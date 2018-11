ALLIANZ : nouvel investissement dans l'immobilier en Asie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Poursuivant sa stratégie d’investissement en immobilier de bureaux "core" en Asie, Allianz prend une participation de 20 % dans l’Ocean Financial Centre (OFC), tour de bureaux de catégorie A située dans les quartiers d’affaires de Singapour. Le closing de l’opération, dont le montant s’élève à environ 367 millions d'euros, est attendu dans le courant du mois de décembre 2018.Keppel REIT détient actuellement une participation de 99,9 % dans OFC. Conçue par Pelli Clarke Pelli Architects et construite en 2011 par Keppel Land, la tour abrite environ 80 000 mètres carrés de bureaux de catégorie A et près de 1 486 mètres carrés de commerces. Sa base est dénuée de la moindre colonne pour une superficie comprise entre 1 858 mètres carrés et 2 043 mètres carrés.La transaction a été menée par Allianz Real Estate, l'asset manager du groupe Allianz pour l'immobilier, qui gère près de 60 milliards d'euros d'actifs dans le monde pour le compte des différentes compagnies d'assurance du groupe. Cet investissement s'inscrit dans la stratégie d'Allianz d'investir entre 5 % et 10 % de son portefeuille immobilier mondial dans des actifs en région Asie-Pacifique."Cette opération s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de constitution d'un portefeuille d'immeubles de bureaux core dans des grandes villes-monde. On observe actuellement une forte croissance des revenus locatifs sur le marché des bureaux à Singapour, qui, aussi bien d‘un point de vue coût d'occupation que rendement, reste attractif par rapport à des marchés comparables comme Hong-Kong", a indiqué Rushabh Desai, CEO Asie-Pacifique chez Allianz Real Estate.