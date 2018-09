ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) : Communiqué sur les résultats semestriels au 30 juin 2018

ADC SIIC

RESULTATS SEMESTRIELS 2018



A Bruxelles, le 25/09/2018

Faits Marquants

Patrimoine

40,1 Millions d'euros

(en juste valeur)

Résultat net consolidé

Part du groupe

-125 K€

Résultat net global

Part du groupe

79 K€

ANR

0,294 € / Action

Cours du 24/09/2018 :

0,092 € /Action

Soit une décote de 68,71% par rapport à l'ANR

Un patrimoine immobilier évalué à 40,1 Millions d'euros hors droits selon les expertises réalisées au 30 juin 2018.

Un patrimoine constitué des murs d'un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème), détenu à 85 % via une filiale, et d'un appartement parisien (7ème) en nue-propriété.

Une participation de 17,9 M€ dans la société Dual Holding.

Chiffres clés de l'activité consolidée

Bilan Consolidé synthétique

(En millions d'euros) Au

30/06/2018 Au

31/12/2017 Patrimoine immobilier au coût amorti

Actifs financiers

Titres mis en équivalence (DUAL Holding)

Actifs courants



17,8

-

17,9

16,9 17,9

-

17,7

17,3 Total Actif 52,6 52,9

Capitaux propres (part du groupe)

Intérêts minoritaires

Endettement financier

Provision risques et charges

Passifs courants



20,3

2,5

-

8,9

20,9 20,3

2,5

-

8,8

21,3 Total Passif 52,6 52,9 Compte de résultat Consolidé synthétique

(En milliers d'euros) Au

30/06/2018 Au

30/06/2017 Revenus bruts des immeubles







Résultat net des immeubles







Charges et produits opérationnels

Dotations aux amortissements et dépréciations

des immeubles

Autres Dotations et reprises







Résultat opérationnel avant cession







Résultat de cession



458







244







-373

-163







-20







-312







-

- 452







225







-490

-163







-129







-556







-

-



Résultat opérationnel après cession







-312



-556 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence







Résultat opérationnel après quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence







Résultat financier



-69











-381











253

- 193











-364











398



Impôt sur le résultat







Résultat net consolidé







Intérêts minoritaires







Résultat net consolidé part du groupe



-







-128







-4







-125 -







-66







10







-76 Ecart de conversion sur les états financiers d'une activité à l'étranger







Résultat global consolidé part du groupe



204











79



-320











-396





Résultats

Au 30 juin 2018, les revenus nets du groupe s'établissent à 244 K€, en progression de 8,4% par rapport au 30 juin 2017.

Le loyer 2018 de l'Hôtel sis rue du Faubourg St Honoré progresse par l'effet de la seule indexation.

Le résultat net consolidé bénéficiaire, part du groupe, s'élève à -125 K€.

Patrimoine

Au 30 juin 2018, le patrimoine du groupe Alliance Développement Capital SIIC est composé principalement des murs d'un hôtel 4 étoiles de 4 088 m² ainsi que de 1 026 m² de commerces associés sis rue du Fbg St Honoré à Paris (8ème).

La société propriétaire de ces actifs est détenue à 85% par ADC SIIC et à 15% par une autre foncière cotée SIIC.

ADC SIIC détient également en nue-propriété un appartement de 270 m² à Paris (7ème).

Les expertises ont été réalisées par le cabinet Bergeras.

La société Alliance Développement Capital SIIC détient également une participation de 27 % dans la société DUAL Holding dont la valeur au 30 juin 2018 est de 17.855 K€.

Actif net Réévalué

(1) La partie de la plus-value sur l'immeuble de la rue du Faubourg Saint-Honoré revenant aux intérêts minoritaires, soit 15%, n'est pas prise en compte dans le calcul.

(2) 1 147 640 actions d'autocontrôle au 30 juin 2018 et au 31 décembre 2017.

Evènements postérieurs au 30 juin 2018

A la suite du départ à la retraite de Monsieur Patrick Engler, le Conseil d'Administration du

31 juillet 2018, prenant acte de sa démission de ses fonctions d'administrateur et de directeur de l'établissement stable en France, a nommé Monsieur Nicolas Boucheron en qualité de nouveau directeur de l'établissement stable en France.

Le 25 septembre 2018 le Conseil d'Administration a arrêté des comptes semestriels au 30 juin 2018.

Actions propres :

ADC SIIC détient, au 30 juin 2018, 1.147.640 actions propres.

*****************

Les comptes au 30 juin 2018 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 25 septembre 2018. Il est précisé que les procédures d'audit ont été effectuées et que le rapport de certification est en cours d'émission.

Alliance Développement Capital SIIC, foncière cotée au compartiment C d'Euronext Paris. La société a pour Administrateur Délégué Monsieur Alain Duménil.

Code ISIN : 0000065401

Pour plus d'informations sur le groupe, http://www.adcsiic.eu

