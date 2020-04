Alliance Developpement Capital SIIC : Communiqué sur les résultats annuels 2019

Chiffres clés de l'activité consolidée

Le Groupe ADC SIIC a décidé cette année d'appliquer la norme IAS 40 pour évaluer ses immeubles à la juste valeur en lieu et place du coût amorti.

Le Groupe ADC SIIC estime que l'information fournie à l'investisseur est plus pertinente et plus fiable car la juste valeur des biens est présentée en lecture directe dans le bilan et le compte de résultat, sans devoir se référer à l'Actif Net Réévalué ou aux explications de l'annexe comme c'était le cas jusqu'à présent. Le Groupe estime que l'impact dans les comptes des mouvements de valeurs des immeubles de placements donne une meilleure information de la pertinence des choix de la direction en matière d'investissements.

Pour une meilleure comparaison, le bilan 2018 a été retraité selon cette même méthode.

Bilan Consolidé synthétique Pro Forma Juste (En millions d'euros) Au Valeur Au 31/12/2019 31/12/2018 Patrimoine immobilier en juste valeur 41,6 40,1 Autres actifs Corporels 0,5 0,0 Actifs financiers 0,0 0,0 Titres mis en équivalence (Dual Holding et Hillgrove 24,7 18,1 Investments Group) Actifs courants 13,3 14,1 Total Actif 80,2 72,4 Capitaux propres (part du groupe) 51,1 40,5 Intérêts minoritaires 5,7 5,6 Endettement financier 0,5 0,0 Provision risques et charges 0,0 1,3 Dettes fiscales 2,4 Passifs courants 20,6 25,0 Total Passif 80,2 72,4

L'impact sur les capitaux propres part du groupe du passage à la juste valeur à l'ouverture de l'exercice 2019 est de + 19,4 M€.