vote subalterne aux employés admissibles et aux administrateurs de la Société et de ses filiales. Les UAD sont réglées à la date prévue par la convention d'attribution applicable conclue par le participant et la Société, pourvu que cette date tombe après la date de cessation d'emploi du participant. Si aucune date de règlement n'est stipulée dans la convention, cette date est réputée être celle qui survient 90 jours après la date de cessation d'emploi du participant pour les participants canadiens admissibles et au moins six mois après la date de cessation d'emploi du participant pour les participants américains admissibles. Les 30 septembre et 31 décembre 2019, un total de respectivement 20 937 et 22 299 UAD pleinement acquises avaient été attribuées à des administrateurs qui n'étaient pas des employés de la Société, conformément aux modalités stipulées dans les conventions d'attribution, pour une juste valeur de respectivement 3,97 $ et 3,66 $ par UAD, soit une juste valeur totale de respectivement 83 120 $ et 81 614 $. Ces montants ont été comptabilisés au titre de la charge de rémunération fondée sur des actions. Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 20 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 8. CAPITAL-ACTIONS (SUITE) Rémunération fondée sur des actions Le nombre d'options sur actions d'Alithya attribuées à des employés au cours des périodes de neuf mois closes les 31 décembre 2019 et 2018, la charge de rémunération connexe et les hypothèses utilisées pour déterminer la charge de rémunération fondée sur des actions, selon le modèle d'évaluation d'options de Black-Scholes, s'établissent comme suit : Période close les 31 décembre 31 décembre 2019 2018 Charge de rémunération liée aux options attribuées Nombre d'options sur actions attribuées Juste valeur moyenne pondérée par option attribuée Juste valeur totale des options attribuées Hypothèses moyennes pondérées Cours de l'action Prix de levée Taux d'intérêt sans risque Volatilité prévue* Rendement en dividende Durée prévue de l'option (en années) Conditions d'acquisition des droits - écoulement du temps (en années) 238 59 970 500 660 000 1,11 $ 1,54 $ 1 077 1 018 3,58 $ 4,50 $ 3,58 $ 4,50 $ 2,42 % 2,42 % 30 % 30 % - - 5,4 6,1 2,7 3,3 * Déterminée sur la base de la volatilité observée chez des sociétés ouvertes exerçant des activités dans des secteurs similaires. 9. PARTIES LIÉES Opérations conclues avec les actionnaires Dans le cours normal des activités, la Société a conclu les opérations suivantes avec les actionnaires exerçant une influence notable. Les opérations ont été comptabilisées à la valeur d'échange, qui représente le montant contractuel de la contrepartie établi et accepté par les parties liées. Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les 31 décembre 31 décembre 2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Revenus de consultation* 6 048 10 388 18 994 32 198 Un des actionnaires exerçant une influence notable s'est engagé à verser des montants minimaux de revenus et de BAIIA pour une période de quatre ans se terminant en juillet 2020, laquelle pourrait être prolongée jusqu'à juillet 2021 selon certaines conditions. Dans le cas où les montants minimaux ne seraient pas versés, l'actionnaire en question, conjointement avec un autre actionnaire, rembourserait à Alithya un montant pouvant s'élever jusqu'à 4 M$. Aux 31 décembre 31 mars 2019 2019 $ $ Débiteurs et autres créances 7 343 9 653 Les autres charges conclues avec des actionnaires exerçant une influence notable comprennent des avantages du personnel et des frais de communication. Toutefois, ces montants n'étaient pas importants. Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 21 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 10. RÉSULTAT PAR ACTION Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les 31 décembre 31 décembre 2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Perte nette Affectation de la perte, déduction faite des dividendes, aux porteurs d'actions préférentielles Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation Perte de base et diluée par action (1 815) (5 426) (5 692) (9 745) - 80 - 348 (1 815) (5 346) (5 692) (9 397) 56 414 324 44 126 392 55 919 574 29 745 656 (0,03) (0,12) (0,10) (0,32) Les options sur actions mentionnées à la note 8 ne sont pas comprises dans le calcul du résultat dilué par action puisque la Société a subi des pertes et ces options sur actions auraient un effet antidilutif. 11. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR LE RÉSULTAT CONSOLIDÉ Le tableau suivant présente des renseignements complémentaires sur le résultat consolidé : Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les 31 décembre 31 décembre 2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Coûts de rémunération des employés 45 758 37 946 141 249 79 651 Crédits d'impôt (1 448) (857) (3 519) (2 511) Charges de vente 9 891 7 023 30 222 12 748 Charges générales et administratives 7 854 9 424 25 026 19 714 Amortissement des immobilisations corporelles 305 238 852 656 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 573 - 1 622 - Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 22 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 12. CHARGES FINANCIÈRES Les charges financières se détaillent comme suit : Trimestres clos les Périodes de neuf mois 31 décembre closes les 31 décembre 2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Intérêts sur la dette à long terme 258 80 880 562 Intérêts et frais de financement 95 301 245 750 Intérêts relatifs aux obligations locatives 135 - 278 - Amortissement des charges financières 55 103 183 133 Capitalisation des intérêts au titre des soldes de prix d'achat 71 58 127 174 Revenus d'intérêts (6) - (34) - 608 542 1 679 1 619 13. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE Les variations nettes des éléments hors trésorerie du fonds de roulement s'établissent comme suit : Trimestres clos les Périodes de neuf mois 31 décembre closes les 31 décembre 2019 2018 2019 2018 $ $ $ $ Débiteurs et autres créances 4 587 1 959 11 526 1 497 Impôts à recevoir (149) 620 (591) 919 Travaux en cours 1 469 (1 667) (68) 1 391 Crédits d'impôt à recevoir (1 290) (905) 366 515 Charges payées d'avance (90) (935) 76 (883) Créditeurs et charges à payer 994 (6 284) (4 723) (11 030) Revenus différés 1 111 708 1 564 30 6 632 (6 504) 8 150 (7 561) Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 23 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 14. INFORMATIONS SECTORIELLES ET GÉOGRAPHIQUES La Société a examiné ses activités et, à la lumière des renseignements reçus périodiquement par les décideurs, elle a conclu qu'elle n'avait qu'un seul secteur isolable. Revenus par emplacement géographique Le tableau suivant présente le total des revenus externes par emplacement géographique : Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les 31 décembre 31 décembre 2019 $ % Canada 36 732 55,4 États-Unis 26 420 39,9 Europe 3 093 4,7 66 245 100,0 2018 $ % 37 730 64,8 16 853 29,0 3 585 6,2 58 168 100,0 2019 $ % 109 638 53,3 86 657 42,1 9 531 4,6 205 826 100,0 2018 $ % 110 543 80,8 16 853 12,3 9 439 6,9 136 835 100,0 Actifs non courants par emplacement géographique Le tableau suivant présente la valeur comptable nette totale des actifs non courants du Groupe par emplacement géographique : Aux 31 décembre 31 mars 2019 2019 $ % $ % Canada 54 566 34,5 40 451 31,2 États-Unis 100 097 63,3 86 454 66,8 Europe 3 477 2,2 2 619 2,0 158 140 100,0 129 524 100,0 Une analyse des revenus du Groupe provenant de clients pour chaque principale catégorie de service est présentée ci-après : Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les 31 décembre 31 décembre 2019 2018 2019 2018 $ % $ % $ % $ % Intégration de systèmes et services de consultation Services de tenue de paie Revenus tirés des logiciels 64 194 96,9 370 0,6 1 681 2,5 66 245 100,0 56 524 97,1 199 337 320 0,6 1 041 1 324 2,3 5 448 58 168 100,0 205 826 96,9 0,5 2,6 100,0 133 973 97,9 1 044 0,8 1 818 1,3 136 835 100,0 Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 24 NOTES COMPLÉMENTAIRES TRIMESTRES ET PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2019 ET 2018 (Montants des tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action indiqués dans les tableaux) (non audités) 15. ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR Le 1erfévrier 2020, la Société a acquis la totalité des actions émises et en circulation de Groupe Askida inc. et de Services Conseils Askida inc., un groupe d'experts en assurance-qualité de logiciels et en développement et en modernisation d'applications personnalisées, pour une contrepartie en espèces et en actions à droit de vote subalterne. L'acquisition a été réalisée pour une contrepartie totale de 16 000 000 $, sous réserve d'ajustements relatifs au fonds de roulement et d'autres ajustements, s'il en est. Cette contrepartie comprend un montant en espèces de 11 655 000 $, exigible en deux versements, soit un de 8 396 250 $ le 1erfévrier 2020 et un de 3 258 750 $ le 1erfévrier 2022, ainsi qu'une contrepartie en actions de 4 345 000 $, soit l'émission de 1 200 765 actions à droit de vote subalterne; de ce nombre, 600 384 actions ont été émises le 1erfévrier 2020 et les actions restantes feront l'objet de deux émissions les 1erfévrier 2021 et 2022. Groupe Alithya inc. - États financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 31 décembre 2019 et 2018 25 La Sté Alithya Group Inc. a publié ce contenu, le 13 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

