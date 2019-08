Allergan : objectifs de revenus relevés pour 2019

06/08/2019 | 14:03

A l'occasion de ses résultats, Allergan confirme viser en données non GAAP un BPA de plus de 16,55 dollars et table désormais sur des revenus entre 15,4 et 15,6 milliards (et non plus entre 15,1 et 15,4 milliards).



Sur le deuxième trimestre 2019, le laboratoire pharmaceutique basé en Irlande a engrangé un BPA ajusté en retrait de 0,9% à 4,38 dollars, un niveau dépassant de quatre cents l'estimation moyenne des analystes.



A 4,09 milliards de dollars, son chiffre d'affaires s'est tassé de 0,8% en données publiées, mais accru de 1,2% hors effets de changes avec la vigueur de produits clés comme Botox, Vraylar ou Juvéderm.



